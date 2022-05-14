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Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
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Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
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«Укропы» нас хорошо знают». Какую роль сыграли танки при взятии Мариуполя

Танки оказались незаменимы при боях в Мариуполе Сергей Бобылев/ТАСС
«Танки в городе не должны использоваться, но мы тут превратились в городских танкистов – «длинную руку» пехоты». Такими словами бойцы одной из танковых рот армии ДНР рассказывают о том, как несколько недель штурмовали Мариуполь, с помощью какой тактики обманывали украинских нацистов и чем российские танки лучше боевых машин ВСУ. Подробности...
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Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России

Эрдоган назвал Швецию страной, пускающей террористов в парламент Mustafa Kaya/imago images/Xinhua/ТАСС
У расширения НАТО на северо-восток появился неожиданный сильный противник. Резко против вступления Финляндии и Швеции в альянс выступил турецкий лидер. Эрдоган, обладающий второй по силе армией альянса, неожиданно обрушился с резкой критикой на географически далеких от него скандинавов. Чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России

    Эрдоган назвал Швецию страной, пускающей террористов в парламент
    		   14 мая 2022, 09:15
    Фото: Mustafa Kaya/imago images/Xinhua/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    У расширения НАТО на северо-восток появился неожиданный сильный противник. Резко против вступления Финляндии и Швеции в альянс выступил турецкий лидер. Эрдоган, обладающий второй по силе армией альянса, неожиданно обрушился с резкой критикой на географически далеких от него скандинавов. Чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс?

    У Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных скандинавских стран к альянсу. Чуть позже в Вашингтоне пообещали последить за Эрдоганом. «Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции», – сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Но заметим, что турецкий лидер выразил позицию Анкары вполне ясно.

    «До этого была ошибка в связи с Грецией», – заявил Эрдоган, имея в виду принятие главного регионального оппонента Турции в НАТО (заметим, что обе страны стали членами альянса еще 70 лет назад, причем тогда, в 1952-м, Турцию и Грецию приняли «одним пакетом»). «Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим», – подчеркнул Эрдоган. И пояснил: «Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем».

    С точки зрения Эрдогана, некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Турецкий лидер упомянул две запрещенные в Турции структуры – Рабочую партию Курдистана и леворадикальную группу «Революционная народно-освободительная партия – Фронт». По всей видимости, с ними он и связывает скандинавских политиков курдского происхождения. «Проникновение в парламент» курдских активистов действительно недавно имело место. В 2018 году сразу шесть представителей курдской общины были избраны в шведский риксдаг от различных партий. Считается, что голос независимого депутата, курдской коммунистки Амины Какабаве стал решающим при избрании ныне действующего премьер-министра Магдалены Андерссон в ноябре прошлого года.

    Эксперты отмечают: турецкий лидер перечислил претензии Анкары и тем самым подвел базу под возможный торг с партнерами по НАТО (и в первую очередь – с США) о цене согласия Турции на принятие двух географически далеких от нее скандинавских государств. Напомним, что альянс отправляет странам-кандидатам приглашение на вступление лишь после того, как «за» выскажутся все 30 стран-членов военного блока. «В НАТО не вступают, а приглашают, то есть одного желания Финляндии и Швеции стать членами альянса мало.

    А в рамках альянса Турция сейчас – единственная страна, обладающая политическим ресурсом для того, чтобы ставить условия американцам», –

    сказал газете ВЗГЛЯД программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    Напомним, что ранее строптивость неожиданно проявил хорватский президент Зоран Миланович, пообещавший заблокировать принятие Финляндии и Швеции. Но, как полагают эксперты, ни Хорватия, ни Венгрия (чей премьер Виктор Орбан пытается вести самостоятельную линию в ЕС и НАТО) не обладают достаточной политической силой для навязывания своей повестки по «скандинавскому вопросу». В Хорватии последнее слово остается за Сабором – парламентом, где президент Миланович не обладает достаточным ресурсом (добавим и противодействие со стороны строго проатлантистского премьера Андрея Пленковича). Что же касается Венгрии, то Будапешт отнюдь не возражает против того, чтобы в альянс вошла этнически близкая Финляндия, заметил политолог Саид Гафуров. Остается Турция.

    По мнению Гафурова, Анкара будет торговаться с Вашингтоном. «Эрдоган же так и выразился – мы будем тщательно анализировать, думать и разбирать... Сделки будут, начиная с выдачи политических противников и кончая кредитами, чтобы поддержать турецкую элиту. Там миллион возможностей. Эрдоган ждет, что ему будет сделано пакетное предложение», – заметил эксперт. Турецкий лидер сейчас упомянул курдских активистов в странах Европы, но Эрдоган с завидной регулярностью вспоминает о другом своем противнике – живущем в США исламском проповеднике и политике Фетхуллахе Гюлене. Именно Гюлена и «гюленистов», которых Эрдоган считает ответственными за организацию путча 2016 года, турецкий президент требует экстрадировать из США.

    «Возможно, Анкара также потребует от Вашингтона какие-то уступки по ближневосточному направлению», – отметил Бордачев. Напомним, что интересы Вашингтона и Анкары в регионе явно не совпадают: США традиционно считаются покровителями курдских региональных автономий в северном Ираке и северо-восточной Сирии (Рожаве), в то время как Турция расценивает эти территории как плацдармы для «террористической» Курдской рабочей партии. Анкара стремится упрочить свое военно-политическое присутствие в занятых ее армией приграничных районах северо-запада и севера Сирии. Заметим, что в ноябре прошлого года в турецких соцсетях появилась информация о том, что «США предложили турецкому руководству уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Турцию активнее сотрудничать против России в Черном море».

    Наконец, но не в последнюю очередь, согласие Турции может быть куплено ценой каких-либо оружейных сделок. «Поддержка Турцией Украины, в первую очередь посредством экспорта вооруженных беспилотников, дала Анкаре возможность очистить свой запятнанный имидж», – сообщил 4 мая американский портал Defense News. Имеется в виду покупка Турцией российских комплексов С-400, после чего Анкару исключили из программы модернизации истребителей F-35.

    Турецкая сторона «может убедить Конгресс разрешить покупку примерно на 6 миллиардов долларов 40 истребителей F-16 и примерно 80 комплектов у Lockheed Martin для модернизации своего существующего парка», сообщил источник Defense News. «Нам нужно разговаривать и работать с Турцией и другими [странами], которые работают с нами против России», – сказал изданию глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегори Микс. Этот конгрессмен от правящей Демпартии считает, что турецкие власти «продемонстрировали некоторые действия в правильном направлении», хотя определеные позиции Анкары по-прежнему «раздражают» американскую сторону.

    Кроме того, демонстрируя сильную волю в диалоге с главным партнером по НАТО, Эрдоган решает внутриполитические вопросы, отмечают эксперты. Как заметил Гафуров, в условиях внешнего давления со стороны США и ЕС турецкий лидер заинтересован в досрочных президентских выборах (по плану они должны пройти в 2023-м), которые легитимизируют его власть на следующий срок.

    В любом случае, Эрдоган, торгуясь, сможет «бесконечно долго» затягивать ратификацию о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, отметил собеседник. «В НАТО вообще не все однозначно. Еще неизвестно, какую позицию займет Франция, Венгрия и другие младшие члены альянса. Все смотрят на этот вопрос по-разному. Другое дело, что у Эрдогана не та позиция, чтобы категорически упираться», – добавил Гафуров.

    Турецкий президент будет стремиться сделать вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО предметом переговоров с Вашингтоном и Брюсселем, но в итоге «Турция не станет накладывать вето» на принятие двух бывших нейтралов в состав альянса, сказал ТАСС турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер. По его мнению, Анкара «может попытаться замедлить этот процесс, но в конце концов, как мне кажется, президент Тайип Эрдоган не сможет сформировать силу, способную выступить против США и НАТО».

    Тем временем процедура вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс методично продвигается вперед. В пятницу в риксдаге – шведском парламенте – был представлен подготовленный всеми восемью парламентскими партиями отчет о потенциальном членстве страны в НАТО. В частности, в документе указывается, что вступление в альянс повысит безопасность Швеции. Глава МИД Анн Линде на пресс-конференции, состоявшейся после презентации доклада, заявила, что в случае вступления в НАТО Швеция станет частью системы коллективной безопасности альянса. Этот отчет будет важным базисом для решения правительства по НАТО – его объявление планируется на понедельник, 16 мая.

    В Финляндии такая же ситуация – в случае положительного решения парламента страна подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели», сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». По его мнению, переходный период перед вступлением в НАТО может быть «действительно опасным», но Финляндия полагает, что вряд ли «произойдет какая-то неразбериха», учитывая поддержку Великобритании и других стран Европы. Однако, как заявил Хаависто, «нужно быть готовым и к этой ситуации».

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