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Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций

Магазины стран ЕС вынуждены регулярно менять ценники Omar Marques/
Zumapress/
Global Look Press
Весь Евросоюз страдает от резкого роста цен, особенно на продукты – но более всего, как выяснилось, его самые восточные страны. Лидером этого незавидного «антирейтинга» стала Литва. Почему же и без того небогатые государства ЕС оказались самыми беззащитными перед инфляцией? Ответ на этот вопрос местным торговцам очень не нравится. Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозят России греко-иранские танкерные войны

Греция и Иран обменялись захватом танкеров Global Look Press
США и Германия осудили захват Тегераном греческих танкеров в Персидском заливе, сочтя это тяжелым нарушением «международных правил». При этом ранее Афины арестовали российский танкер с иранским топливом. Аналогичные шаги предпринимал и Вашингтон два года назад. Чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...

Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...
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На фронтах Донбасса создается новый образ России

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие. Подробности...
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    Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

    Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго
    		   1 июня 2022, 08:40
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?

    52 дня. Ровно столько времени прошло между введением пятого пакета санкций против России и принятием решения относительного шестого. 52 дня скандалов, громких заявлений и чуть ли не прямого шантажа Евросоюза – но не со стороны Украины и даже не со стороны России.

    Скандалы проходили внутри самого благородного евросоюзовского семейства, которое никак не могло согласовать санкционные условия. Целый ряд стран выступали либо против ряда мер, либо за, но с большими оговорками.

    Наконец, к вечеру 30 мая скандалы, казалось бы, закончились, и Евросоюз смог наконец-то согласовать содержание шестого пакета.

    Российская станет венгерской

    «Я могу подтвердить, что юридический текст уже редактируется, это вопрос часов», – заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    В списке ограничений отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также пополнение списка лиц, против которых введены персональные санкции (по словам президента Франции Эммануэля Макрона, там появилось еще 80 бизнесменов).

    Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго. «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – предвкушал Мишель. Однако на выходе жемчужина оказалась с серьезным венгерско-чешским изъяном. Выражаясь словами из заголовка The Wall Street Journal, «скорее лаем, нежели укусом».

    Дело в том, что санкции были приняты с исключениями. Самым громким из них стал кейс Венгрии, поставки в которую через трубопровод «Дружба» продолжатся. «Венгрию исключили из нефтяного эмбарго. Венгерские семьи сегодня могут спать спокойно», – написал премьер-министр Виктор Орбан.

    Напомним, что экономика Венгрии во многом зависит от импорта российских энергоносителей, благосостояние населения – от экономики, а власть премьер-министра Орбана (у которого очень сложные отношения с евросоюзовским истеблишментом) – от благосостояния населения. Поэтому, вопреки всяким обвинениям, в своем противостоянии эмбарго Орбан защищал не Россию, а себя. И ради себя он фактически заставил Евросоюз отказаться от эмбарго.

    Казалось бы, одно исключение ничего не меняет – вот только проблема в том, что исключение не одно. Судя по всему, «спать спокойно» могут также семьи из Словакии, Чехии и Болгарии. Все эти страны точно так же, как Венгрия, зависят от российской нефти. И с точки зрения логистики поставок, и с точки зрения специфики нефтеперерабатывающих заводов на их территориях.

    По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, государственный НПЗ работает с российской нефтью Urals, и банально не может с ходу перейти на другие сорта. Исключение «даст нам возможность разобраться с нашим нефтеперерабатывающим заводом и избежать повышения цен в связи с изменением сорта нефти», – заявил премьер.

    Опять же, казалось бы, ничего критически важного не произошло. «Не имеющие выхода к морю Венгрия, Словакия и Чехия получают свою нефть через трубопровод «Дружба», и на них приходится всего 10% импорта нефти, временно исключенного из эмбарго», – успокаивает Reuters.

    Однако проблема в том, что через этот трубопровод нефть получали и другие страны. «Через Чехию и Словакию нефть шла в Германию и Австрию. Через Венгрию – в страны бывшей Югославии», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    В целом на долю трубопровода приходилась примерно треть объема экспорта всей российской нефти в ЕС. И не исключено, что после вступления эмбарго в силу экспорт продолжится – только эта нефть будет уже номинально не российской, а венгерской или словацкой. Со всеми вытекающими последствиями для национального бюджета этих государств.

    Обкусали по углам

    На нефти исключения не закончились – другие страны смогли выторговать для себя послабления по другим пунктам санкций.

    Так, например, греческие судовладельцы добились отказа от внесения в санкции пункта, запрещающего судам под флагами государств – членов Евросоюза возить российскую нефть в третьи страны.

    «Не существует, подчеркну это, санкций, которые касаются греческого судоходства относительно перевозки нефти из России в третьи страны, – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. – Теперь каждый может решать сам, а, возможно, должен будет согласовать со своей совестью готовность в этот момент быть вовлеченным в такого рода перевозки товаров из России».

    Свое веское слово сумел сказать даже Кипр. По требованию властей острова из пакета санкций был убран запрет россиянам покупать недвижимость в странах – членах Евросоюза. Судя по всему, это же требование озвучивала Болгария и целый ряд других государств, где представители российского среднего класса предпочитают покупать недвижимость, от чего, естественно, зависит местная экономика.

    По факту от принятия шестого пакета санкций Европа получила больше проблем, чем пользы.

    С одной стороны, был нанесен серьезный имиджевый удар по концепции европейского единства. Выяснилось, что ряд стран – членов ЕС (даже не сильно любящих Россию, наподобие Чехии) не собирается бросать на алтарь поддержки Украины свою экономику.

    Более того, готовность ЕС пойти на уступки Венгрии, Чехии, Греции, Кипру etc воодушевляет и другие, менее решительные государства встать на путь сопротивления.

    С другой стороны, становится все более и более очевидно, что санкции (ради которых ЕС идет на такие жертвы) не достигают своей цели. Не принуждают Владимира Путина «заключить мир с Украиной на честных условиях и вывести войска», как описывал эту цель канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    «К сожалению, санкции не функционируют... Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, – говорит президент Хорватии Зоран Миланович. – Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться».

    Именно поэтому ряд европейских политиков уже выступает против того, чтобы повторять позор – то есть приступать к обсуждению седьмого пакета санкций.

    «Я считаю, что шестой пакет стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия», – говорит премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

    И даже самые жесткие критики России говорят о том, что эмбарго на поставку газа – следующего шага на пути санкционной эскалации – ждать не стоит. «Я считаю, что газ должен быть в седьмом пакете, но я реалист, я не думаю, что он там будет», – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    Тогда что там будет? Новые персональные санкции? Новые ограничения для российских банков? По-видимому, это все, что сумеют согласовать европейские страны за новые 52 дня. 
     
     
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