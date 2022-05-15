Шольц не стал обижаться на оскорбления украинского посла

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла Андрея Мельника, который назвал его «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания ехать в Киев.

Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ, передает РИА «Новости».

«Вам не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном – мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», – заявил Шольц.

На ваш взгляд Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»? Вышлет из страны

Потребует извинений

Будет терпеть оскорбления



Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жестких санкций. Основным ориентиром политики Германии канцлер назвал «провал спецоперации», которую Россия развернула на Украине.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.

Также Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

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