Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины

Политолог Корнилов: Победа Фицо в Словакии подчеркнула усталость Европы от поддержки Украины

Tекст: Евгений Поздняков

«Победа партии Фицо на выборах в Словакии – важное событие. Фактически, его успех наглядно продемонстрировал тенденцию усталости западных стран от бесконечной поддержки Украины. Правда, не стоит ожидать, что это перерастет в пересмотр позиций целого ряда европейских государств. Все-таки многие члены ЕС зависимы от внешних дотаций», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Тем не менее, победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути. Причем противников у текущего внешнеполитического курса ЕС много даже в таких странах, как Франция и Германия. Вполне возможно, что со временем в Европе сумеют выработать более здравую позицию по отношению к текущему конфликту», – подчеркивает он.

«Если Фицо всерьез намерен осуществить задуманное, ему предстоит создать правящую коалицию. Это будет непростой процесс, состоящий из долгих споров и поиска компромиссов по наиболее важным вопросам. Тем не менее, думаю, ему удастся сгладить противоречия между партиями и перейти к внедрению изменений в стране», – акцентирует эксперт.

«В первую очередь, Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете, это одно из его ключевых обещаний. Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги», – отмечает собеседник.

«Что касается дальнейших отношений России и Словакии, думаю, мы можем рассчитывать на тот вариант диалога, который выстроил с Москвой Виктор Орбан. Нельзя забывать, что Братислава является членом Евросоюза, и обойти многие ограничения, накладываемые ЕС, для нее не представляется возможным», – резюмирует Корнилов.

Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьер республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что страна готова поддерживать офис Зеленского в гуманитарном плане.

«Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что главной темой, с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать оружие или нет», – отметил он. По его словам, у Братиславы есть другие серьезные проблемы, решение которых и является приоритетом руководства государства.

Фицо заявил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, подобные действия будут предприниматься на уровне ЕС.

Между тем, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что прошедшие в стране выборы сопровождались «беспрецедентной дезинформацией». Об этом сообщает ТАСС. Она отметила, что партия «Прогрессивная Словакия», занявшая второе место, столкнулась с сильнейшей расправой.

«Мы наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства материалами утраправых и иных источников», – подчеркнула Юрова. В то же время, в западной прессе победа Фицо вызвала опасения. Так, издание The New York Times пишет, что смена власти в Братиславе не только усилит давление на Украину, но и создаст серьезнейшие проблемы для всего Европейского Союза.

Ранее политолог Вадим Трухачев назвал итоги прошедших в Словакии выборов «противоречивыми» для России.