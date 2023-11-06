«Представителя Кремля» нашли среди победителей молдавских выборов

Проевропейская партия PAS сваливает на Кремль поражение на местных выборах в Молдавии

Tекст: Кирилл Аверьянов

Новое подтверждение актуальности общеевропейского «правого» тренда пришло из Молдавии. Еще недавно бывшие «на коне» либералы потерпели фиаско на местных выборах. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), создателем которой является президент страны, обладательница румынского паспорта Майя Санду, а лицом – председатель парламента Игорь Гросу, в половине регионов Молдавии не смогла получить большинство голосов. В других хоть и выиграла, но с большим трудом, опередив соперников с минимальным отрывом.

Напомним, что это первые выборы после подачи правительством страны заявки на вступление в ЕС. За несколько дней до голосования с выборов сняли кандидатов оппозиционной партии и заявили о попытках России вмешаться в избирательный процесс.

Впрочем, подобные финты, уже традиционные для восточноевропейских «демократий», не помогли евроинтеграторам сохранить симпатии избирателей – больше половины голосов PAS не смогла набрать ни в одном регионе. В 13 из 29 городов и районов «Действие и солидарность» проиграли, а в 13, где результат PAS был лучше, нежели у конкурентов, он не превысил отметку в 40%.

Важным показателем стала также потеря PAS мэрских позиций в 30 из 36 городов. На выборах в столице победил действующий мэр Кишинева и представитель партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан, набравший 50,58 %. При этом ставленница PAS Лилиан Карп набрала всего 28,27 %.

Характерен комментарий, который отпустил глава партии Игорь Гросу в связи с победой Чебана: «Мы будем следить за этим представителем Кремля, который сумел замаскироваться под проевропейского». В муниципальном совете Кишинева победили также представители «Движения национальной альтернативы», набравшие 34,67%, у PAS – 31,66%. Во втором по величине городе Молдавии, Бельцах, представитель PAS занял лишь четвертое место.





Глава PAS Игорь Гросу не нашел ничего умнее, чем увидеть в поражении своей партии пресловутую руку Москвы. «PAS работала в рамках сложной кампании с беспрецедентным вмешательством иностранного государства в наши внутренние дела, с грязными деньгами и пропагандой, которая посеяла недоверие в обществе, – заявил он на брифинге 6 ноября. – Кремль и пророссийские силы бросили все, что могли, в эту кампанию. Они сделали ставку на преступные группы».

При этом глава наблюдательной комиссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер, напротив, обвинила молдавское правительство во вмешательстве в процесс всенародного волеизъявления. По словам Йонкер, молдавские чиновники воспользовались условиями режима чрезвычайного положения, чтобы в последний момент запретить участвовать в выборах ряду кандидатов и заблокировать работу СМИ.

По мнению молдавского политолога Богдана Цырди, результат местных выборов – прямое следствие падения популярности Майи Санду в Молдавии.

«Однозначно это категорический проигрыш партии «Действия и солидарности»,

и это даже несмотря на то, что она за день до выборов сняла своего крупнейшего оппонента, партию «Шанс». Она запретила буквально за неделю до выборов шесть оппозиционных телеканалов и более 30 сайтов, сняла с выборов многих независимых кандидатов, запретив участие. Все это время уже в открытую был использован весь административный ресурс и деньги из «внешних источников», назовем их так. У партии «Действие и солидарность», если так посмотреть, учитывая второй тур, будет где-то шесть примаров из 36 в городах.

В 2020-м за Майю Санду проголосовал миллион избирателей, в 2021-м за ее партию «Действие и солидарность» проголосовали где-то 775 тысяч. И вот сегодня прошло два года, как эта партия у власти, у нее весь административный ресурс, и вот сегодня у нее 300 тысяч голосов», – подчеркнул Цырдя.

Утрата популярности Санду связана с экономическими трудностями, с которыми сталкиваются молдаване.

В 2022 году уровень инфляции в стране составлял 30%, цена на газ выросла с 4 до 30 леев за кубометр, то есть всемеро. Если в 2019 году число населения страны, приближающегося к черте абсолютной бедности, составляло 24%, то в 2022-м оно составило уже 31%.

Вместе с тем молдавский политический обозреватель Лилия Бураковская подчеркивает, что евроориентация Молдавии мало зависит от конкретных личностей.

«Опросы, по крайней мере на данный момент, показывают, что Майя Санду вдвое популярнее любого приближающегося к ней политика, но дело в том, что это не единственная партия, которая поддерживает курс европейской интеграции. В Молдове таких партий еще минимум с десяток, и европейский курс будет оставаться лидирующим независимо от того, какая партия будет приходить к власти», – отмечает Бураковская.

Также не стоит забывать и о том, что местные выборы нерелевантны на национальном уровне, это всегда выборы «местных» симпатий и антипатий. Важным является и тот фактор, что в них участвуют только те граждане Молдавии, которые находятся на территории страны. В президентских же и парламентских выборах примет участие и тот миллион молдаван, который проживает за пределами Молдавии.

Однако сама по себе тенденция все же красноречива. Очевидно, что время, когда именно партия Санду диктовала условия игры, уходит на глазах. Молдавская провинция отвергает PAS, да и мэры-оппозиционеры могут внести заметный вклад в дело изменения курса страны.