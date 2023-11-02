Власти Молдавии захотели отобрать у Гагаузии дешевый газ

Санду пригрозила отобрать у Гагаузии дешевый газ, о котором договорилась Гуцул, и распределить его по всей Молдавии

Tекст: Антон Антонов

Гуцул сообщила, что смогла договориться о поставках газа в автономию по ценам почти в два раза ниже, чем импортирует остальная часть страны. Гуцул объяснила, что этого удалось добиться после того, как компания из Турции подписала контракт с молдавским лицензированным оператором, передает ТАСС.

Санду заявила, что «это ложь, сказки, чтобы усыпить детей», и «неуважение к гражданам, которых унижают пустыми обещаниями», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

По ее словам, если «придут 10 млн кубометров газа бесплатно, их передадут Energocom и распределят по всей стране», а если «газ придет бесплатно, то его никто обратно не отправит». «Возьмем и дадим гражданам. Всем гражданам Молдавии», – заявила она.

Напомним, апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Санду заявила, что назначение Гуцул членом правительства Молдавии задерживается из-за «имеющихся подозрений, связанных с этой персоной».