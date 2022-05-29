Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 18:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
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Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже).
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Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab
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Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц, речь идет о 155-миллиметровых самоходных гаубицах Krab, сообщило Польское радио.
«Благодаря польской помощи украинцы теперь имеют не менее 24 самоходных орудий западного производства», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами Krab. Франция подарила Украине шесть единиц техники аналогичного типа Caesar.
В свою очередь Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но Берлин поясняет, что экипажи для эксплуатации установок Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение. Дата, когда техника будет доставлена на Украину, неизвестна.
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Bloomberg: Запад готов уступить требованиям Путина
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В ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора, сообщает Bloomberg.
Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли указали на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти, передает РИА «Новости»
По словам авторов статьи, дипломаты и официальные лица в Европе «все больше разочаровываются» в связи с тем, что Евросоюз, возможно, «подходит к пределу краткосрочной боли», который он может причинить России спустя вот уже три месяца после начала спецоперации.
Bloomberg пишет, что государства ЕС ограничиваются разговорами в попытках «наказать» Россию, но отказываются ударить «по больному месту» – энергетике. «Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, но другие страны уступают требованиям Путина об оплате газа в рублях», – подчеркивается в статье.
«Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока», – добавляют авторы статьи.
В публикации Bloomberg также поднимается вопрос о том, не станут ли попытки отказа от российских энергоресурсов концом единства Евросоюза, ведь это «может оказаться слишком амбициозной целью». «По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики», – говорится в статье.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Экс-командующий ВДВ сказал, какое указание от США получила Польша по Украине
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Соединенные Штаты, опасаясь прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией, запретил Польше направлять на Украину своих военных, заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Шпак в интервью RT прокомментировал учения на западе Белоруссии и ответил на вопрос, являются ли эти маневры подготовкой к польскому вторжению. «Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину. В Донбасс, куда-нибудь на Львовщину или Тернопольщину могут отправиться наемники, добровольцы, волонтеры – как их ни назови, но никак не военнослужащие польской армии. Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России – это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», – подчеркнул экс-командующий ВДВ России.
Генерал-полковник также добавил, что в случае начала Третьей мировой, человечество столкнется с глобальным ядерным конфликтом, в котором «победителей не будет».
«Что касается учений в Белоруссии, то это стандартные военные меры в ответ на проходящие по ту сторону границы маневры натовских войск. Западный военный блок сейчас проводит их целыми сериями, одни за другими. Александр Лукашенко демонстрирует, что и он держит порох сухим», – добавил он.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Польша появилась благодаря СССР и выживала благодаря России. Он предупредил, что Польша «станет былью» так же быстро, как стала страной, если «не перестанет тявкать».
В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Тогда же глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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Минобороны продемонстрировало работу на Украине одной из мощнейших пушек в мире
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показана боевая работа расчетов 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», артиллеристы участвуют в спецоперации на Украине.
Ведомство опубликовало двухминутный ролик. На видео демонстрируется, как российские военнослужащие заряжают пушку и производят выстрелы. Показаны кадры, снятые камерой, установленной на снаряд, передает РИА «Новости».
Как указало министерство в Telegram, в результате показанных выстрелов были уничтожены позиции украинских войск в лесном массиве: «Артиллеристы вскрыли расположение позиций противника и нанесли удар. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» вели боевую стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров».
7 апреля 2020 года в УВЗ сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий 2С7М «Малка» завершена. «Малка» – модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион». Хотя «Пион» создан в 1980-х годах, он до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире.
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Зеленскому пообещали «сюрприз» от избежавшего казни украинца
До России смог добраться член украинской антифашистской организации «Патриоты за жизнь», участников которой после пыток казнили сотрудники киевских спецслужб, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов – прим. ВЗГЛЯД) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Что это значит? А то, что уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду: как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были», – сообщил Кива в Telegram.
«Отдельно Зеленскому: тебе, (...), мы приготовили сюрприз», – добавил экс-депутат.
Ранее Кива сообщил, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения «Патриоты за жизнь». По его словам, активисты находились в Киеве и в конце февраля с ними пропала связь, так как их задержали сотрудники СБУ. Экс-парламентарий обещал обратиться СК России с просьбой расследовать внесудебную расправу над украинскими антифашистами.
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Во Франции заявили о возвращении Грузии в орбиту Москвы
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Грузия хоть и подала заявку на вступление в Европейский союз, возвращается на орбиту Москвы, пишет французское издание Le Figaro. В статье указывается, что Тбилиси не стал осуждать Россию и не принял антироссийские санкции, а напротив, все больше критикует Европу и Украину.
Грузинское правительство, по мнению автора статьи, всеми силами старается отдалиться от политической жизни. Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «тихо умирает в грузинской тюрьме». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который «дергает за ниточки» грузинской политики, так же «держится в тени», передает RT содержание публикации.
По словам автора, Грузия, которая при президенте Саакашвили в 2000-х годах совершила «переход от постсоветского государства к новой западной демократии», теперь возвращается «в орбиту Москвы». Так, она старается придерживаться нейтралитета по Украине, который «мутировал в сочувствие» российским властям, говорится в публикации.
«Так что Грузия не только не стала поддерживать Украину, но и начала открыто критиковать украинского президента, а также отказалась от введения антироссийских санкций. Более того, на Западе опасаются, что Грузия может стать платформой для обхода санкций, ведь российские компании там уже обосновываются», – пишет издание.
«Самая прозападная страна региона опасным образом сползает на российскую орбиту», – приводит автор статьи слова политолога Торнике Гордадзе.
Le Figaro приводит мнение, что такой «разворот» Грузии «связан со страхом», ведь Россия «может попытаться присоединить, например, Южную Осетию». «Маленькую Грузию», продолжает автор, будет «просто заполучить», «даже не придется устанавливать там лояльное правительство – ведь оно уже есть».
Хотя Тбилиси по-прежнему претендует на вступление в ЕС, с марта, когда он подал заявку, грузинские власти стали все больше и больше критиковать Европу, напоминает французское издание. «Как будто они хотят саботировать этот процесс», – предположил бывший министр по интеграции в ЕС и НАТО Торнике Гордадзе.
Западные страны и Украина все чаще критикуют Грузию за то, что страна не присоединилась к экономическим санкциям против России. В самой Грузии в ответ на это заявляли, что республика «не вовлекается в войну», но при этом поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
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Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии
Болгарские власти отменили субсидии отелей на содержание беженцев с Украины, беженцев начали выселять, сообщают СМИ.
Глава болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева сообщила, что беженцев переселят на специальные базы, которые были подготовлены властями страны. Планируется, что переселение проведут 29 мая – 1 июня, «беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения». Как сообщила Тошева, в Болгарии находятся 300 тыс. беженцев, но только 40 тыс. получают государственную помощь, передает Sputnik со ссылкой на BTV Novinite.
Напомним, с начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины. В Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.
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Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк в ЛНР освобожден, находится под полным контролем войск России и республики.
«Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает.
Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее – за три часа», – заявил глава Чеченской республики в своем Telegram-канале.
Ранее в ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению в Северодонецке.
В пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.
В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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В Запорожской области предсказали появление сухопутного коридора Москва – Крым
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил уверенность, что вскоре появится полноценный сухопутный коридор между Москвой и Крымом.
Рогов заявил, что региону «необходимы полноценные дороги в Россию, коридоры, потому что сейчас жители Запорожской и Херсонской областей попадают в Россию и приезжают из России только через очень узкую точку пропускного пункта на территории между Херсонской областью и Республикой Крым». «Я уверен, что все идет к тому и закончится тем, что у нас появится полноценный сухопутный коридор из Москвы в Крым», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «по классике, по традиции он всегда таковым и являлся во времена Российской Империи, Советского Союза – это дорога Москва – Симферополь, которая является федеральной трассой, дорогой общесоюзного значения в советские годы, и железная дорога, которая идет опять же от Москвы в Симферополь». По мнению Рогова, вопрос будет решен, когда вся Запорожская область будет освобождена российскими войсками. «И как только эта ветка будет восстановлена, как только эта дорога, без преувеличения, жизни будет запущена, мы увидим, как энергия хлынет», – заявил он.
Рогов рассказал о настроениях в Запорожье: «Сегодня там, понятно, царит террор, физический беспредел со стороны так называемых териков, а именно так называют в народе территориальную оборону. Провокации и преследования от СБУ и плюс массовый завоз жителей Галиции, то есть боевиков, нацистов из Львова, Ивано-Франковска и Тернополя».
По его словам, боевики «пренебрежительно и по-хамски относятся к запорожцам, часто оказывается физическое воздействие на людей, на блокпостах людей грабят». Местным жителям это не нравится. Рогов рассказал о случае, когда запорожцы, которых заставляли принимать участие в боевых действиях, перешли с оружием на сторону России. Он сообщил, что «идет массовый исход с Запорожья на освобожденные территории», люди «хотят мира, они хотят русского мира в прямом смысле».
По оценке Рогова, Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. Он сообщил, что украинские военные и представители украинских властей, сохраняющие контроль над частью Запорожской области, пребывают в панике и постоянно обсуждают вопросы эвакуации и вывоза ценного. «И постоянные заявления, противоречащие друг другу. Это очень напоминает поведение героя песни Владимира Высоцкого: «Он то плачет, то смеется, то щетинится, как еж», – сказал Рогов.
Запорожская область традиционно экспортировала в Россию продукцию на миллиарды долларов, однако Украина преступным образом заблокировала такую возможность для региона, сказал он. Рогов указал, что Запорожская область может предложить России военный аэродром в Мелитополе и морскую военную базу в Бердянске на берегу Азовского моря. Он сообщил, что власти Запорожской области планируют в ближайшее время возобновить работу порта Бердянска.
Напомним, Рогов сообщил, что после полного освобождения от украинских националистов Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России в качестве одного из регионов Южного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области и освобожденных территорий Запорожской области.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Порошенко посоветовали просить Путина о политическом убежище
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко после неудачной попытки уехать в Польшу следует обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
«Подсказка Порошенко: Петр Алексеевич срочно обратитесь к Владимиру Владимиру Путину – он обещал Вам убежище! Владимир Владимирович свое слово держит!» – написал Кива в своем Telegram-канале.
По словам экс-депутата, вскоре укрыться в России может захотеть и действующий украинский лидер Владимир Зеленский.
В феврале Путин на пресс-конференции в Москве после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что предлагал Порошенко политическое убежище, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям».
Напомним, за последние дни Порошенко по меньшей мере дважды пытался бежать с Украины с Польшу.
23 мая СБУ сообщила, что задержанный украинскими властями политик Виктор Медведчук дал показания против Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». Потому, считает Царев, Порошенко и пытается бежать.
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В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия на Украину
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь министерства обороны ФРГ и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП (боевая машина пехоты) и танки западных моделей, передает РИА «Новости».
Заявление Меллер вызвало скандал в Германии на фоне сообщений немецких СМИ, которые ранее писали, что среди стран-членов НАТО существуют неформальные договоренности об отказе поставлять на Украину некоторых видов вооружений. При этом некоторые чиновники это отрицали.
Глава берлинского офиса «Европейского совета по международным отношениям» Яна Пуглиерин заявила, что она «удивлена и недоумевает» из-за заявления Меллер. По ее словам, чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца.
Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
ЕС призвали не «занижать стандарты» ради Украины
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В американской прессе объяснили, почему ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз на особых условиях не отвечает интересам самого ЕС.
American Conservative указывает, что «специальной процедуры», о которой просит Киев, не существует, а Украина уже «движется ускоренными темпами». Подчеркивается, что «за считанные недели» Украина «выполнила первые шаги», которые «обычно занимают многие месяцы или даже годы». American Conservative считает, что такая политика «не спасет саму Украину и не послужит интересам Европейского союза». Указывается, что «принятие особых законов» специально для Киева «чуждо европейскому праву» и потребует согласия всех стран ЕС.
Издание призвало «придерживаться устоявшегося и опробованного процесса и условий», а не «занижать стандарты» и не игнорировать «критерий верховенства закона». «Произвольный и гибкий процесс применения договорных норм, практика «оправданной гибкости» – все это подаст плохой пример. Смысл закона – не служить произвольных политическим целям, а придерживаться правил», – приводит ТАСС текст статьи.
American Conservative считает, что ЕС не должен руководствоваться только гуманитарными соображениями, нужно учитывать экономические и политические интересы, ведь «ЕС – это не благотворительная организация», а «экономический центр силы с глобальными амбициями».
Хотя, как пишет издание, Украина разделяет общие ценности с Западом, ее стремительный процесс вступления в ЕС вызывает беспокойство как в ЕС, так и в США. Вступление Украины в ЕС изменит в нем баланс сил «при голосовании в Совете ЕС», повлияет «на количество членов Европейского парламента».
American Conservative предлагает вместо этого «укрепить программу «Восточное партнерство» и соглашение ЕС и Украины об ассоциации, а также предоставить Украине статус кандидата», что «послужит стратегическим целям и не перевернет всю систему».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение Макрона. Премьер Нидерландов Марк Рютте также выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Тем временем ританский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.
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Минобороны сообщило о поражении 674 районов сосредоточения живой силы ВСУ
За минувшие сутки в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 украинских националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в общей сложности за сутки было поражено 674 района сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины.
«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах н. п. Красногоровка, Покровское Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики и Безруков Харьковской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
«Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», – уточнили в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой народной республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», – говорится в сообщении.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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