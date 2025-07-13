Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.8 комментариев
Судно «Хандала» с гуманитарной помощью отправилось из Сицилии к Газе
Корабль с гуманитарными грузами и пропалестинскими активистами вышел из итальянского порта Сиракузы, направляясь к побережью сектора Газа.
Международная инициатива «Флотилия свободы» сообщила о новом рейсе гуммиссии в сторону сектора Газа, передает РИА «Новости». Судно «Хандала» отправилось из Сицилии в воскресенье днем. На борту находятся около 15 пропалестинских активистов.
По данным агентства Франс Пресс, корабль вышел из порта Сиракузы и проведет в Средиземном море примерно неделю, планируя достичь берегов Газы. На борту судна находятся медикаменты, продовольствие, детские товары и лекарства.
В заявлении организации говорится: «Коалиция «Флотилия свободы» снова отправляется в плавание». Другие подробности маршрута и возможных остановок не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарное судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. Французский врач Батист Андре рассказал о насилии и лишениях после задержания израильскими военными во время попытки попасть в Газу по морю. Пассажирам задержанного Израилем гуманитарного судна мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.