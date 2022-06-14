Нам есть о чем говорить с Меланшоном

В то время когда мы праздновали День России и Троицу, во Франции проходили выборы в нижнюю палату парламента. На кону буквально будущее Франции: тот, кто соберет парламентское большинство, окажется хозяином положения на ближайшие пять лет.

Формально говоря, окончательные итоги выборов будут известны только 19 июня, но, как всегда, их никто не ждет и делает громкие заявления уже сейчас. На выборах, как в спорте, победа может достаться только одному. А между тем сейчас во Франции победу празднуют сразу два лидера – Жан-Люк Меланшон и его коалиция левых сил Nupes («Неподчинившаяся Франция» самого Меланшона, «Социалистическая партия», «Коммунистическая партия» и партия «Европа — Экология — Зеленые») и Эммануэль Макрон со своим Ensemble! (движение «Вместе!», партия Макрона «Ренессанс», центристская «Демократическое движение» и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать»).

Некоторые наши телеграм-каналы, которые, естественно, радуются любым неудачам нынешних европейских властей, поспешили сообщить, что Меланшон обходит Макрона. Но все не совсем так, Меланшон и президентская партия идут ноздря в ноздрю: после подсчета 70% бюллетеней у Меланшона 25,6% голосов, а у Макрона – 25,7%. И это действительно интрига.

Выборная система Франции чисто мажоритарная, причем абсолютная, то есть кандидату для победы надо собрать абсолютное большинство и не менее 12,5% голосов избирателей. Если такого не происходит, назначается второй тур, в который проходят политики, набравшие больше 12,5% голосов. В нижней палате парламента Франции 577 кресел. Победитель сегодняшних выборов может рассчитывать на 290 мандатов, притом что для наличия большинства их необходимо 289. Сейчас французские аналитики, рассматривая обстоятельства в округах, прогнозируют перевес Макрона. По разным оценкам блок действующего президента может рассчитывать чуть ли не на 310 кресел, а Меланшона – до 235 максимум. Но явка на первом туре была неожиданно низкой, и если Меланшон сможет мобилизовать сторонников, то...

И тут у многих наших возникают вопросы: а кто таков, собственно, Меланшон? Откуда взялся? А взялся он давно. Еще в начале века, будучи в Париже и праздно прогуливаясь по переулкам, я видел в некоторых кварталах давно забытые в Москве карикатуры с боевым слоганом в стиле революционных Окон Роста «Земля Парижа будет гореть у буржуев под ногами!» У нас, где все оппозиционеры радостно защищали именно «буржуев» и вопили про коррупцию, тоталитаризм и плохую власть, такого и правда давно не слышали. Ругать не действующего президента, а Фридманов с Дерипасками – мы в России от такого отвыкли. Но ладно, отвлекся... Мы же про Францию говорим.

Тогда, в начале нулевых, наблюдать все это в Париже мне было весело. Особенно радовала подпись – «Непокоренная Франция». Уже вовсю действовал Евросоюз, и Франция, как мне было вполне очевидно, уже покорилась без боя. Тогда я, не особенно вникая в тонкости местной политики, решил, что вся эта мнимая «непокоренность» демонстрирует мету одной из многих ультралевых групп. Ан нет. Это и был Жан-Люк Меланшон.

Меланшон вышел из левого крыла социалистической партии, когда понял, что традиционной левой идее здесь ловить уже нечего. Он очень популярен в крупных городах, среди веселых и отвязных французов. В этот год, будучи третьим на президентских выборах, он уверенно выиграл их в Большом Париже.

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Накануне парламентских выборов «Непокоренные» создали своего рода очередной левый фронт – «Новый народный экологический и социальный союз» Nupes, куда вошли коммунисты, социалисты и – внимание, это очень важно для нас! – местные зеленые. Внутренняя программа Меланшона всегда учитывала интересы «желтых жилетов». Он против тотального контроля, антлантизма и того буржуазного глобализма для богатых, который здесь называют «покоренной Францией». Учитывая склонность французов к пафосным преувеличениям, Меланшон, конечно, не совсем уж отмороженный революционер. Земля под ногами у буржуев гореть не будет, но неуютно они могут себя почувствовать, если Nupes победит.

Нас, разумеется, больше всего волнует отношение новых французских левых к России. И вот тут ничего особенно хорошего нас не ждет. До начала военных действий на Украине Меланшон не позволял себе никаких антирусских высказываний. Наоборот, много раз говорил, что мир должен быть благодарен России и СССР за великие надежды и перемены ХХ века. Именно Меланшон требовал отмены антироссийских санкций, не соглашаясь с самой практикой санкций как таковых.

Но с началом СВО все изменилось. Современная западная оптика, предполагающая абсолютное единство в ненависти к России, не позволяет увидеть всю сложность ситуации, особенно слева. И все же Меланшон осудил СВО и поддержал Украину. Это вовсе не мешает ему иронизировать по поводу растущих украинских аппетитов и горячего желания Киева войти в ЕС на правах неработающей, но очень дорогой любовницы. Впрочем, Меланшон, как истинный француз, человек остроумный. Иронизировал он и по поводу навязчивых звонков Макрона в Кремль, и членства Франции в НАТО и ЕС, и санкционной политики, и засилья рынка в экономике, что, по мнению левых, приводит к очевидному хаосу. Формально говоря, под этим могла бы подписаться и Россия, по крайней мере, та Россия, которую мы сейчас пытаемся создать. Но надо иметь в виду, что в коалиции Nupes присутствуют зеленые, а это при нынешнем европейском раскладе весьма противная антирусская партия.

Парламентские выборы во Франции традиционно влияют, скорее, на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Можно было бы сказать, что их исход для нас не очень важен. Но в любом случае успех Меланшона – это интересно. Во Франции, единственной европейской стране, которую я искренне люблю, почему-то всегда сочувствуешь левым. Или крайне правым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Пусть земля Парижа горит у буржуев под ногами! Пусть все топ-менеджеры, клерки и хозяева бизнеса соберутся в Лондоне и перегрызут друг другу глотки. И останется дело, общее дело непокоренных.

И здесь нам есть о чем говорить с Жан-Люком Меланшоном.