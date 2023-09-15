Financial Times: Выборы в Словакии приведут к ослаблению поддержки Украины на Западе

Tекст: Александра Юдина

В частности, издание указывает на наличие хороших шансов у нескольких популистских и ультраправых партий Словакии на то, чтобы присоединиться к правительству по итогам досрочных выборов, передает РИА «Новости».

«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член ЕС и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», – отмечается в статье.

Так, по итогам опросов лидером является партия Smer – партия экс-премьер-министра Роберта Фицо, который делает акцент на высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине.

Как заметил старший аналитик словацкого аналитического центра Globsec Доминик Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой «ведущая партия выступает против оказания этой помощи».

Кроме того, Фицо публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за «расстилание красной дорожки» перед украинскими нацистами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в одной из стран Европы, которая прямо сейчас снабжает Украину оружием, к власти могут прийти «пророссийские силы». Соцопросы в Словакии действительно показывают совершенно определенное настроение избирателей.