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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
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Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Так добывают литий REUTERS/Agustin Marcarian
Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить? Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена советско-финской войны 1939-40 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Россия создает уникальную авиационную технологию

Лопатки авиадвигателя устроены сложнейшим образом uecrus.com
На фоне постоянных санкций против самых важных промышленных отраслей России наша страна внедряет собственные новейшие технологии. На этот раз речь идет о новом способе производства ключевой детали современных авиадвигателей. Что именно предложено нового и почему это критически важно для всей авиационной отрасли? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
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Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...
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Финны и шведы собрались в НАТО

Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

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Главный заложник Зеленского

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    		   15 апреля 2022, 08:26
    Фото: Пророков Борис
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней?

    Со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии у России станет больше официально зарегистрированных противников, отметил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В этом случае Россия усилит свои западные границы, и тогда «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет», подчеркнул замруководителя Совбеза.    

    Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в четверг заявил, что страна до лета направит заявку на вступление в НАТО. «После Пасхи парламент приступит к обсуждению. И окончательное решение может быть принято к концу мая», – пообещал военный министр. Днем ранее финское правительство передало парламенту доклад, один из пунктов которого посвящен влиянию на ситуацию возможного вступления Суоми в НАТО. В конце доклада содержится приложение с возможными этапами присоединения, если такое решение будет принято. Тогда же, в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки примет решение о подаче заявки в ближайшие несколько недель, сообщает Reuters.

    Что касается Швеции, то, по сообщениям стокгольмской Svenska Dagbladet, премьер-министр страны Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Шведское правительство планирует представить заявку на саммите альянса в конце июня в Мадриде. Издание Aftonbladet сообщило – правящая социал-демократическая партия уже созвала на 24 мая внеочередное заседание своего руководства, на котором может быть принято решение о поддержке членства в НАТО. Аналогичное решение прияла и оппозиционная правая партия «Шведские демократы» – это значит, что в риксдаге – парламенте страны идею вхождения в Североатлантический альянс поддерживает большинство.

    Подтверждением готовности альянса к очередному расширению в сторону российских границ можно считать заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, сделанное ей в четверг. «Российские угрозы в отношении стран Северной Европы и Балтии не новы и лишь укрепляют наше единство. Швеция и Финляндия вольны выбирать свое будущее без какого-либо вмешательства со стороны. Соединенное Королевство поддержит любое решение, которое они примут», – цитировал ТАСС заявление руководителя Форин-офиса.  Одновременно и практически дословно также выступила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Если Финляндия и Швеция решат это сделать, то добро пожаловать», – заявила руководитель немецкой дипломатии.

    Альянс готов принять две страны в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами – констатировал Медведев. Он напомнил, что США и Канада также приветствуют данную инициативу, и призвал Россию реагировать на происходящее «без эмоций, с холодной головой».

    Как изменится граница НАТО

    Вместе с тем не следует забывать (и об этом напомнил Медведев), что усиление НАТО на севере Европы – это новый вызов для России. Протяженность сухопутных границ стран альянса вырастет более чем вдвое, и рубежи придется укреплять, указал Медведев. По его словам, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. «До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась.

    Если нас вынудят – что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма»,

    – отметил замглавы Совбеза.

    Москва примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, подтвердил в интервью ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко. «Понятно, что у нас граница с Финляндией – 1300 км. Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения Россией ядерного оружия в Балтийском регионе. Дипломат напомнил, что нейтральный статус этих государств долгое время обеспечивал очень высокий уровень их безопасности, а сам регион Грушко назвал «регионом мира, сотрудничества и очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с Россией».

    Напомним, что на Крайнем Севере наша страна граничит с входящей в альянс Норвегией. Южнее, от Финского залива и до Черного моря полосой тянется полоса натовских стран «санитарного кордона», от Эстонии до Румынии. При этом северная Балтика действительно пока остается регионом мира. Соседка «через море» Швеция, которая некогда была одной из ведущих военных сил Европы, после наполеоновских войн, то есть более 200 лет, соблюдает невмешательство в конфликты. Финские Аландские острова с середины XIX века имеют статус демилитаризованной зоны.

    Граничащая с Россией по суше Финляндия находится вне блоков с окончания Второй мировой войны (в которой она – до 1944 года была союзницей нацистской Германии). Но и во время Великой Отечественной и в ходе войны 1939-1940 годов, которую в Финляндии называют «зимней» эта ныне нейтральная страна прямо угрожала Ленинграду. Боевые действия шли на Карельском перешейке и собственно в Карелии. Войска маршала Маннергейма, напомним, отвечали за блокаду Ленинграда с севера. Вступление Финляндии  в очередной антироссийский альянс – НАТО в самом деле означает новую угрозу с северо-запада.

    Оказал ли украинский фактор влияние на финнов

    Замглавы Совбеза Медведев отказался связывать расширение альянса с российской военной спецоперацией на Украине, поскольку «попытки затащить в альянс Швецию и Финляндию предпринимались и раньше».

    «И Финляндия, и Швеция, несмотря на отсутствие официального членства в НАТО, уже несколько последних десятилетий участвуют в масштабных учениях альянса, – комментирует газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. –Кроме того, в арабских кампаниях союзников участвовали целые эскадрильи шведской боевой авиации и сухопутные корпуса. Так что с точки зрения военной подготовки и интегрированности с НАТО обе страны ничего не отличает от членов альянса»,

    Вместе с тем, Медведев подчеркнул, что сейчас общественное мнение в обеих страна в вопросе о необходимости вступления в НАТО расколото примерно пополам, несмотря на «максимальные усилия доморощенных пропагандистов». «Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет – то, как говорится, «он сам пришел», – резюмировал Медведев.

    При этом отметим, что финские социологи доказывают – общественное мнение в стране резко изменилось в отношении членства в НАТО именно на фоне нынешних событий на Украине. Последний опрос, проведенный частной телекомпанией MTV, показал, что 68% респондентов выступают за вступление и только 12% против. К этим замерам общественного мнения апеллирует и министр обороны Финляндии Кайкконен. «В течение десятилетий поддержка НАТО составляла около 20%. Сейчас настроения изменились, причем сильно», – заявил глава минобороны страны.

    Что касается заявлений Медведева и Кайкконена по поводу вступления в НАТО, то «правы оба», заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Медведев ссылается на то, о чем руководители НАТО говорили неоднократно. Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что если Швеция или Финляндия захотят вступить в НАТО, их примут единогласно за один день. Можно сказать, что он настойчиво их приглашал, – заметил эксперт. – Но и Кайкконен тоже прав. Согласно всем опросам общественного мнения, настроения финнов резко изменились после 24 февраля. Если раньше за вступление в НАТО высказывалось меньшинство избирателей, то сейчас впервые эту идею поддерживает большинство».

    По мнению Кортунова,

    для сторонников НАТО это может быть уникальный благоприятный момент для того, чтобы принять решение.

    «Потому что если конфликт завершится и произойдет какая-то деэскалация, то скорее всего общественное мнение опять вернется к изначальному балансу, когда большинство будет поддерживать идею нейтрального статуса страны», – отметил эксперт.

    Кто более ценен для НАТО

    «Финляндия сохранила вооруженные силы после холодной войны. В этом смысле она будет более ценным членом НАТО, чем Швеция. Тем более что Финляндия граничит с Россией и будет создавать дополнительные сложности на границе, то есть будут более значительные последствия и с точки зрения обороны. Максимум, что может Швеция – это изменение баланса сил в Балтийском море», – подчеркнул Кортунов.

    Однако с политической точки зрения именно Стокгольм, благодаря своему критическому отношению к России, лучше подходит на роль новичка альянса. «Финляндия на протяжении долгого времени выступала мостом между Россией и Западом. Если говорить о геополитических последствиях, то для российского руководство вхождение Финляндии в НАТО будет восприниматься более болезненно, чем вхождение Швеции», – добавил политолог.

     В случае вступления Швеции в НАТО пострадает военно-промышленный комплекс страны, которой «уже сейчас довольно трудно конкурировать в авиастроении», во многом утратив свои позиции. Членство в альянсе ускорит эти процессы, потому что «страна начнет переходить на общенатовские образцы, в частности, американские системы оружия». «Неслучайно та же Финляндия уже покупает не шведские истребители, а американские F-35», – напомнил эксперт.

    Как может ответить Россия

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал дождаться плана Минобороны по усилению западных рубежей страны. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия на Балтике.

    В случае приема в альянс принципиальным вопросом будет следующий: что именно разместит НАТО на территории этих стран, отметил Хатылев. «Вероятно, среди прочего, это будут ударные ракетные комплексы, – предположил военный эксперт. – Как мы будем отвечать? Сразу скажу: нет никакой необходимости быстро подтягивать и собирать на границах ядерное вооружение – оно останется на штатных позициях, но будет перенацелено. Военной авиации на севере добавят маршрутов и введут дополнительные точки целеуказания. Также, однозначно, в район подтянут дополнительные «Искандеры». Что касается ядерного оружия на кораблях в Финском заливе, то размещать его, мне кажется, необходимости не будет, но Генштаб может принять решение уже по ситуации».

    В случае, если Хельсинки вступит в НАТО, наибольшее усиление будет проведено на южном участке финской границы – для защиты Петербурского промышленно-экономического района, предрекает эксперт. «Подлетное время ракет противника существенно изменится, все-таки расстояние от города до границы – около 200 км. Поэтому,

    расположенным под Петербургом войскам придется нести боевое дежурство в режиме постоянной готовности.

    Кроме того, туда наверняка будут стянуты дополнительные комплексы ПВО самых новейших моделей, – чтобы работали по маловысотным и высотным целям. Авиации придется нести боевое дежурство не в режиме «два» – на аэродроме, а в готовности «один» – то есть в воздухе», – объяснил военный эксперт.

    Также серьезно будут усилены морские части пограничных войск и части Минобороны вдоль сухопутной границы, уверен аналитик. «Если говорить о количестве, то для сдерживания достаточно создать одно общевойское соединение полного штата численностью от двух до десяти тысяч», – предположил Хатылев.

    Эксперт также напомнил, что Генштабом предусмотрено создание при необходимости воздухоплавательных частей, оснащенных дирижаблями или воздушными шарами. «У нас в Долгопрудном делают военные аэростаты. Они могут быть расположены вдоль границы – в том числе и с Финляндией как физическая защита против маловысотных целей, вроде беспилотников, а также для проведения воздушной разведки в постоянном режиме», – резюмировал собеседник.

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