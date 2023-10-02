Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.0 комментариев
Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины
Политолог Корнилов: Победа Фицо в Словакии подчеркнула усталость Европы от поддержки Украины
Для того, чтобы Словакия смогла остановить процесс передачи военной помощи Украине, Фицо предстоит сформировать правящую коалицию. Процесс кажется непростым, но вполне реализуемым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине.
«Победа партии Фицо на выборах в Словакии – важное событие. Фактически, его успех наглядно продемонстрировал тенденцию усталости западных стран от бесконечной поддержки Украины. Правда, не стоит ожидать, что это перерастет в пересмотр позиций целого ряда европейских государств. Все-таки многие члены ЕС зависимы от внешних дотаций», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Тем не менее, победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути. Причем противников у текущего внешнеполитического курса ЕС много даже в таких странах, как Франция и Германия. Вполне возможно, что со временем в Европе сумеют выработать более здравую позицию по отношению к текущему конфликту», – подчеркивает он.
«Если Фицо всерьез намерен осуществить задуманное, ему предстоит создать правящую коалицию. Это будет непростой процесс, состоящий из долгих споров и поиска компромиссов по наиболее важным вопросам. Тем не менее, думаю, ему удастся сгладить противоречия между партиями и перейти к внедрению изменений в стране», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь, Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете, это одно из его ключевых обещаний. Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги», – отмечает собеседник.
«Что касается дальнейших отношений России и Словакии, думаю, мы можем рассчитывать на тот вариант диалога, который выстроил с Москвой Виктор Орбан. Нельзя забывать, что Братислава является членом Евросоюза, и обойти многие ограничения, накладываемые ЕС, для нее не представляется возможным», – резюмирует Корнилов.
Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьер республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что страна готова поддерживать офис Зеленского в гуманитарном плане.
«Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что главной темой, с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать оружие или нет», – отметил он. По его словам, у Братиславы есть другие серьезные проблемы, решение которых и является приоритетом руководства государства.
Фицо заявил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, подобные действия будут предприниматься на уровне ЕС.
Между тем, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что прошедшие в стране выборы сопровождались «беспрецедентной дезинформацией». Об этом сообщает ТАСС. Она отметила, что партия «Прогрессивная Словакия», занявшая второе место, столкнулась с сильнейшей расправой.
«Мы наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства материалами утраправых и иных источников», – подчеркнула Юрова. В то же время, в западной прессе победа Фицо вызвала опасения. Так, издание The New York Times пишет, что смена власти в Братиславе не только усилит давление на Украину, но и создаст серьезнейшие проблемы для всего Европейского Союза.
Ранее политолог Вадим Трухачев назвал итоги прошедших в Словакии выборов «противоречивыми» для России.