Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Французский врач обвинил Израиль в жестокости после задержания
Французский врач Батист Андре рассказал о пережитом насилии и лишениях после задержания израильскими военными во время попытки попасть в Газу по морю.
Французский врач Батист Андре, пытавшийся попасть в сектор Газа на судне «Мадлин», обвинил задержавших его израильских военных в жестоком обращении, передает ТАСС. В эфире радио France Inter он рассказал, что после отхода их судна от берегов Сицилии их начали преследовать беспилотники, а на палубу сбрасывали краску.
Андре сообщил, что перехват активистов произошел глубокой ночью, когда около 80 израильских военных прибыли на десяти лодках. По его словам, задержанные подвергались плохому обращению и даже физическому насилию. «Мы подвергались плохому обращению и физическому насилию. Имели место попытки лишить нас сна. Едва мы засыпали, как [сотрудники миграционной службы] громко включали музыку, танцевали перед нами», – заявил французский врач.
Он также отметил, что у задержанных были проблемы с доступом к воде и еде, а также их не выпускали в туалет. Андре подчеркнул, что подобные условия значительно ухудшали общее состояние активистов во время задержания.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.