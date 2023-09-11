Санду объяснила задержку назначения Гуцул главой Гагаузии

Президент Молдавии Санду задержала назначение главы Гагаузии в кабмин за ее связи с партией «Шор»

Tекст: Ольга Никитина

Санду заявила в интервью телеканалу «ПРО ТВ» заявила, что Гуцул подозревается в наличии связей с партией «Шор», которая признана незаконной Конституционным судом (КС) страны. «Когда есть подозрения, что кто-то является частью криминальной группировки или работает в интересах другого государства, необходимо сначала разобраться», – приводит ее слова ТАСС.

Президент Молдавии считает, что надобности спешить в данном вопросе нет, законом сроки назначения не оговариваются.

Ранее Игорь Гросу из правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», который является председателем парламента страны, заявил, что не считает Евгению Гуцул, победившую на выборах главы Гагаузии, башканом автономии.

Напомним, апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Звучали предположения, что в Кишиневе решат аннулировать результаты выборов.