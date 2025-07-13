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Балицкий сообщил о пострадавших при атаке дронов ВСУ
В результате атаки беспилотников и применения кассетных боеприпасов в Тарасовке Запорожской области получили ранения жители, сохраняется риск новых обстрелов.
Губернатор Евгений Балицкий сообщил о происшествии в своем Telegram-канале. По его словам, населенный пункт Тарасовка в Пологовском муниципальном округе подвергся массированной атаке беспилотников и обстрелу с использованием кассетных боеприпасов. «Есть пострадавшие среди мирных жителей», – заявил Балицкий. Он также отметил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал граждан соблюдать осторожность и следовать указаниям служб.
На данный момент не уточняется точное количество пострадавших или степень их ранений. Власти продолжают следить за развитием ситуации и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в результате обстрела с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны. Три жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ на муниципалитеты региона.