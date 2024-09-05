Отечественные и западные СМИ сравнивают вторжение ВСУ в Курскую область с битвой на Курской дуге и Арденнским наступлением вермахта зимой 1944 года. В обеих аналогиях ВСУ отводится роль немцев – и на Курской дуге, и в Арденнах наступали они.

Что, в общем, логично – и тогда и сейчас речь идет о нацистских в своей сущности режимах.

В отношении исторических аналогий всегда надо быть острожным, чтобы не стать их заложником на психологическом уровне. Нужно помнить, что прошлое никогда не повторяется точь-в-точь.

Что роднит нынешнее сражение на курской земле с Курской битвой 1943 года? Берлин после Сталинградской битвы и серии поражений от Красной армии хотел вернуть себе инициативу на поле боя. Этого же хочет и Киев, ведь ВСУ утратили военную инициативу после провала наступления на юге летом–осенью 2023 года.

Начало битвы было другим, удар немцев не был неожиданностью для Красной армии. Цели нацистского руководства были масштабные, в случае победы на Курской дуге они надеялись вернуть военно-политическую ситуацию к положению до Сталинградской битвы и нанести СССР сокрушительное поражение. Ни о чем таком ВСУ не смеют даже мечтать – речь в лучшем случае идет лишь об «укреплении переговорных позиций».

Поэтому вторжение ВСУ более правильно сравнивать с Арденнской наступательной операцией вермахта 1944 года.

В конце 1944 года казалось, что зажатый с запада и востока Третий рейх, армия которого потерпела поражение в масштабных битвах, а экономика была на грани коллапса, не способен проводить крупных наступательных операций. Однако в декабре 1944 года вермахт смог создать ударный кулак и провести наступление на позиции американских и британских войск.

В июле 2024 года создалось впечатление, что ВСУ, терпящие поражение в Донбассе и теряющие каждый день население пункты в ДНР, будут все резервы отправлять на восток – для того, чтобы удержать Красноармейск (Покровск) и не допустить выхода русской армии к границам Днепропетровской области. Им удалось создать ударный кулак в Сумской области и прорваться в Курскую область.

Первоначальный успех немцев в Арденнах во многом был достигнут благодаря действию диверсионных групп, состоящих из англоязычных солдат вермахта. Они были одеты в американскую форму, ездили на американских джипах. Группы брали под свой контроль мосты, которые нужно было сохранить немцам, отдавали приказы якобы от имени командования растерянным американским солдатам, распространяли слухи, которые усиливали панические настроения среди солдат союзников. Они устраивали диверсии, стреляли в спину американским и британским солдатам, которые им доверились.

Маневренные группы ВСУ также на первом этапе вторжения сыграли немалую роль. Они углублялись на территорию Курской области, заходили в села, стреляли в мирных жителей, из-за чего казалось, что украинцы контролируют куда больше территории, чем на самом деле. Это порождало непонимание реальной ситуации. Также в ТГ-каналах была информация, что некоторые украинские диверсанты были одеты в форму российских солдат.

Вермахт в Арденнах и ВСУ на Курской земле бросили в бой самые боеспособные, элитные части. Некоторые подразделения украинцы сняли из Донбасса, чем ухудшили свое положение на восточном фронте. Недаром в Красноармейске и близлежащих городах объявлена эвакуация.

Какие были военно-политические планы у Адольфа Гитлера, когда он начинал Арденнское наступление? Разрезать фронт союзников надвое и захватить важнейшие порты, в первую очередь Антверпен, чтобы нарушить логистику поставок американо-британским войскам. После этого Гитлер надеялся на сепаратные переговоры. Есть конспирологическая версия, что у нацистов были договоренности с представителями британской элиты, что те смогут заставить Уинстона Черчилля начать диалог с Гитлером в случае победы немцев в Арденнской операции.

Но немцы не смогли достичь поставленных задач и потерпели вполне предсказуемое поражение, потому что это наступление с самого начала было авантюрой. У вермахта даже не было достаточного количества топлива, его рассчитывали захватить как трофей у американцев.

Какие цели были у главы майданного режима Владимира Зеленского, когда он вторгался в Курскую область? Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов сказал, что у ВСУ была цель к 11 августа взять Курскую АЭС и Курчатов. После этого Зеленский мог попытаться шантажировать российское руководство, угрожая устроить техногенную катастрофу. Затем Зеленский заявил о создании зоны безопасности для Сумской области на курской территории – видимо, он осознал, что его глобальные планы потерпели фиаско. И теперь ему надо объяснить, зачем эта кровавая авантюра была нужна, учитывая, какие потери в людях и технике ВСУ уже понесли и какие еще предстоят. Политические дивиденды Зеленский может получить, выслужившись перед кандидатом в президенты от Демпартии США Камалой Харрис, если пропагандисты демократов в предвыборной кампании возьмут на вооружение тезис о том, что вторжение в Курский регион является свидетельством мощи ВСУ, и что Белый дом не зря давал Украине миллиарды. Тогда Зеленскому придется приказать своим генералам удержать хоть небольшой кусочек Курской области до выборов в США в ущерб всем другим направлениям, потому что это надо американским патронам.

Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.