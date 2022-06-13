Основатель партии «Реконкиста» Земмур не попал в новый парламент Франции

Стало известно о новом названии McDonald's в России

Новым названием McDonald's стало название «Вкусно – и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название – «Вкусно и точка»,– цитирует его РИА «Новости».

Пароев отметил, что на первом этапе работы ресторанов «Вкусно и точка» будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой и с открытием в рекордно короткие сроки.



По его словам, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, «упаковка некоторых продуктов будет меняться». «Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», – добавил он.

Он также подчеркнул, что в меню ресторанов не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров «Биг Мак» и мороженого «МакФлурри». «Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», – сказал он.

Владелец обновленной сети Александр Говор заявил, что франчайзинговые сети McDonald's в России остановили работу и могут войти в новый бренд «Вкусно и точка». «Три дня назад бренд McDonald's приостановил свою работу в России, все франчайзи остановили работу – в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом McDonald's? Конечно, нет. Они если будут работать, то мы стали получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор, подпишем, хуже условий не будет – только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», – пояснил он.

Пароев уточнил, что сейчас идет тендер на выбор нового вкуса напитка. «Рано или поздно все запасы закончатся. Новая «Кока Кола», насколько мы понимаем, не будет производиться в России, но этот вопрос мы скорее адресуем «Кока Коле». Мы уверенны, что они, а также их конкуренты, это компании «Пепси» и наша «Черноголовка», есть и другие достойные производители, произведут замечательные вкусы, которые подойдут нашим посетителям, и мы выберем лучший и он появится в нашей сети», – добавил он.

«Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра – еще 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны», – сказал Пароев на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.

Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.

В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву «М» на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.

Ранее McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу.

В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».