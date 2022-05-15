Британия озвучила концепцию глобального НАТО

В Госдуме назвали сроки начала кризиса на Западе из-за антироссийских санкций

«Решения крупных компаний уйти из России, готовность стран Запада запретить российские углеводороды и максимально вредить нашей экономике – это не были продуманные шаги. Последствия для Запада станут заметны в ближайшие месяцы», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее представитель Китая в ООН заявил, что санкции против РФ вызовут энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире.

«Можно предугадать, что в материнских юрисдикциях ушедших от нас крупных компаний начнут сокращать персонал, массово увольнять. Эта история будет только нарастать. Отказавшись от бизнеса в России, многие компании теперь теряют рентабельность и будут вынуждены в ближайшие месяцы объявлять о банкротстве. Если, конечно, не произойдет какого-то чуда и правительства недружественных к нам стран не поменяют своего отношения к интересам своего же собственного бизнес-сообщества», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Главная цель любой коммерческой структуры – это прибыль. Предпринимательские структуры не хотят терять доходы, однако правительства западных стран сейчас бездарно вмешиваются в дела бизнеса. И ничего хорошего для рядовых жителей западных стран из этого не выйдет», – предупреждает депутат.

Больше всего пострадают, полагает Кирьянов, страны Центральной Европы – в основном те, что в свое время входили в социалистический лагерь. «Внутри Евросоюза и в НАТО они превратились в заложников процессов, которыми управляют США и Западная Европа. Об их экономиках никто всерьез не думает. Не принимается никаких дополнительных мер, которые бы помогли им – например, по линии Евросоюза – выживать и заботиться о своих гражданах. С течением времени неприятности у этих малых стран будут нарастать», – прогнозирует Кирьянов.

Из индустриально развитых стран, по его мнению, в группе риска оказались три страны – Италия, Германия, Франция. «Хотя это флагманы европейской экономики, у каждой из них есть свои болевые точки, свои проблемные истории. Так, Италия очень серьезно потеряет в фэшн-индустрии, автомобилестроении. В Германии довольно холодный климат. Когда немцы будут замерзать в своих домах без возможности оплатить услуги ЖКХ и отопление, это будет уже социальная проблема. Франция – страна, достаточно серьезно обеспокоенная проблемами беженцев. Там тоже царит социальная напряженность. И на этом фоне резко растут цены на бензин», – перечисляет депутат.

При это мы видим, что в России экономическая ситуация по целому ряду направлений очень неплохая, добавляет эксперт. «Мы можем отметить хорошие прогнозы по сельскому хозяйству. Мы видим, что идет укрепление рубля как национальной валюты, причем именно в том смысле, в котором нам нужно – для целей внутреннего потребления», – отмечает Кирьянов.

«Отказавшись от целого ряда финансовых ориентиров глобального рынка, мы поддерживаем своих производителей. И поддерживаем рядовых граждан: мы сегодня видим, что усилия правительства и Центрального банка привели к тому, что фактически все деньги, которые люди снимали со счетов, которые извлекали из банковской системы, вернулись», – подытожил депутат.

Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По словам Хабека, преждевременный отказ от российской нефти может «спровоцировать рост цен и, возможно, нарушить цепочки поставок». Возможное введение эмбарго на российский газ может привести к «очень тяжелым временам» в Германии, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он подчеркнул, что эмбарго для Венгрии сродни «атомной бомбе».

Санкции против России не принесут мира на Украину, они повлекут лишь энергетический, продовольственный и финансовый кризис в мире, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР Дай Бин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис, однако сама Россия с ними успешно справляется.