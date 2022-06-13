МВД Франции подвело итоги первого тура выборов в парламент республики

В США увидели в словах Зеленского готовность отказаться от Крыма

Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказа Украины от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статус-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранение контроля России над Крымом», – приводит мнение бывшего американского дипломата РИА «Новости».

В то же время президент американского Совета по международным отношениям считает, что пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки Украины.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой.

В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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