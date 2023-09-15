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    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    66 комментариев
    15 сентября 2023, 10:02

    FT: В Словакии к власти могут прийти дружественные России партии

    Financial Times: Выборы в Словакии приведут к ослаблению поддержки Украины на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Предстоящие в Словакии парламентские выборы могут изменить ход поддержки Западом Украины, так как ожидается, что у власти в стране окажутся «дружественные» России партии, пишет Financial Times.

    В частности, издание указывает на наличие хороших шансов у нескольких популистских и ультраправых партий Словакии на то, чтобы присоединиться к правительству по итогам досрочных выборов, передает РИА «Новости».

    «Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член ЕС и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», – отмечается в статье.

    Так, по итогам опросов лидером является партия Smer – партия экс-премьер-министра Роберта Фицо, который делает акцент на высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине.

    Как заметил старший аналитик словацкого аналитического центра Globsec Доминик Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой «ведущая партия выступает против оказания этой помощи».

    Кроме того, Фицо публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за «расстилание красной дорожки» перед украинскими нацистами.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в одной из стран Европы, которая прямо сейчас снабжает Украину оружием, к власти могут прийти «пророссийские силы». Соцопросы в Словакии действительно показывают совершенно определенное настроение избирателей.

    12 сентября 2023, 22:59
    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    РБК: Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

    ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Согласно опубликованному 8 сентября разъяснении ЕК, под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, телефоны, косметику, которые принадлежали российским гражданам.

    Во вторник ЕК обновила интерпретацию введенного запрета, избавившись от категоричного запрета в ответе на вопрос о том, могут ли российские граждане «временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, (…), в том числе в рамках туристических поездок?», пишет РБК.

    При этом ЕК сохраняет формальный запрет на ввоз в страны ЕС любых товаров из ранее опубликованного перечня, включая пассажирские автомобили (таможенный код 8703), если эти товары вывезены из России. Теперь подчеркивается, что автомобили – это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций. Предположительно, речь идет о возможности вывоза на личном автомобиле товаров, запрещенных к поставке в Россию.

    В остальном повторяются прежние формулировки: неважно, что автомобиль личный, и неважно, по какой таможенной процедуре он ввезен в страну ЕС.

    «Несущественную» озабоченность с точки зрения обхода санкций, как указано в разъяснении ЕК, вызывают «предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже». Вероятно, они не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. Запрет рекомендовано применять «пропорциональным и разумным образом».

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале прокомментировал новое заявление Европейской комиссии. «Тот случай, когда чем больше разъясняешь, тем хуже», – написал он.

    Напомним, Латвия ранее ввела запрет на въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях, а Литва пообещала конфисковывать машины россиян.

    Коментарии (28)
    13 сентября 2023, 15:48
    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине

    В ЕК заявили о важности единства по отношению к Африке, ранее проявленного к Украине

    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    По ее словам, ЕС должен продемонстрировать «такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине», так как необходимо развивать выгодное для обеих сторон партнерство, передает ТАСС.

    «Мы вместе с …Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС – Африка», – отметила она, подчеркнув, что ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (33)
    14 сентября 2023, 11:25
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

    В комитете Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко

    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Александра Лукашенко, следует из релиза ЕП.

    Уточняется, что, «так как МУС уже выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, нужно рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко», передает РИА «Новости».

    В отчете указано, что Минск якобы несет ответственность за «ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей».

    Кроме того, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против россиян и граждан Белоруссии, предложив включить туда всех, кто якобы принимал участие в «насильной депортации детей с Украины».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (33)
    12 сентября 2023, 23:47
    В постпредстве России оценили новые инструкции ЕС о ввозе личных вещей

    Постпредство России: Инструкции ЕС по ввозу вещей не улучшили положение россиян

    В постпредстве России оценили новые инструкции ЕС о ввозе личных вещей
    @ Marta Vazquez Rodriguez/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Коррективы, внесенные Европейской комиссией в инструкции по запрету на ввоз в ЕС россиянами личного автотранспорта и вещей, не улучшают положения российских граждан, заявили в постоянном представительстве России при Европейском союзе.

    В постпредстве в комментарии РИА «Новости» отметили, что, как может показаться на первый взгляд, европейские юристы смягчили «абсурдность предыдущих разъяснений» и сформулировали «более нюансированный ответ». Однако на деле «получилось у них и того хуже», считают в постоянном представительстве России при ЕС.

    Новые инструкции предусматривают, что компетентные органы стран – членов ЕС должны будут всякий раз фактически проводить дознание в отношении россиян на предмет того, как они будут использовать ввозимые предметы, поскольку им нужно убедиться, что применение будет «строго в личных целях в ходе поездки».

    Вся эта чехарда, заявили в постпредстве, вызвана стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли привести к серьезным разногласиям между государствами ЕС.

    «Для нас же значение имеет только одно – ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идет», – заключили российские дипломаты.

    Ранее во вторник сообщалось, что Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно применения запрета на ввоз из России широкого спектра товаров, отойдя от прежней позиции, включавшей в санкционный регламент личные вещи.

    Коментарии (15)
    14 сентября 2023, 23:10
    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

    Министр сельского хозяйства Польши Телус пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в ЕС

    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Martin Wagner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если не будет решена проблема с украинским зерном, польские власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

    «Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать», – сказал министр. Телус подчеркнул, что украинское зерно должно быть направлено «в страны, где его мало». Вместо этого, по словам министра, «оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу».

    Телус отметил, что во время вступления Польши в ЕС были поставлены очень жесткие условия, которые также должна будет выполнить Украина, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Do Rzeczy.

    По словам министра, если Украина подаст иск на Польшу в арбитраж ВТО, то ей одновременно придется подать и на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также весь ЕС. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях «польское сельское хозяйство никогда не победит украинское», ведь на Украине «сотни тысяч ферм» и совсем другой принцип ведения сельского хозяйства, пишет «Российская газета» со ссылкой на Radio Plus.

    Польша уверена, что ее готовность продлить запрет на ввоз зерновых с Украины отвечает решениям Брюсселя, просто опережает евробюрократию. «Иногда приходится действовать на национальном уровне, но боремся за то, чтобы решения принимались на уровне Евросоюза», – заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

    Напомним, власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия. Польша считает, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен после 15 сентября.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 11:49
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Bloomberg: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС

    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о положении в Евросоюзе и предложит принять в блок Молдавию и Украину, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, Еврокомиссия, как исполнительный орган Евросоюза, в октябре объявит о намерении провести официальные переговоры о вступлении в блок Украины и Молдавии, передает Bloomberg.

    Отмечается также, что решение возникло вследствие нахождения стран-участниц ЕС в страхе из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Кроме того, Bloomberg не исключает, что подобный шаг связан со стремлением составить достойную конкуренцию Китаю и США в экономической и технологической сферах, ввиду того, что многие опасаются возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

    Касательно же Украины, спикер МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 16:53
    В ЕС решили не продлевать санкции против трех бизнесменов из России

    Reuters: Санкции ЕС против трех бизнесменов из России решили не продлевать

    В ЕС решили не продлевать санкции против трех бизнесменов из России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз якобы не намерен продлевать рестрикции в отношении российских предпринимателей Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова из санкционных списков, утверждают источники Reuters.

    Евросоюз не планирует продлевать санкции против Шульгина, Березкина и Ахмедова, санкции против них закончатся на этой неделе, сказали собеседники Reuters, передает РИА «Новости».

    В начале сентября суд Евросоюза аннулировал решение о включении экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный список. При этом Шульгин останется в списке до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 15:43
    ЕС заявил о снятии санкций с четверых россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о решении снять санкции с четырех российских граждан, сообщили в Совете ЕС в среду.

    Введенные из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» санкции в отношении четырех россиян решили не продлевать, заявили в Совете ЕС, передает ТАСС.

    В отношении кого именно снимаются рестрикции, не уточняется.

    Ранее Reuters сообщал, что ЕС не планирует продлевать санкции против российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

    Коментарии (4)
    12 сентября 2023, 21:48
    ЕС не стал снимать санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа
    ЕС не стал снимать санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз пока не будет снимать санкции с сооснователя компании «Яндекс» Аркадия Воложа, сообщает агентство Bloomberg.

    Санкции будут продлены еще минимум на полгода, передает ТАСС со ссылкой на публикацию. Но при этом будут исключены из санкционного списка предприниматели Григорий Березкин и Фархад Ахмедов.

    Ранее агентство Reuters писало, что ЕС решил не продлевать санкции, введенные в отношении Березкина и Ахмедова, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Действия мер истекают 15 сентября.

    Ранее Волож официально просил власти ЕС исключить его из санкционных списков.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2023, 15:07
    Глава ЕК заявила о желании ЕС добиться справедливого мира на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз хочет достижения мира на Украине, но чтобы он был справедливый и устойчивый, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на тему «Состояние Евросоюза».

    «Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым», – передает ТАСС ее слова.

    Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила странам ЕС продлить действие механизма по предоставлению убежища украинцам. По ее словам, с начала спецоперации 4 млн украинцев прибыли в страны ЕС.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила принять Украину и Молдавию в ЕС.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 21:32
    Латвия запретила въезд зарегистрированным в России автомобилям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Латвии с 12 сентября запрещают въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу, сообщило таможенное управление.

    Это будут делать в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением МИД страны. Отмечается, что машинам, зарегистрированным в России, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

    Если въезжающие граждане откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, то автомобиль могут конфисковать.

    Ранее власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

    Это произошло после того, как ЕК запретила россиянам ввозить в ЕС фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты и многое другое.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 05:54
    Украина оценила потери в случае продления запрета ЕС на поставки зерна

    Замглавы Нацбанка Украины Николаевчук оценил потери Киева от продления запрета ЕС на поставки зерна в 600 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Если ЕС сохранит запрет на поставки украинского зерна на европейский рынок, Украина потеряет около 600 млн долларов, заявил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук.

    Николаевчук со ссылкой на июльский макроэкономический прогноз заявил о потере примерно 600 млн долларов «от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции», такая оценка «более или менее» сохраняется. Николаевчук рассчитывает, что в случае продления запрета Украина сможет использовать альтернативные каналы экспорта, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.


    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 09:53
    ЕС исключил из черного списка россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина

    Россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина исключили из санкционного списка ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, погибшего полковника Георгия Шуваева и экс-главы компании Ozon Александра Шульгина, следует из опубликованного в «Официальном журнале ЕС» нормативного акта.

    В тексте акта указано, что записи, касающиеся Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева удалены, передает ТАСС.

    В начале сентября суд Евросоюза аннулировал решение о включении экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный список. При этом Шульгин останется в списке до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

    Коментарии (0)
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