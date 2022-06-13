Основатель партии «Реконкиста» Земмур не попал в новый парламент Франции

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13 июня, понедельник | Последнее обновление — 01:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Минеральное
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Основатель партии «Реконкиста» Земмур не попал в новый парламент Франции
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Бывший кандидат в президенты Франции и основатель правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур не смог пройти во второй тур парламентских выборов в своем округе департамента Вар на юге Франции, свидетельствуют итоги голосования, опубликованные пресс-службой МВД республики.
Земмур смог набрать 23,19% и занял третье место. В то же время прошедшие во второй тур Филипп Лоттье из «Национального объединения» Марин Ле Пен и Серен Моборнь из правящей коалиции «Вместе!» получили 24,74% и 28,51% соответственно, передает ТАСС.
«Результаты ниже наших ожиданий, – прокомментировал Земмур данные голосования, выступая перед сторонниками. – Мы должны продолжать борьбу».
Голосование в первом туре парламентских выборов во Франции проходило в воскресенье. По прогнозам социологической службы Elabe («Элаб»), кандидаты коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» получат большинство голосов, но лишь незначительно опередят кандидатов от партий правящей президентской коалиции «Вместе!».
Накануне коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов во Франции после обработки 58% бюллетеней.
Напомним, в январе основатель партии «Отвоевание», французский журналист и писатель Эрик Земмур Эрик Земмур выступил за отмену европейских санкций против России. В декабре 2021 года Земмур предложил вывести Францию из НАТО, а также заявил о законности нежелания Москвы видеть НАТО у российских границ.
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В США увидели в словах Зеленского готовность отказаться от Крыма
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Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказа Украины от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
«Что касается украинского президента Владимира Зеленского, он изменил свою позицию. Временами он говорил, что не согласится ни на что, кроме восстановления статус-кво, существовавшего с 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза, до 2014 года. В иные разы он намекал, что Украина могла бы жить с возвращением к иному статус-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранение контроля России над Крымом», – приводит мнение бывшего американского дипломата РИА «Новости».
В то же время президент американского Совета по международным отношениям считает, что пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Среди факторов, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров, автор публикации назвал огромные издержки из-за боевых действий, сложную ситуацию на фронте и колебания Запада в вопросе поддержки Украины.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Матери украинских военнопленных попросили не возвращать их сыновей домой
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Поступают обращения от матерей украинских военнопленных, содержащихся в России, с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям – прим. ВЗГЛЯД). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», – цитирует ТАСС Москалькову. Она добавила, что такие же обращения были от двух пленных.
«Появляется новая категория обращений, которые раньше для нас были не присущи, связанные с военной темой», – отметила омбудсмен.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет после сообщений о жестоком обращении с российскими военнопленными на Украине.
До этого Москалькова указала, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не одинаково относится к российским и украинским пленным, нет ответа, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники.
В Кремле вызвало обеспокоенность создание Киевом лагеря для военнопленных.
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В США предупредили о финансовых потерях Запада из-за укрепления рубля
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Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным финансовым потерям Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил Аксель де Верну в колонке для National Interest.
Как объяснил специалист, решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному усилению рубля, передает РИА «Новости».
«Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», – написал де Верну.
По мнению эксперта, такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.
Накануне в США оценили убытки международных компаний от антироссийских санкций и ухода из России по меньшей мере в 59 млрд долларов. Днем ранее президент США Джо Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев, а Минфин Соединенных Штатов признал влияние санкций против России на рост цен на продукты и топливо в США.
Ранее в Кремле заявили об отключении отказавшихся платить за газ в рублях стран. Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа стран Евросоюза платить за ресурсы в рублях.
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ВС России уничтожили крупный склад ракетных комплексов на западе Украины
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ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», – цитирует его РИА «Новости».
Конашенков добавил, что ВКС России за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники ВС Украины.
По его словам, в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой народной республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановки Луганской народной республики и Закотное Донецкой народной республики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой народной республики», – сообщил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. «Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области», – сказал Конашенков.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Точка-У» в Херсонской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и ЛНР.
Конашенков отметил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 248 районов скопления украинских военных, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.
«В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», – добавил он.
Генерал-лейтенант уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне в Минобороны России заявили, что ВС России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.
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Собчак раскритиковала новое название McDonald's в России
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала название сети ресторанов «Вкусно и точка», ставшей преемником компании McDonald's в России.
Она усомнилась в том, что новое имя приживется. «Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить «Макдоналдс», – высказалась Собчак в Telegram.
Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что новым названием McDonald's стало – «Вкусно и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня.
В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву М на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.
Премьер Эстонии выступила против «преждевременного» мира с Россией
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру. Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям [с РФ] как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», – приводит мнение Каллас ТАСС.
Как считает премьер-министр Эстонии, западным странам не следует бояться ухудшения отношений с Россией и даже их полного разрыва. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», – заявила эстонский премьер-министр в своей статье.
Ранее в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России. Тем временем в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В США признали превосходство российской артиллерии над американской
Российская артиллерия по своим возможностям превосходит полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation.
По словам аналитика RAND Джона Гордона, в течение двух десятков лет Пентагон пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, потому что с начала 2000-х годов стал уделять внимание в первую очередь противоповстанческим операциям. В итоге противовоздушная оборона и полевая артиллерия столкнулись с особенно серьезными сокращениями, сообщил американский журнал The National Interest.
«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», – отметил он.
В случае, если речь идет об обычных снарядах, дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» составляет 24 километра, а если об активно-реактивных – 32 километра, говорится в материале. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 «Смерч» составляет порядка ста километров, а ракетного комплекса СС-26 «Искандер» – около четырехсот.
По мнению аналитиков, помимо России угрозу представляет и Северная Корея. В случае нового конфликта на Корейском полуострове артиллерия США может оказаться «не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником».
Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы.
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Стало известно о новом названии McDonald's в России
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Новым названием McDonald's стало название «Вкусно – и точка». Первые 15 предприятий в Москве и Московской области начали открываться 12 июня, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.
«Я рад представить наше новое название – «Вкусно и точка»,– цитирует его РИА «Новости».
Пароев отметил, что на первом этапе работы ресторанов «Вкусно и точка» будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой и с открытием в рекордно короткие сроки.
По его словам, что поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, «упаковка некоторых продуктов будет меняться». «Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим», – добавил он.
Он также подчеркнул, что в меню ресторанов не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров «Биг Мак» и мороженого «МакФлурри». «Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят», – сказал он.
Владелец обновленной сети Александр Говор заявил, что франчайзинговые сети McDonald's в России остановили работу и могут войти в новый бренд «Вкусно и точка». «Три дня назад бренд McDonald's приостановил свою работу в России, все франчайзи остановили работу – в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом McDonald's? Конечно, нет. Они если будут работать, то мы стали получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор, подпишем, хуже условий не будет – только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом», – пояснил он.
Пароев уточнил, что сейчас идет тендер на выбор нового вкуса напитка. «Рано или поздно все запасы закончатся. Новая «Кока Кола», насколько мы понимаем, не будет производиться в России, но этот вопрос мы скорее адресуем «Кока Коле». Мы уверенны, что они, а также их конкуренты, это компании «Пепси» и наша «Черноголовка», есть и другие достойные производители, произведут замечательные вкусы, которые подойдут нашим посетителям, и мы выберем лучший и он появится в нашей сети», – добавил он.
«Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра – еще 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны», – сказал Пароев на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.
Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.
В четверг сеть бывших ресторанов McDonald's в России обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву «М» на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.
Ранее McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу.
В начале июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».
В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России
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Западным странам следует пойти на территориальные уступки России во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявил итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.
Орсини выразил мнение, что для мирного урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо перестать «играть мускулами» и не отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам», передает РИА «Новости».
«Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине – они и так уже сделаны», – подчеркнул Орсини.
Он напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом. «Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», – отметил социолог.
Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.
В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В США сравнили вступление Украины в НАТО с операцией «Барбаросса»
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Вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО, заявил американский историк Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
Он обратил внимание на отсутствие значимых естественных преград между странами, что гипотетически может быть использовано для вторжения на российскую территорию, передает РИА «Новости».
«Нацистское вторжение прокатилось по территории Украины. Между Киевом и Москвой не существует обороноспособных границ, сплошная плоская равнина. Я считаю, что все предельно прозрачно», – отметил Хомский.
По его словам, все американские лидеры понимали, что Украина представляет собой красную линию для России. «Взгляните на карту, вспомните недавнюю историю: операцию «Барбаросса», и вам станет предельно ясно, почему ни Горбачев, ни любой другой российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО», – пояснил историк. Он подчеркнул, что об этом знали все президенты и представители истеблишмента США.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
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Эрдоган: Западу нельзя доверять
Политике Запада доверять нельзя, но можно взаимодействовать в сфере науки и культуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Когда мы спрашиваем у них (Греции – прим. ВЗГЛЯД), для чего вы создаете эти (американские – прим. ВЗГЛЯД) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», – приводит ТАСС слова Эрдогана.
При этом он допустил, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры. «Но политике Запада доверять нельзя. Они по сей день медлят с нами в ЕС (вопросе вступления Турции – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил президент республики.
Ранее Эрдоган высказывал сомнение, что развернутые в Греции военные базы США направлены именно против России.
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
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Песков анонсировал участие иностранных лидеров в ПМЭФ
В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие лидеры иностранных государств, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, участие в ПМЭФ примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, имена других президентов, которые станут гостями форума, он не назвал, передает ТАСС.
«Да, действительно, президент Токаев заявлял, что он будет принимать участие, и мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие. <…> Но что касается других участников – они тоже будут», – сообщил Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что речь идет именно об участниках на уровне глав правительства и государств.
«Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию», – уточнил он.
Кроме того, Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует на ПМЭФ встретиться с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают события спецоперации РФ на по защите Донбасса.
Пленарное заседание юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума с участим Путина состоится 17 июня. Главная тема форма звучит следующим образом – «Новый мир – новые возможности».
Как сообщается в релизе Росконгресса, тема отражает глобальные процессы изменений, происходящие в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, дающей возможность вести диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Начальник управления генштаба Украины устроил стрельбу в Киеве
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Руководитель одного из управлений генштаба Украины открыл стрельбу в спальном районе Киева, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины – руководитель одного из управлений – совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», – написал он в Facebook* (компания-владелец Meta* признана экстремистской организацией).
При этом из заявления Резникова следует, что стрельба произошла в присутствии детей. «Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания», – указал он.
Министр добавил, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей. Известно, что чиновник был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать территориальную оборону для выполнения задач в районах военных действий.
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В ВТО призвали срочно отказаться от экспортных ограничений
Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
По утверждению главы ВТО, в переговоры по вывозу украинского зерна вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится.
«Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», – цитирует РИА «Новости» главу ВТО.
Она призвала отказаться от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.
«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», – заявила Оконджо-Ивеала.
Ранее в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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В Польше призвали передать Украине ядерное оружие
Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.
По словам Сикорского, Киев «отдал свой ядерный потенциал» после подписания меморандума в 1994 году, передает РИА «Новости».
«Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», – призвал польский депутат.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 году Россией, Великобританией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
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