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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня

    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей

    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей по мировому соглашению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ООО «Дома», принадлежащее рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обязалось выплатить Российскому авторскому обществу (РАО) более 1,4 млн рублей в рамках мирового соглашения.

    Стороны договорились об урегулировании спора в арбитражном суде Свердловской области. Ответчик должен перечислить 1,2 млн рублей основного долга, а также пени и часть госпошлины до 23 октября, пишет РИА «Новости».

    В случае выполнения обязательств со стороны ООО «Дома» РАО откажется от взыскания неустойки в размере 2,4 млн рублей и штрафов на сумму более 640 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд утвердил мировое соглашение между РАО и компанией Гуфа.

    Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку рэпера.

    Адвокат музыканта объяснил невозможность удаления альбома исполнителя без разрешения.

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    7 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Дочь Градского решила обжаловать отказ исключить вдову артиста из наследников

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь покойного музыканта Александра Градского обжалует решение Московского областного суда, который отказался лишать вдову артиста Марину Градскую права на долю в наследстве.

    Областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции и не стал исключать вдову музыканта из числа наследников, передает РИА «Новости».

    «Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», – заявил адвокат дочери артиста Федор Герасименко.

    Ранее суды уже рассматривали споры вокруг имущества музыканта. В 2024 году инстанция отклонила иск детей Александра Градского о наложении ареста на имущество его вдовы.

    Кроме того, осенью 2023 года третья супруга артиста получила судебный отказ в признании за ней права на долю в наследстве.


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    7 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Делегация министерства ИТ КНДР отправилась в Москву на цифровой форум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра информационных технологий КНДР Квон Вон Сон возглавил делегацию, которая отправилась в Россию для участия во II Глобальном цифровом форуме.

    Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с заместителем министра Квон Вон Соном вылетела в Москву для участия во II Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

    Отмечается, что форум пройдет с 8 по 10 октября в комплексе «Мечта» в парке Горького. В нем примут участие эксперты из 110 стран, а сессии форума будут посвящены трансформации городской среды под влиянием цифровых технологий.

    Кроме того, северокорейские представители планируют принять участие в третьем заседании подкомиссии по вопросам связи, ИТ и цифрового развития в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Пхеньян.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    7 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker

    Роскомнадзор потребовал взыскать 20 тыс. рублей с рэпера Booker

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с заявлением о взыскании около 20 тыс. рублей с рэпера и блогера Федора Игнатьева, выступающего под псевдонимом Booker.

    Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило в инстанцию 2 октября, отмечает РИА «Новости». Предполагается, что иск связан с задолженностью музыканта по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.

    Напомним, что с 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.

    В июне петербургский суд уже взыскал с Игнатьева более 92 тыс. рублей долга по рекламным отчислениям. Ранее Роскомнадзор подавал аналогичные иски к другим известным блогерам, спортсменам и телеведущим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

    Инстанция также одобрила взыскание долга за рекламу с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой.

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    7 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Суд привлек дочь Ларисы Долиной к ответственности за неоплаченную парковку

    Суд наказал дочь Ларисы Долиной за отказ вовремя оплатить парковочный штраф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья столичного района Лефортово привлек дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелину к административной ответственности за уклонение от своевременной уплаты штрафа за парковку.

    В апреле суд назначил Ангелине Долиной штраф за неоплаченную парковку, однако вовремя он погашен не был, передает РИА «Новости». В связи с этим в отношении нарушительницы составили протокол.

    Судья судебного участка №273 Лефортовского района Москвы признал Долину виновной по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Ей назначено наказание в виде нового штрафа, который необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы начали процедуру взыскания штрафа в 4,5 тыс. рублей с самой Ларисы Долиной. Летом с певицы взыскали новый штраф ГИБДД.

    Ранее судебные приставы завели на артистку новое производство из-за штрафа в 750 рублей.

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    7 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Неизвестные попытались ограбить дом 97-летнего французского певца Юга Офре

    Figaro: Во Франции неизвестные попытались ограбить дом певца Юга Офре

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое злоумышленников проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в коммуне Марли-ле-Руа и попытались его ограбить, пишет газета Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Двое неизвестных проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в столичном регионе Иль-де-Франс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Певец спускался на первый этаж, когда столкнулся с грабителями, которые проникли через открытое окно и потребовали отдать все ценные вещи.

    Тревогу подняла супруга исполнителя Мюриэль Межеван, после чего злоумышленники сбежали.

    Кражи или порчи имущества удалось избежать. Юг Офре продолжает активную творческую деятельность и не планирует завершать карьеру.

    Ранее во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг.

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    7 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    В МИЭТ ликвидировано задымление в третьем корпусе

    Tекст: Денис Тельманов

    В среду в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) произошло задымление, оно ликвидировано, занятия возобновятся по расписанию, сообщили в вузе.

    Задымление в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) успешно ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на канал вуза в Max.

    «Занятия в первом и четвертом корпусах могут быть продолжены согласно расписанию. Занятия в третьем корпусе завтра проходят в штатном режиме», – приводит агентство текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в МИЭТ создали метод получения совершенных полупроводников.

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    8 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 9-10 октября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 9 и 10 октября в связи с ожидаемым усилением ветра.

    Гидрометцентр отметил, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября из-за усиления ветра, передают «Вести».

    Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 12.00 мск пятницы до 18.00 мск субботы. В столичном регионе ожидается усиление южного и западного ветра с порывами местами до 15 метров в секунду.

    Кроме того, сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в столице.

    Тогда метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели.

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    8 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    МОЭК подала иск к Клаве Коке о взыскании долгов за услуги ЖКХ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве зарегистрировал иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к певице Клаве Коке (Клавдии Высоковой) о взыскании платы за коммунальные услуги, говорится в судебных материалах.

    Исковое заявление зарегистрировано в конце лета, решения по нему пока нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    В 2025 и 2026 годах на Высокову подали три иска от Мосводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и МОЭК. Все они касались взыскания платы за жилплощадь и коммунальные услуги и были удовлетворены. Суммы в материалах не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве взыскал долг за коммунальные услуги с Филиппа Киркорова.

    Летом аналогичное решение вынесли в отношении Аллы Пугачевой.

    В начале года Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в бывшей квартире в Москве.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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