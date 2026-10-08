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    Распад Канады способен навредить интересам России
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    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Южная Корея отозвала посла на Украине после слабых извинений Киева
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 14:29 • Новости дня

    Дрон ВСУ атаковал сахарный завод в Курской области

    Дрон ВСУ атаковал сахарный завод в Курской области и ранил трех человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по территории сахарного завода в Рыльском районе пострадали трое мужчин.

    Украинский беспилотник атаковал сахарный завод в поселке имени Куйбышева в Рыльском районе Курской области. «Вражеский дрон ударил по территории сахарного завода в поселке им. Куйбышева Рыльского района. Ранены 41-летний, 43-летний, 52-летний мужчины. У них осколочные ранения», – сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Глава региона добавил, что всех пострадавших доставят в Курскую областную больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду механизатор погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области.

    Хинштейн сообщил, что в сентябре более 100 домов пострадали при атаках в регионе.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

    Tекст: Катерина Туманова

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

    «Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

    Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

    Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

    Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

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    8 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    База колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области ликвидирован пункт временной дислокации колумбийских боевиков из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, сообщил источник в российских силовых структурах.

    В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.

    В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.

    В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.

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    8 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ

    Мирошник рассказал о средневековой блокаде Алешек ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики ВСУ организовали жестокую дроновую блокаду херсонского города Алешки, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отметив, что возможным это стало благодаря большому количеству поставленных БПЛА.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами… Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву», – передает РИА «Новости» слова дипломата в интервью политобозревателю Аббасу Джуме.

    Мирошник лично посетил Алешки и стал свидетелем многочасовой атаки украинских дронов на местный рынок. По его словам, военные целенаправленно били по укрывающимся мирным жителям, в результате чего погибли семь человек, а более 20 получили ранения.

    Заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи оказались ложью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. ВСУ 7 октября уничтожили направленные в Алешки автомобили с гумпомощью.

    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны.

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    8 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Аннополье в Харьковской области.

    В ходе расширения внешней зоны контроля в результате наступления подразделений группировки «Север» взято под контроль Аннополье в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Лукашово, Резниково, Лобановки и Нефедовки Харьковской области.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над Приколотным и Котовкой.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Черноглазовки, Мищенки, Дергачей, Великого Бурлука, Артемовки и Нового Бурлука.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Кияницы, Груновки и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 280 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    8 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок

    Шуваев: При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один человек, еще девять пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «Во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет... В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали девять человек, в том числе девочка 11 лет. Шестеро из них госпитализированы», – сообщает Шуваев в MAX.

    Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник при атаках ВСУ пострадали 11 жителей региона.

    В понедельник при обстреле Белгородской области погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Лантратова призвала наказать виновных в гибели многодетного волонтера

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что убийство украинским беспилотником многодетного отца и его дочери в Херсонской области не должно остаться безнаказанным.

    «Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными», – написала Лантратова в Max.

    Омбудсмен отметила, что погибший мужчина был волонтером. «Отец и дочь погибли на месте. Дома их ждали еще 12 братьев и сестер. Они все остались без отца», – добавила она.

    Утром в среду украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль около села Рыково в Геническом округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в регионе при атаке беспилотника ВСУ.


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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Участники «Времени героев» поздравили Путина с днем рождения

    Пример служения Родине, внимание к людям и ответственность за будущее страны – эти качества Владимира Путина отметили участники программы «Время героев» в своих поздравлениях президента с днем рождения. Они пожелали ему новых побед, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а также поблагодарили за поддержку участников спецоперации.

    «Сегодня день рождения у президента России Владимира Владимировича Путина. За его плечами – десятилетия службы государству, большая ответственность и непростой путь руководителя страны. Владимир Владимирович всегда последовательно отстаивает интересы России, уделяет внимание регионам и людям, принимает решения, от которых зависит будущее нашей страны», – отметил Герой России Юрий Абаев.

    «Мне довелось стать участником программы «Время героев» и лично общаться с президентом. Для меня это была возможность получить новые знания и учиться у человека, который много лет руководит нашей страной, его выдержке, ответственности и отношению к служению Родине», – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Россия продолжает уверенно идти своим путем», – пожелал Абаев главе государства в день его рождения.

    Герой России Сергей Бойко назвал Путина примером служения Родине: «С глубоким уважением и благодарностью отношусь к его труду, к той огромной ответственности, которую он несет за Россию и ее будущее. Его преданность своему делу и стране объединяет людей в стремлении трудиться на благо России».

    «Я очень рад быть участником второго потока президентской программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Владимировича в 2024 году. Искренне благодарен президенту за проявленное доверие и возможности, которые открывает Президентская программа!» – добавил он.

    Герой России Темирлан Абудулатипов поздравил главу государства от себя лично и от коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, которое он сейчас возглавляет.

    «Вы взяли на себя ответственность за будущее страны в непростой для нее период, но благодаря неустанной работе, взвешенным решениям, любви к своей стране, преданности интересам России и её гражданам, смогли не только объединить народ, сохранить целостность и независимость нашей Родины, но и сделать все для ее непрерывного стремительного развития, государством комфортным для жизни людей», – отметил Герой России.

    Герой ДНР Артем Жога в своем обращении отдельно поблагодарил Путина за постоянное внимание к Донбассу. «Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине», – написал Жога.

    «Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством главы государства. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович внимательно относится к людям и регионам, умеет слышать конкретные предложения и твердо принимать решения. Сегодня народ России сплочен вокруг президента, а его твердость и последовательность в решениях дают стране уверенность в своем курсе и в защите национальных интересов», – написал в своем поздравлении кавалер ордена Мужества Евгений Чинцов.

    Он отметил, что для него, как для военного, особенно важно отношение президента к участникам СВО: «По его инициативе появилась программа «Время героев», которая дала каждому ее участнику возможность продолжить служение стране уже на гражданском направлении. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в служении России. С днем рождения!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил иностранных лидеров, которые позвонили Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Эксперт назвал Владимира Путина по характеру и мировоззрению самым русским лидером за последние столетия. В понедельник Путин на встрече с военнослужащими заявил, что Россия гордится героями спецоперации и их вкладом в защиту страны.

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    7 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Подросток пострадал при детонации беспилотника в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в поселке Разумное 14-летний подросток получил акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника.

    В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации беспилотника пострадал 14-летний подросток. Он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу с акубаротравмой, где врачи оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает оперштаб Белгородской области.

    Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона получило повреждения местное предприятие. В Шебекино беспилотники атаковали частные дома, автомобили и оборудование предприятия. В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за детонации дрона поврежден объект инфраструктуры.

    В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона загорелся частный дом, а при повторном ударе пострадал пожарный автомобиль. В городе Валуйки повреждена кровля хозяйственной постройки и грузовой автомобиль, в поселке Дальний – ангар. В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Дунайка в результате атаки FPV-дрона частный дом сгорел полностью. Также в Яковлевском округе при ударе беспилотника по объекту инфраструктуры произошел пожар, который потушили сотрудники МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области пострадал мужчина.

    Во вторник в результате ударов беспилотников в регионе получили ранения два человека.

    В понедельник при обстреле области погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    ВС России поразили в порту Одессы доставлявший грузы для ВСУ сухогруз

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял военные грузы для Вооруженных сил Украины в порт Одессы, сообщает Министерство обороны.

    Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим военные грузы, сообщает Минобороны.

    В результате ударов на переходе морем было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для обеспечения украинской армии в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный.

    Также ВС России поразили сухогруз в Одесской области.

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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


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    8 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    Генерал ФСБ Михайлов: ВСУ превратили российских пленных в управляемых смертников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что украинские военные прибегают к методам фашистов, отправляя российских пленных на позиции в качестве смертников.

    Украинские войска используют российских пленных в качестве смертников, отправляя их на позиции с заминированным ошейником с GPS-маяком, пишет ТАСС. За действиями человека следит дрон, и в случае отказа от выполнения задач детонатор подрывают дистанционно.

    «Это форма работы СС, гитлеровской Германии, не удивлен. Фашисты под пулеметами гнали людей по минным полям. ВСУ взяли на вооружение эти формы. Фашисты есть фашисты», – отметил Михайлов.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили о подрыве военнопленного, на котором был надет подобный ошейник. Один из спасшихся российских бойцов подтвердил применение такой тактики со стороны украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

    В воскресенье в МИД назвали военным преступлением атаки украинских военных на медиков.

    В августе Родион Мирошник заявил, что Запад покрывает преступления армии в Старобельске.

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    8 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Марочко: ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Активное наступление российских войск в Запорожской области вынудило командование ВСУ разделить резервы, ослабив группировку на ореховском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    На ряде участков запорожского направления происходят серьезные боестолкновения с противником, сообщил он ТАСС.

    «Мы действуем юго-западнее Покровского, очень активно продвигаемся по направлению Новоукраинки, Терсянки и Барвиновки. Следовательно, это все вынуждает Киев половинить силы и средства, которые должны оборонять ореховский участок. А это, в свою очередь, ослабляет ореховскую группировку украинских боевиков», – добавил Марочко.

    Ранее в российских силовых структурах отмечали, что резервный рубеж ВСУ севернее Орехова оказался под угрозой. Это связано с ослаблением обороны противника на флангах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье. Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.


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    8 октября 2026, 07:57 • Новости дня
    Трое бойцов ВСУ перепутали позиции и вышли к российским военным

    Бойцы ВСУ перепутали позиции и вышли к российским военным в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое украинских военнослужащих потеряли ориентиры после взрывов и по ошибке вышли к позициям российской группировки войск «Восток» в Запорожской области, сообщил стрелок группировки с позывным Мельник.

    По словам стрелка, российские военнослужащие заняли лесополосу после штурма населенного пункта и ожидали подхода украинской группы. В результате огневого воздействия часть солдат ВСУ начала отступать, а трое направились к российским позициям, думая, что идут к своим, передает РИА «Новости».

    «Получилось так, что эта группа в откат пошла, а трое из них из-за взрыва потеряли ориентиры и зашли к нам, думая, что они идут к своим. Ну, зашли – и привет, а мы здесь. У нас завязался стрелковый бой, и мы их двоих уничтожили», – рассказал Мельник.

    Стрелок добавил, что российские военнослужащие были заранее предупреждены о приближении противника и встретили украинскую группу в лесополосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожилые солдаты ВСУ без боя сдались в плен в Запорожской области. В тот же день бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в том же регионе.

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