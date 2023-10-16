В Польше власть меняется. Это плохо

Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72 Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности Перейти в раздел

Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности Перейти в раздел

Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации Поставки западных вооружений не могут утолить аппетит Киева: Украина просит у Запада оружие, способное поддерживать «военный паритет» с Россией. Однако именно у России имеется множество оружейных систем, аналогов которого у Украины не только нет в распоряжении, но и не предвидится – и которое поможет обеспечить России победу по итогам спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Политический кризис в Польше таит опасность для России В минувшее воскресенье в Польше прошли выборы в парламент. Правящая партия «Право и справедливость» не смогла получить абсолютное большинство голосов, поэтому стране предстоит так называемая коалициада. В чем заключаются ее особенности и как подобное развитие событий может отразиться на украинском конфликте? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел