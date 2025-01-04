Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Поддержка бизнеса в ДНР приблизилась к 4 млрд рублей
Объем господдержки в ДНР достиг 4 млрд рублей, число бизнесов выросло на 22%
Активность предпринимателей в ДНР в 2024 году значительно возросла благодаря почти 4 млрд рублей господдержки, что привело к росту числа хозяйствующих субъектов и самозанятых на 22%.
Государственная поддержка бизнеса в ДНР в 2024 году составила около 4 млрд рублей, передает ТАСС. Глава республики Денис Пушилин отметил, что это существенно повысило активность предпринимательства. В регионе теперь действует более 93 тыс. хозяйствующих субъектов и 25 тыс. самозанятых, что на 22% выше уровня 2023 года.
Кроме того, Пушилин подчеркнул рост инвестиционной активности в регионе. Этому способствуют свободная экономическая зона и система сопровождения инвестиционных проектов, организованная Корпорацией развития Донбасса по принципу единого окна.
В декабре прошлого года центр «Мой бизнес» сообщил, что на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено свыше 1,9 млрд рублей федеральных средств с 2023 года. Это способствовало оживлению малого бизнеса и созданию новых рабочих мест в республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января в ряде регионов России вступили в силу ограничения на майнинг криптовалют, включая полный запрет в десяти регионах, таких как Дагестан и новые регионы России.
Системы противовоздушной обороны ДНР за неделю сорвали почти 170 атак беспилотников ВСУ, включая попытку атаки на Макеевский машиностроительный завод. Восстановление новых регионов становится витриной, показывающей, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины, что вызывает страх у Зеленского.