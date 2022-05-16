Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

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16 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Цены на газ ведут Европу к методам социализма

Газ становится Европе не по карману REUTERS/Albert Gea
Газовый кризис заставляет Европу прибегать к методам, еще недавно совершенно немыслимым. Теперь речь идет о том, чтобы административными методами регулировать цены на голубое топливо. Кто выдвинул эту идею, каким образом она будет реализовываться – и почему это крайне напоминает то, что делал в свое время СССР? Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка из-за Украины остается безоружной

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы на военную помощь Украине, хотя эти траты не имеют смысла: почти все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу. Подробности...
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Ядерное оружие в экономической войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе. Подробности...

МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва. Подробности...
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За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автозавод «Москвич»?
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    дефицит энергоресурсов


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    вменяемость администрации


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    Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

    НАТО расширится вплоть до границ Китая?
    		   16 мая 2022, 20:45
    Фото: EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят?

    Соединенные Штаты с Великобританией продолжают искажать понятие «европейская безопасность» в угоду своим интересам, прямо противоречащим интересам Европы как таковой.

    Сначала они принудили Европу отказаться от военной безопасности, и евроатлантические элиты отвергли российское предложение о единой системе безопасности от Владивостока до Лиссабона. Затем они вынудили европейские страны отказаться от энергетической безопасности (то есть оптимальных маршрутов поставки дешевого российского газа), после чего болгарские власти похоронили «Южный поток», а сейчас немецкие ввели в кому «Северный поток – 2».

    Теперь же Вашингтон и Лондон требуют от Европы сделать еще один шаг. А именно – активно включиться в объявленную Джозефом Байденом борьбу «демократий против автократий». Причем совсем на другом конце планеты.

    На Восток

    Так, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила с рядом интересных предложений. Она считает, что G7 должна быть «более институционально организованной» и превратиться в «экономическое НАТО» для того, чтобы защищать своих членов от китайского экономического давления.

    Кроме того, само НАТО должно быть «более глобальным» в своем видении мира. Чиновница предложила расширить зону ответственности НАТО – и не на Центральную Азию (где альянс уже был в Афганистане, после чего ушел из этой страны с поражением), а на Восточную.

    «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – заявила Лиз Трасс. «Нам нужно упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе. Работать с такими союзниками, как Япония и Австралия, дабы убедиться в том, что Тихий океан защищен. Мы должны быть уверены в том, что демократии наподобие Тайваня могут защитить себя», – пояснила свою мысль глава британской дипломатии.

    На первый взгляд, идея выглядит странной. «Это предложение исходит из страны, которая (возможно, больше, чем какая-либо другая) за последние несколько лет была парализована собственной раздробленностью, стратегической неразберихой и близорукой неуверенностью в себе», – пишет издание Atlantic.

    Однако в этом-то и логика. После выхода из состава ЕС в Британии действительно идут центробежные тенденции (прежде всего, в Северной Ирландии и Шотландии). Кроме того, у Лондона серьезный конфликт с Брюсселем вокруг пресловутых условий выхода. И чтобы поднять экономику (за счет экспансии на внешние рынки) и консолидировать население, Британия всерьез взялась за восстановление своего внешнего величия. За превращение если уж не в глобальную державу, то, по крайней мере, снова в великую.

    Понимая, что ресурсов для захвата величия у него не так много, Лондон посчитал, что наименьшее сопротивление на пути к лидерству будет в том случае, если британский внешнеполитический эсминец поплывет в кильватере американского авианосца. Именно поэтому британцы фактически пристегнули свою внешнюю политику к американской и в качестве младшего партнера готовы участвовать во всех внешнеполитических инициативах Вашингтона. И не просто участвовать, а подтягивать к ним другие европейские страны, дабы эти инициативы реализовывались за счет европейской экономики, убирая тем самым конкурентов для британской промышленности. А Америка главное направление своей экспансии в нынешнем веке явно видит в Азии. В непосредственной близости от Китая.

    Восток спросили?

    При этом у самой Европы (включая Британию) банально может не хватить ресурсов и возможностей для самостоятельной – то есть в отрыве от местных сил – активной политики в Восточной Азии. «Для того чтобы куда-то вмешиваться, нужно иметь, чем вмешиваться. Военные базы, инфраструктуру и т. п. Так что в любом случае потребуется согласие местных игроков», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    И вот тут может быть проблема. В Восточной Азии (которую, естественно, не спросили) инициатива Лиз Трасс вряд ли вызовет большой энтузиазм. С одной стороны, чем больше игроков в регионе – тем лучше. С другой – эти игроки не должны приходить в восточный монастырь с западным неолиберальным уставом.

    В регионе существует специфическая – динамическая, если так можно выразиться – система безопасности. Страны предпочитают договариваться друг с другом на основе прагматичных интересов, а не встраиваться в узкие идеологические форматы конфликтов (как привыкли США и европейские страны).

    «Все, конечно, зависит от того, каковы будут условия членства. Если это будет формализованный альянс, имеющий антикитайскую и антироссийскую направленность, с жесткими требованиями к военным бюджетам и обязательствами, то желающих найдется немного. Разве что Япония и Тайвань, да и то сомнительно», – уверяет Алексей Куприянов.

    В Токио и Тайбэе, конечно, приветствовали бы вовлечение европейских стран в сдерживание Китая, однако видят, что эти страны: а) слабы с точки зрения возможности проекции силы; и б) слишком ненадежны. «Не исключено, что европейцы, раз придя в регион, попробуют играть самостоятельную роль вместо того, чтобы покорно выслушивать американские приказы. Например, не захотят сдерживать Китай. Ведь одно дело – противостоять России на Украине, другое – влезать в конфликты в южных морях непонятно зачем», – продолжает Алексей Куприянов.

    Инициатива госпожи Трасс не вызывает энтузиазма и в Москве. Россия рассматривает ее как очередной пример того, как США пытаются принудить своих партнеров поступать поперек национальных интересов.

    «Речь идет о возрождении жесткой блоковой дисциплины, безоговорочного подчинения «союзников» диктату Вашингтона», – говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну и, конечно, как часть глобальной борьбы за переустройство мира, которую начала Россия своей спецоперацией на Украине.

    Как отметил Сергей Лавров, сегодня стоит вопрос, каким будет дальнейшее мироустройство – справедливым и полицентричным или «небольшая группа стран сможет навязать международному сообществу неоколониальное деление мира». Ну, и какой вариант мира справедливее?


     
     
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