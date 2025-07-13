Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.7 комментариев
Стало известно о строительстве базы отдыха «Россия» в ДНР
Инвестиционный комитет ДНР признал масштабным проект базы отдыха «Россия»
В Приазовье на побережье Азовского моря планируется возведение новой базы отдыха «Россия» с поддержкой властей ДНР.
Инвестиционный комитет ДНР признал масштабными 12 новых проектов, среди которых – создание современных жилых комплексов и развитие туристической инфраструктуры. В частности, на побережье Азовского моря построят базу отдыха «Россия» для комфортного размещения отдыхающих, передает ТАСС.
Общая сумма инвестиций по жилищным проектам, одобренным комитетом, превысит 60 млрд рублей. Руководитель КРД Владимир Комисарчук отметил, что эти меры позволят возродить рекреационную сферу, создать рабочие места и улучшить условия жизни местных жителей.
Инвестиционный комитет был основан в июне 2023 года под руководством главы республики Дениса Пушилина и определяет соответствие проектов критериям масштабных. Проекты, получившие такой статус, могут рассчитывать на получение земли под строительство без торгов, а сопровождением инициатив занимается Корпорация развития Донбасса.
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