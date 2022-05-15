СМИ раскрыли подробности новой стратегии НАТО

У России возникли вопросы к отказу Швеции и Финляндии от безъядерного статуса

У российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, намеревающихся присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

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«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», – сказал он.

Грушко подчеркнул, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. «Все это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписыванию ей враждебных намерений в отношении стран, уж к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», – сказал дипломат.

«Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1,3 тыс. километров. Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1,3 тыс. километров. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее», – сказал он.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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