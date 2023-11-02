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    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    7 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 06:25

    Власти Молдавии захотели отобрать у Гагаузии дешевый газ

    Санду пригрозила отобрать у Гагаузии дешевый газ, о котором договорилась Гуцул, и распределить его по всей Молдавии

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения главы Гагаузии Евгении Гуцул о поставках в автономию газа из Турции по сниженной цене, президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае подтверждения этой информации Кишинев отберет дешевый газ и передаст его госпредприятию Energocom.

    Гуцул сообщила, что смогла договориться о поставках газа в автономию по ценам почти в два раза ниже, чем импортирует остальная часть страны. Гуцул объяснила, что этого удалось добиться после того, как компания из Турции подписала контракт с молдавским лицензированным оператором, передает ТАСС.

    Санду заявила, что «это ложь, сказки, чтобы усыпить детей», и «неуважение к гражданам, которых унижают пустыми обещаниями», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

    По ее словам, если «придут 10 млн кубометров газа бесплатно, их передадут Energocom и распределят по всей стране», а если «газ придет бесплатно, то его никто обратно не отправит». «Возьмем и дадим гражданам. Всем гражданам Молдавии», – заявила она.

    Напомним, апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Санду заявила, что назначение Гуцул членом правительства Молдавии задерживается из-за «имеющихся подозрений, связанных с этой персоной».

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    1 ноября 2023, 14:03
    Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний
    Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газпром продолжает ритмично работать и выполнять свои планы и без участия иностранных компаний, которые ушли из России, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

    По его словам, было немало проектов у «Газпрома», которые реализовывались с европейскими партнерами на территории России, но партнеры ушли из проектов и ничего не произошло, передает ТАСС. Миллер добавил, что «Газпром» как работал, так и работает ритмично и те планы, которые ставились, выполняются независимо от того, что даже ушли серьезные компании-лицензиары.

    Миллер добавил, что «Газпром» и дальше будет наращивать объемы поставки газа в Китай по согласованным маршрутам. В 2022 году трубопроводные поставки «Газпрома» дали 50% прироста китайского импорта, напомнил Миллер.

    Ранее Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) России достигли рекордного уровня.

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    30 октября 2023, 14:46
    Молдавия заблокировала сайты ведущих российских СМИ

    Власти Молдавии отдали распоряжение заблокировать доступ к ведущим российским СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Служба информации и безопасности Молдавии решила заблокировать доступ к сайту ТАСС и ряду других ведущих российских СМИ, следует из распоряжения директора молдавского ведомства Александра Мустяцы.

    Распоряжение о блокировке сайтов было отправлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций. Отмечается, что запрет распространяется на сайты ТАСС, «Лента.ру», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», «Комсомольской правды», aif.ru, «Российской газеты», агентств Регнум и Риафан, радио Sputnik. Также заблокированы несколько молдавских ресурсов, передает ТАСС.

    Ранее в Молдавии заблокировали 20 российских СМИ. Под запрет попали сайты ВГТРК, телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», РЕН ТВ, «Звезда», «Вести», «РТР-Планета», «ТВ Центр», «Царьград», «Пятый канал», «Спас», 460 и другие.

    Напомним, в начале октября посла Молдавии в России Лилиана Дария вызывали в российский МИД, там ему сообщали о решительном протесте из-за преследований русскоязычных СМИ на молдавской территории.

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    30 октября 2023, 14:28
    В Бундестаге резко раскритиковали Шольца за использование «грязного» газа

    Депутат Бундестага Бадум резко раскритиковала Шольца за промедление с отказом от «грязного» природного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии является скандалом и противоречит международным обязательствам страны, заявила член фракции «Союз-90»/«зеленые» в Бундестаге Лиза Бадум агентству DPA.

    Бадум заявила, что Бундестаг не может позволить себе бездействовать, когда климатический канцлер сидит сложа руки, когда касается перехода от «грязного» природного газа к возобновляемым источникам, передает ТАСС.

    Ранее Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны и надеются на сотрудничество.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, почему Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии.

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    1 ноября 2023, 15:17
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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    30 октября 2023, 08:50
    В Анкаре объяснили планы Эрдогана признать Израиль «военным преступником»

    РИА «Новости»: Турция не хочет точки невозврата с Израилем, но в секторе Газа запредельный градус жестокости

    Tекст: Вера Басилая

    Оставаться безучастным к запредельной жестокости невозможно, с этим и связано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль «военным преступником», заявил дипломатический источник в Анкаре.

    Собеседник РИА «Новости» отметил, что в последнее время Анкара и Тель-Авив сделали ряд шагов для нормализации отношений: назначили послов, появились совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

    По его словам, Израиль проявил запредельную жестокость в секторе Газа, с этим и связана реакция Эрдогана, но Анкара не хочет точки невозврата с Израилем.

    Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником», назвав еврейское государство оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

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    31 октября 2023, 20:41
    Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления, об этом он рассказал после заседания кабмина республики.

    Эрдоган подчеркнул, что Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. Также, по его словам, настоящее государство должно следовать правилам войны, но Израиль наносит удары по больницам, передает ТАСС.

    По словам турецкого лидера, республика ведет работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом.

    Ранее Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

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    1 ноября 2023, 08:18
    В Турции напомнили предупреждения России о рисках войны в Евразии

    Турецкая DikGAZETE: Россия предупреждала Запад о риске начала конфликта в Евразии

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не раз предупреждала Запад о вероятности конфликтов в евразийском регионе, которые будут вызваны наплывом мигрантом из-за кризиса на Ближнем Востоке, однако эти предостережения не были приняты во внимание, пишут СМИ.

    Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак пишет, что Россию выставляют «монстром» на фоне ситуации на Украине и никакие ее предупреждения не берутся во внимание, однако прогнозы Москвы недалеки от реальности.

    Если США продолжат разжигать войну в регионе, то прекращение огня на Ближнем Востоке станет утопией, передает РИА «Новости» выводы автора.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал важность прекращения кровопролития. В противном случае, по его словам, конфликт может «выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока».

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    1 ноября 2023, 14:32
    Турция оправдалась за дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

    Турция объяснила дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дозаправка американских бомбардировщиков на турецкой авиабазе не имеет отношения к палестино-израильскому конфликту, заявили в администрации президента Турции.

    Во вторник бомбардировщики B-1B 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США прибыли на авиабазу Инджирлик в Турции для дозаправки в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы, сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА «Новости».

    «Бомбардировщики B-1B и турецкие танкеры KC-135R Asena, а также самолеты F-16 провели процедуры Joint Terminal Attack Controller (JTAC) и тренировочные миссии по ближней авиационной поддержке», – говорится в заявлении властей.

    Отмечается, что заправка самолетов на турецкой авиабазе не имеет никакого отношения к палестино-израильскому обострению.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.

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    31 октября 2023, 05:45
    В Госдепе назвали Турцию продуктивным и полезным членом НАТО

    Госдеп: США считают Турцию продуктивным и полезным участником НАТО, несмотря на позицию Анкары по сектору Газа и Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным и полезным участником Организации Североатлантического договора (НАТО), несмотря на позицию Анкары по сектору Газа и критику Израиля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Комментируя призывы к исключению Турции из НАТО за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некоторых американских законодателей, глава пресс-службы Госдепа отметил, что это, разумеется, не первый раз, когда в Вашингтоне не соглашаются с Анкарой, однако в США все еще считают Турцию «продуктивным и полезным членом НАТО» и продолжат работать с Турцией по вопросам, в которых позиции сторон совпадают. Миллер также заявил о намерении Вашингтона давать Анкаре понять, когда между США и Турцией имеются разногласия, передает ТАСС.

    Официальный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с Турцией с целью дальнейшего укрепления альянса и в Вашингтоне с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества с Анкарой «по линии усиления НАТО, включающей в себя обеспечение скорейшего принятия Швеции в НАТО».

    В прошлую пятницу в Москве заявили, что российское военное планирование учитывало возможное вступление Швеции в НАТО.

    Напомним, в прошлую среду спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО.

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    2 ноября 2023, 05:25
    Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции

    Санду потребовала от граждан Молдавии не подвергать опасности проект европейской интеграции страны

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя решение властей Молдавии закрыть десятки телеканалов и новостных порталов, президент страны Майя Санду потребовала от граждан не подвергать опасности проект европейской интеграции.

    Санду заявила, что данные каналы якобы «финансировались из незаконных источников, занимались пропагандой и дезинформацией». По версии властей страны, «незаконное финансирование связано с группировками, с подрывом государственности, демократии, с попытками помешать европейскому пути Молдавии», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.

    По словам Санду, прежде Россия «покупала» руководство Молдавии, но сейчас «не может это сделать, поэтому она пытается подкупить граждан». Как утверждает Санду, жителям Молдавии никто не указывает, «за кого голосовать».

    «Мы говорим только – не подвергайте опасности проект европейской интеграции Молдавии, потому что это наш проект развития, это наш проект по обеспечению мира и безопасности граждан», – заявила она, обвинив Москву в попытках повлиять на итоги предстоящих 5 ноября выборов.

    Напомним, Служба информации и безопасности Молдавии решила заблокировать доступ к сайтам ряда ведущих российских СМИ.

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    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

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    31 октября 2023, 14:08
    В Германии призвали отменить визит Эрдогана

    Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана в Германию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оппозиционный политик Йоханнес Винкель призвал отменить визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Германию, так как, по его словам, турецкий лидер «восхваляет террористов ХАМАС».

    «Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», – заявил Винкель в интервью изданию Bild, передает РИА «Новости».

    По данным издания, визит Эрдогана в Германию может состояться в ноябре.

    Ранее Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником».

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    1 ноября 2023, 14:16
    В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

    Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

    Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

    У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

    Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.

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    31 октября 2023, 13:33
    Вход в мечеть Айя-София в Турции решили сделать платным для иностранцев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле будет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход будет бесплатным, передает РИА «Новости».

    Министр пояснил, что это решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО, которая попросила разработать «план управления посещениями» мечети.

    Также в мечети сделают отдельные входы для верующих и туристов, чтобы не возникало путаницы.

    Источник в министерстве туризма Турции уточнил, что стоимость билета пока не определена.

    Напомним, 10 июля 2020 года госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

    Позже президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

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