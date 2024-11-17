Споры среди своих не должны работать на противника

На фронтах украинской войны политики Запада терпят поражение. Оно выглядит тем более сокрушительным, если представить, какие ресурсы, материальные и человеческие, они на протяжении десятилетия, точнее – всего XXI века, вбухивали в этот конфликт. Сначала, чтоб сделать его возможным, потом, чтоб создать для него предпосылки, потом, чтоб он был развязан и превратился в полномасштабную войну. Когда думаешь о поставках вооружений, финансовых вливаниях, оголтелой антирусской пропаганде, которую развязали подконтрольные противнику СМИ по всему белому свету, понимаешь, как устойчива Россия, насколько в большинстве из нас живет дух сопротивления. В принципе, готовность сопротивляться любому внешнему давлению и есть самое надежное основание государственного и личного суверенитета. Противник прекрасно осознаёт это обстоятельство, и оно его бесит – причем в буквальном, самом корневом значении слова.

Но понятно, что так просто они не отступят, постараются украсть нашу победу. Причем тут не имеет значения, чем, собственно, закончится СВО.

Нетрудно предположить, что раскатывать пиар-волну противник будет по нескольким направлениям. Первое, и самое очевидное – русская власть просчиталась и проиграла. Если государство Украина сохранится хоть в каком-нибудь виде, станут доказывать, что вот, Украину не удалось уничтожить. Аргумент, что такая задача никогда не ставилась, для них – пустой звук. В риторических комбинациях западная цивилизация поднаторела еще со времен иезуитов. «Линия разделения, – скажут они, – прошла совсем не там, где русские первоначально хотели. Жертвы были чрезмерны. Города и поселки разрушены. Украинский нацизм до конца не уничтожен».

И так далее, и тому подобное. Можно быть твердо уверенным – не упустят ни малейшей детали. В полном объеме задействуют открытую и затаившуюся местную пятую колонну, напишут исследования, защитят диссертации. Всё это уже было, мы знаем подобные сценарии.

Два столетия тому назад Запад пытался украсть нашу победу над Наполеоном. Казалось бы, как можно было так извратиться? Победоносная русская армия полностью уничтожила непобедимых французов в России, рассеяла Grande Armee по родным полям и лесам так, что от нее не осталось ни единого боеспособного соединения – всех добили на Березине. Сам Бонапарт бежал с небольшой свитой, кляня в катастрофе «русский мороз». В конце концов мы триумфально вошли в Париж и продиктовали противнику условия капитуляции.

Разумеется, союзнички, все эти австрийцы с пруссаками и вездесущие англичане, тут же завизжали, что это они, они внесли решающий вклад в победу. А русские? Что русские? Ну были русские, хорошо, конечно, но решающая роль – за континентальной коалицией. Как выглядела карта Европы в 1811 году, как в Лондоне боялись полной континентальной блокады – постарались забыть, как страшный сон.

Император Александр думал, что он вместе со Священным Союзом строит новый, более справедливый и стабильный мир. Но Вена и Лондон уже плели свои интриги, «прогрессивная общественность» возмущалась «ужасами самодержавия и русского варварства», и близок был тот час, когда Российскую империю назовут «жандармом Европы», попытаются взять реванш, пойдя на Россию всем совокупным Западом в дни Крымской войны.

Еще более вопиющей и возмутительной стала попытка украсть нашу Победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Всё началось бесполезной с чисто военной точки зрения и преступной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, когда американцам было важно не только отомстить за Перл-Харбор, но и доказать всему миру, в том числе и себе самим, что это они, только они одолели императорскую Японию.

Со дня Фултонской речи Черчилля (май 1946 года) вчерашние союзники стали прямыми врагами, и дальше в своей антисоветской пропаганде действовали по накатанному сценарию. Преувеличивали значение военных действий в Африке, Второго фронта и ленд-лиза, готовились к прямому столкновению с СССР, развязали холодную войну. В ход пошли и более тонкие аргументы. Дескать, советский коммунизм ничем не лучше германского нацизма, то была борьба двух тоталитарных систем, пытавшихся договориться друг с другом, ну и так далее. Успокоились только на тезисе, что Советский Союз несет чуть ли не равную с Германией ответственность за начало Второй мировой войны.

Эта мутная пропагандистская волна, было пошедшая на спад в последней четверти ХХ века, с новой силой пиар-методик обрушилась на головы неискушенного обывателя уже в новом столетии. Подтасовки, псевдоисследования, чествование нацистских недобитков – всё идет в ход, чтобы поставить под сомнение или просто отменить великую освободительную миссию русского, советского народа, заплатившего невиданную цену за победу над Третьим рейхом. Спроси обычного западного школьника, кто одолел Гитлера, и он, если только знает, кто таков Гитлер, ответит тебе, что это сделали американцы…

И сейчас, когда вся западная пропагандистская машина уже работает против России, им даже ничего не надо менять. Тезисы – те же, ходы отработаны. Их последняя ставка – на нестабильность в стране после победы. При этом надо прекрасно понимать, что главным объектом вражеской пропаганды будут на сей раз не либералы – они показали свое полное бессилие, а именно патриоты, сам народ, объединенный экзистенциальным испытанием. Нас попытаются расколоть на левых и правых, на максималистов и реалистов, на чиновников и военкоров, на фронтовиков и завсегдатаев тыловых кафе, на жителей новых и старых регионов. Везде, где только возможно, идейный противник попытается вбить клин.

И здесь нам необходимо работать на опережение. Предупрежден – значит вооружен. Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства.

Аргументы – найдутся. Их будет предостаточно. Все мы видим сложности и проблемы. Понимаем, что окончание СВО не даст моментального снятия противоречий и разрешения трудностей. Да так и не может быть. Когда боевые действия стихнут, неминуемо случится разбор полетов, не исключена и острая внутренняя дискуссия. Нам будет необходимо осмыслить, оценить и проанализировать новейший этап отечественной истории.

Но споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы противника, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием. Сокрушить нас извне не удалось. Не удастся и изнутри.



