Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.