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Германия разочаровала посла Украины
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Берлин должен одобрить поставки вооружений Украине, заявил украинский посол Андрей Мельник.
Мельника «разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 – только в конце августа». Посол подчеркнул, что «сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе», важен «каждый день», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Посол осудил «тактику затягивания» правящей коалиции в Германии. Он полагает, что Берлин может передать Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 из запасов Бундесвера, а также 88 танков Leopard-1. Он призвал «канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».
Напомним, Мельник дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
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Британия поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу
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Глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает The Times со ссылкой на дипломатический источник.
«Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Уточняется, что реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны Соединенных Штатов, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Шойгу объяснил медленные темпы спецоперации на Украине
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Наступление российской армии на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он пообещал продолжить специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.
«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от украинской армии, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.
Глава военного ведомства отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада.
«Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, продолжим специальную военную операцию до полного выполнения всех задач», – сказал Шойгу.
На прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ Шойгу напомнил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса.
«Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило 6 тыс. человек», – сказал министр.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал
, что Россия не гонится за сроками проведения спецоперации. «Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», – заявил Патрушев.
Во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
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Медведев резко раскритиковал итальянский план мирного урегулирования на Украине
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Четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИД передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Первый пункт плана предусматривает нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС.
«Про нейтральный статус все правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это вранье. Сколько бы Киев ни тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет», – заявил зампредседателя Совбеза.
Медведев считает, что Украину в Евросоюзе видеть «явно не хотят, слишком затратно и опасно».
«Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», – саркастически отметил он.
Второй пункт итальянского плана предлагает автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины.
«Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», – считает Медведев.
Согласно третьему пункту Крыму предлагается полная автономия в составе Украины.
«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Медведев также указал, что сама Украина договариваться совсем не хочет.
«О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей», – написал Медведев.
«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать», – подытожил заместитель председателя Совбеза.
Ранее в Кремле заявили, что предложение Италии по урегулированию конфликта на Украине пока не видели в Кремле, но рассчитывают, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления
До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, предложения получат оценку.
В четверг газета «Репубблика» сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Сообщается, что предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.
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Захарова прокомментировала намерение Лондона отправить военные корабли в Одессу
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«Россия неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами. Но с нами не идут на контакт», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее, по данным The Times, глава британского МИД Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу для вывоза зерна.
«Ни украинская сторона, ни ее западные хозяева не хотят обсуждать с Россией способ решения сложившейся ситуации. При этом Москва неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видимо, Британия хочет получить зерно за поставленное Лондоном оружие. И если Лиз Трасс ощутила голод, то пусть работает с киевским режимом, который игнорирует наши предложения», – заключила Захарова.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например, Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
При этом глава МИД России Сергей Лавров 11 мая заявил, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что со среды вводится чрезвычайное положение на фоне конфликта на Украине, который угрожает энергетической и финансовой безопасности страны.
«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», – цитирует ТАСС Орбана.
Ранее правительство Венгрии получило право объявлять состояние опасности в случае вооруженного конфликта, войны или гуманитарной катастрофы в соседней стране в соответствии с десятой поправкой к конституции, принятой парламентом во вторник.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против России на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.
До этого страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривалась возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения заблокировала Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Задержанный в Ростовской области признался в вербовке 800 человек в «Азов»
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Вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
«Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в «Азов» через интернет. Так было завербовано около 800 человек. По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Между тем выяснилось, что задержанному в Ростовской области вербовщику СБУ 28 лет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержан подросток, который готовил по заданию СБУ теракты в школах.
По данным регионального телеканала «Вести. Дон», который пообщался с подозреваемым, совершить теракты его заставлял мужчина по имени Влад, контактировавший с националистическими батальонами. По информации телеканала, молодой человек на протяжении девяти лет находил в соцсетях и среди знакомых добровольцев для бандформирований.
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Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк
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Народная милиция ЛНР и российские военные продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, переоборудованных вооруженными формированиями Украины в укрепрайоны, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Местные жители подтверждают, что целый ряд мелких населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Украинские [вооруженные] формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные. Информация о том, что ВФУ покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения [ВФУ] в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются», – сообщил посол Луганской народной республики в России.
«Также были попытки отвода [подразделений ВФУ] из Лисичанска в сторону Северска, но вышедшая из города колонна практически полностью была ликвидирована, вероятнее всего, попала на минное поле. В Приволье сегодня местные жители слышали звуки обстрелов из ПТУРов, артиллерии, стрелкового оружия», – рассказал Мирошник.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике. В тот же день в Народной милиции ЛНР рекомендовали украинским силовикам воспользоваться шансом и выйти из окружения под Северодонецком через узкое горлышко в направлении Краматорска.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
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Военный эксперт оценил желание Британии отправить боевые корабли в Одессу
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«Появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность, поскольку рано или поздно они могут вмешаться в военный конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы.
«Британия, США и Евросоюз по сути ломятся в открытую дверь. Наш министр иностранных дел сказал недавно сказал: пожалуйста, вывозите зерно, только для начала разминируйте эти порты, поскольку они заминированы украинскими вооруженными силами», – напомнил доктор военных наук Константин Сивков.
«В данной ситуации договариваться нужно с Военно-морскими силами Украины и с Зеленским. Они должны открыть порт Одессы для вывоза зерна. На сколько мне известно, там заблокированы 78 иностранных судов, среди них есть и сухогрузы, на которые уже сейчас можно погрузить зерно и вывезти», – добавил эксперт.
Сивков обратил внимание, что под предлогом сопровождения судов с зерном британские военные корабли могут использоваться совсем для других целей. «Такие разговоры дают основания подозревать, что корабли в направлении украинских портов могут идти не пустыми, а везти тяжелое вооружение и бронетехнику», – отметил он.
«Другая сторона вопроса – это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», – заметил военный эксперт.
«На сегодняшний день Турция заблокировала вход в Черное море для боевых кораблей иностранных государств, кроме стран черноморского бассейна. Это предотвращает появление здесь военных кораблей ведущих стран НАТО, что, конечно же, им не нравится», – подчеркнул собеседник.
«Если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, может быть спровоцирован инцидент, в результате которого произойдет огневое соприкосновение ВМФ России и сил НАТО», – рассказал Сивков. Собеседник не стал исключать подобное развитие событий, поскольку, например, в прошлом году британский эсминец HMS Defender уже привлекался для провокаций у побережья Крыма, однако был изгнан из территориальных вод РФ в результате обстрела российскими пограничниками.
Эксперт предрек два сценария развития событий в таких условиях. «Либо корабли НАТО нанесут удары по нашим войскам и вынудят нас отвечать. Либо грубо нарушат наши территориальные воды и в ответ на требования покинуть их откроют огонь по нашим силам», – отметил он.
«В итоге корабельные силы НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», – резюмировал он.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например Египет.
«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.
Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.
В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.
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Раскрыта Telegram-сеть спецслужб Украины для наводки ударов по российским военным
Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военные из России и ДНР, сообщили источники в силовых структурах и подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.
«В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
Среди задержанных участников таких чатов оказался житель перешедшего под контроль российских военных города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он рассказал, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб.
«В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», – заявил задержанный.
Участники группы, по его утверждению, занимались сбором разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.
Чуприна отметил, что куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и «сепаратисты». В одном из таких сообщений речь шла о селении Давыдов Брод на севере Херсонской области.
Он рассказал, что администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации «Правый сектор*»*, он встречался с двумя – Игорем, которого, как утверждает, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком.
«Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было – вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля. Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель «сепаратистов», а по сути – мирных жителей – это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили», – сказал задержанный.
По его словам, он также должен был собирать информацию о социально-политической обстановке в Новой Каховке, о подготовке к референдуму и введению в оборот рубля, а также выявлять и передавать сведения о жителях города, которые вступили в органы новой власти.
«Я сожалею, что я вступил в эту группу, этого делать не нужно было», – заключил Чуприна.
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями минобороны Украины.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Чехия передала Украине боевые вертолеты и согласилась чинить бронетехнику ВСУ
Чехия передала Украине боевые вертолеты и вместе со Словакией разрешила украинским военным переправить через свои границы десятки бронированных машин для ремонта, прежде чем они вернутся в зону боевых действий, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что такие шаги означают значительную эскалацию поддержки Западом Украины в ее борьбе с Россией. Боевые вертолеты Ми-24 советской разработки были переброшены на Украину за последние недели, передает WSJ.
Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил власти Чехии за их поставки Украине.
Ранее Дания решила передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon.
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Солдат ВСУ отправили в СИЗО за обращение к Зеленскому
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Украинские военные из 115-й бригады, которые записали обращение к Владимиру Зеленскому с заявлением об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке, отправлены в СИЗО.
«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», – передает РИА «Новости» обращение украинских бойцов.
По словам военнослужащих, их отправляют на верную смерть. А от руководства нет никакого уважения к людям. Они также выразили желание иметь надежный тыл и надлежащее командование.
Ранее Верховная рада Украины решила не рассматривать законопроект, предполагающий разрешать офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут, заявил депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Бакумов.
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Зеленский рассказал о плане действий властей Украины на случай его гибели
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Украинские власти подготовили «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский.
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента», – сказал президент Украины, выступая по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
Зеленский также напомнил о том, что Украина – это парламентско-президентская республика, пишет «Коммерсант».
«Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», – добавил он.
Напомним, Зеленский по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины для восстановления после завершения боевых действий, использовав для этого замороженные активы России.
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Украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море
Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как единственный выход в Черное море заминировали украинские националисты, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», – передает РИА «Новости» слова Стремоусова.
Он выразил уверенность, что сейчас открыть торговый порт «практически нереально», торговое судоходство по Днепру также приостановлено. «Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт», – отметил замглавы военно-гражданской администрации региона.
Ранее власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу. В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Власти Херсонской области попросили разместить в регионе российскую военную базу
Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу для обеспечения безопасности всего населения, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», – сказал Стремоусов РИА «Новости».
Как подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации региона, сегодня именно российская армия защищает Херсонскую область от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», – заявил Стремоусов.
В прошлый четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией
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Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Дипломат заявил о фатальных последствиях игнорирования Западом места России в европейском раскладе сил, таким образом, Киссинджер фактически призывает Запад заставить Украину пойти на переговоры, не затягивая кризис, пишет The Telepraph, передает РИА «Новости».
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – заявил Киссинджер.
Он подчеркнул, что продолжение боевых действий не будет означать борьбу за свободу Украины, и напомнил о ключевой роли России для баланса сил в Европе.
Ранее Киссинджер не исключил «вынужденной» смены режимов Вашингтоном.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них – полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
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