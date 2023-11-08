Венгрия выступила против переговоров Брюсселя с Киевом о членстве Украины в ЕС

В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

Tекст: Евгений Поздняков

«В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

«Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

«Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

«Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

«Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.