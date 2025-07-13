Волонтеры начали раздавать воду на подъездах к Крымскому мосту

Tекст: Ольга Иванова

Выдача питьевой воды была организована на подъездах к Крымскому мосту, передает РИА «Новости». По данным администрации Темрюкского района, в течение дня работают две специальные точки, на которых водителям и пассажирам, ожидающим проезда по мосту, выдают воду в бутылках. Эту работу выполняют около десяти волонтеров.

Пункты выдачи воды расположены у поворота на поселок Волна, а также в двух километрах от этого места по направлению к Крымскому мосту. Акция проводится, чтобы поддержать граждан, попавших в заторы и вынужденных долго ждать возможности проехать по мосту. Сообщается, что пункты продолжают функционировать в течение всего дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в воскресенье на подъездах к Крымскому мосту скопились почти 1,4 тыс. автомобилей. Водители со стороны Тамани ожидают более трех часов.