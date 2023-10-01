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Победившая на выборах в Словакии партия собралась отказать Украине в оружии
Лидер победившей на выборах в Словакии партии Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине
Лидер победившей на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине и заявил о приоритете проблем своей страны и ее жителей.
Фицо заявил о готовности Словакии помогать Украине гуманитарно и в восстановлении, однако отверг продолжение республикой оказания военной помощи Киеву, передает ТАСС.
«Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что [главной темой], с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать или нет оружие Украине. Это не было [темой прошедших выборов]. У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом [решать] эти серьезные проблемы», – сказал Фицо, ожидающий от президента поручения сформировать новое правительство.
Фицо отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. «Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза», – выступил с утверждением политик.
Ранее в воскресенье партию экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» официально объявили победителем на парламентских выборах. Накануне Фицо раскритиковал поставки оружия Украине.