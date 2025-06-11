Французский врач обвинил Израиль в жестокости после задержания

Tекст: Ольга Иванова

Французский врач Батист Андре, пытавшийся попасть в сектор Газа на судне «Мадлин», обвинил задержавших его израильских военных в жестоком обращении, передает ТАСС. В эфире радио France Inter он рассказал, что после отхода их судна от берегов Сицилии их начали преследовать беспилотники, а на палубу сбрасывали краску.

Андре сообщил, что перехват активистов произошел глубокой ночью, когда около 80 израильских военных прибыли на десяти лодках. По его словам, задержанные подвергались плохому обращению и даже физическому насилию. «Мы подвергались плохому обращению и физическому насилию. Имели место попытки лишить нас сна. Едва мы засыпали, как [сотрудники миграционной службы] громко включали музыку, танцевали перед нами», – заявил французский врач.

Он также отметил, что у задержанных были проблемы с доступом к воде и еде, а также их не выпускали в туалет. Андре подчеркнул, что подобные условия значительно ухудшали общее состояние активистов во время задержания.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.



