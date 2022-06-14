Нам есть о чем говорить с Меланшоном

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Продовольственный кризис делает Россию островом благополучия

Цены на продукты питания растут даже в самых богатых странах Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Во всем мире, от стран самых богатых до самых бедных, бушует невиданная за много десятилетий продовольственная инфляция. В Великобритании предупреждают, что «эпоха дешевой еды закончилась», и ряд государств вводят ограничения на экспорт продуктов питания. На этом фоне положение России выглядит исключительным – наша страна готовится собрать рекордный урожай, а цены на продовольствие идут вниз. Подробности...
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У британских наемников в ДНР хороший шанс выжить

Все трое осужденных не ожидали столь сурового приговора и уже подали апелляцию Владимир Гердо/ТАСС
Смертный приговор для британских наемников в ДНР стал шоком для Лондона, где пока не могут определиться с тактикой. Одни чиновники заверяют, что для переговоров будут использованы «все каналы», другие называют процесс «цирком». В любом случае шансы на спасение своих граждан у британского правительства хорошие, и вот почему. Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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Зеленский невольно признал успех российской спецоперации

Зеленский разрешил отправлять боевиков теробороны на передовую Sven Simon/ТАСС
Владимир Зеленский узаконил отправку боевиков теробороны в места боевых действий. При этом ранее именно участники теробороны чаще всего жаловались на незаконные передислокации, недостаток боевой подготовки, вооружений, еды и медицинской помощи. Почему президент Украины пошел на такой шаг и как он отразится на ходе российской спецоперации?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам есть о чем говорить с Меланшоном

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Подробности...

Ответ России на террор всегда одинаковый и неотвратимый

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отказ от бытовых радостей работает на врага

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Андрей Полонский

    Нам есть о чем говорить с Меланшоном

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		14 июня 2022, 12:06

    В то время когда мы праздновали День России и Троицу, во Франции проходили выборы в нижнюю палату парламента. На кону буквально будущее Франции: тот, кто соберет парламентское большинство, окажется хозяином положения на ближайшие пять лет.

    Формально говоря, окончательные итоги выборов будут известны только 19 июня, но, как всегда, их никто не ждет и делает громкие заявления уже сейчас. На выборах, как в спорте, победа может достаться только одному. А между тем сейчас во Франции победу празднуют сразу два лидера – Жан-Люк Меланшон и его коалиция левых сил Nupes («Неподчинившаяся Франция» самого Меланшона, «Социалистическая партия», «Коммунистическая партия» и партия «Европа — Экология — Зеленые») и Эммануэль Макрон со своим Ensemble! (движение «Вместе!», партия Макрона «Ренессанс», центристская «Демократическое движение» и правоцентристские «Горизонты» и «Действовать»).

    Некоторые наши телеграм-каналы, которые, естественно, радуются любым неудачам нынешних европейских властей, поспешили сообщить, что Меланшон обходит Макрона. Но все не совсем так, Меланшон и президентская партия идут ноздря в ноздрю: после подсчета 70% бюллетеней у Меланшона 25,6% голосов, а у Макрона – 25,7%. И это действительно интрига.

    Выборная система Франции чисто мажоритарная, причем абсолютная, то есть кандидату для победы надо собрать абсолютное большинство и не менее 12,5% голосов избирателей. Если такого не происходит, назначается второй тур, в который проходят политики, набравшие больше 12,5% голосов. В нижней палате парламента Франции 577 кресел. Победитель сегодняшних выборов может рассчитывать на 290 мандатов, притом что для наличия большинства их необходимо 289. Сейчас французские аналитики, рассматривая обстоятельства в округах, прогнозируют перевес Макрона. По разным оценкам блок действующего президента может рассчитывать чуть ли не на 310 кресел, а Меланшона – до 235 максимум. Но явка на первом туре была неожиданно низкой, и если Меланшон сможет мобилизовать сторонников, то...

    И тут у многих наших возникают вопросы: а кто таков, собственно, Меланшон? Откуда взялся? А взялся он давно. Еще в начале века, будучи в Париже и праздно прогуливаясь по переулкам, я видел в некоторых кварталах давно забытые в Москве карикатуры с боевым слоганом в стиле революционных Окон Роста «Земля Парижа будет гореть у буржуев под ногами!» У нас, где все оппозиционеры радостно защищали именно «буржуев» и вопили про коррупцию, тоталитаризм и плохую власть, такого и правда давно не слышали. Ругать не действующего президента, а Фридманов с Дерипасками – мы в России от такого отвыкли. Но ладно, отвлекся... Мы же про Францию говорим.

    Фото: Raphael Kessler / Reuters

    Тогда, в начале нулевых, наблюдать все это в Париже мне было весело. Особенно радовала подпись – «Непокоренная Франция». Уже вовсю действовал Евросоюз, и Франция, как мне было вполне очевидно, уже покорилась без боя. Тогда я, не особенно вникая в тонкости местной политики, решил, что вся эта мнимая «непокоренность» демонстрирует мету одной из многих ультралевых групп. Ан нет. Это и был Жан-Люк Меланшон.

    Меланшон вышел из левого крыла социалистической партии, когда понял, что традиционной левой идее здесь ловить уже нечего. Он очень популярен в крупных городах, среди веселых и отвязных французов. В этот год, будучи третьим на президентских выборах, он уверенно выиграл их в Большом Париже.

    Накануне парламентских выборов «Непокоренные» создали своего рода очередной левый фронт – «Новый народный экологический и социальный союз» Nupes, куда вошли коммунисты, социалисты и – внимание, это очень важно для нас! – местные зеленые. Внутренняя программа Меланшона всегда учитывала интересы «желтых жилетов». Он против тотального контроля, антлантизма и того буржуазного глобализма для богатых, который здесь называют «покоренной Францией». Учитывая склонность французов к пафосным преувеличениям, Меланшон, конечно, не совсем уж отмороженный революционер. Земля под ногами у буржуев гореть не будет, но неуютно они могут себя почувствовать, если Nupes победит.

    Нас, разумеется, больше всего волнует отношение новых французских левых к России. И вот тут ничего особенно хорошего нас не ждет. До начала военных действий на Украине Меланшон не позволял себе никаких антирусских высказываний. Наоборот, много раз говорил, что мир должен быть благодарен России и СССР за великие надежды и перемены ХХ века. Именно Меланшон требовал отмены антироссийских санкций, не соглашаясь с самой практикой санкций как таковых.

    Но с началом СВО все изменилось. Современная западная оптика, предполагающая абсолютное единство в ненависти к России, не позволяет увидеть всю сложность ситуации, особенно слева. И все же Меланшон осудил СВО и поддержал Украину. Это вовсе не мешает ему иронизировать по поводу растущих украинских аппетитов и горячего желания Киева войти в ЕС на правах неработающей, но очень дорогой любовницы. Впрочем, Меланшон, как истинный француз, человек остроумный. Иронизировал он и по поводу навязчивых звонков Макрона в Кремль, и членства Франции в НАТО и ЕС, и санкционной политики, и засилья рынка в экономике, что, по мнению левых, приводит к очевидному хаосу. Формально говоря, под этим могла бы подписаться и Россия, по крайней мере, та Россия, которую мы сейчас пытаемся создать. Но надо иметь в виду, что в коалиции Nupes присутствуют зеленые, а это при нынешнем европейском раскладе весьма противная антирусская партия.

    Парламентские выборы во Франции традиционно влияют, скорее, на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Можно было бы сказать, что их исход для нас не очень важен. Но в любом случае успех Меланшона – это интересно. Во Франции, единственной европейской стране, которую я искренне люблю, почему-то всегда сочувствуешь левым. Или крайне правым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются. Пусть земля Парижа горит у буржуев под ногами! Пусть все топ-менеджеры, клерки и хозяева бизнеса соберутся в Лондоне и перегрызут друг другу глотки. И останется дело, общее дело непокоренных.

    И здесь нам есть о чем говорить с Жан-Люком Меланшоном.

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