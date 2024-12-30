ПВО ДНР за неделю сорвала 168 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, за последнюю неделю системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 168 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оставив атаки безуспешными. Инциденты произошли над территориями Донецка и Макеевки.



Особое внимание было уделено ситуации в Макеевке, где был подавлен беспилотник самолетного типа. Он представлял угрозу Макеевскому машиностроительному заводу, но был успешно нейтрализован средствами ПВО ДНР.

Кроме того, в УФСБ ДНР подчеркнули рост активности разведывательных беспилотников противника. Эти аппараты активно действовали над техническими водными узлами в двух районах Донецка, что потребовало усиленного контроля и оперативного реагирования системы ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над различными регионами страны, включая Брянскую и Тульскую области.

В поселке Борисовка Белгородской области вооруженные силы Украины атаковали территорию школы, однако здание не пострадало, а среди людей нет пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.



