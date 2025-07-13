Судно «Хандала» с гуманитарной помощью отправилось из Сицилии к Газе

Tекст: Ольга Иванова

Международная инициатива «Флотилия свободы» сообщила о новом рейсе гуммиссии в сторону сектора Газа, передает РИА «Новости». Судно «Хандала» отправилось из Сицилии в воскресенье днем. На борту находятся около 15 пропалестинских активистов.

По данным агентства Франс Пресс, корабль вышел из порта Сиракузы и проведет в Средиземном море примерно неделю, планируя достичь берегов Газы. На борту судна находятся медикаменты, продовольствие, детские товары и лекарства.

В заявлении организации говорится: «Коалиция «Флотилия свободы» снова отправляется в плавание». Другие подробности маршрута и возможных остановок не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарное судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. Французский врач Батист Андре рассказал о насилии и лишениях после задержания израильскими военными во время попытки попасть в Газу по морю. Пассажирам задержанного Израилем гуманитарного судна мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.