Председатель парламента Молдавии отказался признавать Гуцул главой Гагаузии

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25 июля, вторник | Последнее обновление — 05:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Председатель парламента Молдавии отказался признавать Гуцул главой Гагаузии
Председатель парламента Молдавии Гросу назвал победившую на выборах в Гагаузии Гуцул представителем бандформирования
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Игорь Гросу из правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», который является председателем парламента страны, заявил, что не считает Евгению Гуцул, победившую на выборах главы Гагаузии, башканом автономии.
Гросу пояснил, что отказался посещать инаугурацию Гуцул, так как считает ее «представителем бандформирования, преступной группы». Он подчеркнул, что партия «Шор» запрещена в Молдавии по решению конституционного суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на TV8.
При этом в партии «Действие и солидарность», сказал Гросу, не обсуждали вопрос об изменении статуса главы Гагаузии – руководитель региона является членом правительства Молдавии. «Должна ли Гуцул быть членом правительства? Пусть коллеги из кабинета министров выскажут свою позицию, я пока промолчу», – заявил он.
Гросу не смог указать дату, когда президент Майя Санду подпишет указ об утверждении Гуцул главой автономии. Он призвал депутатов Гагаузии наладить диалог с центром по экономическим, социальным, политическим вопросам.
Напомним, апелляционная палата молдавского города Комрат (столица автономии Гагаузия) утвердила победу на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Высказывались предположения, что в Кишиневе решат аннулировать результаты выборов.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
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Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.
В Госдуме спрогнозировали курс рубля на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков: Курс рубля в ближайшие месяцы сохранится на отметках вблизи 90 руб. за доллар
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Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, рубль стабилизировался и будет функционировать на уровне примерно 90 рублей за доллар, то есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления, передает ТАСС.
Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что в свою очередь повлекло ослабление курса рубля.
Аксаков добавил, что бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное – это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году.
По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Аксаков добавил, что необходимо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 1920-х – в 1930-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение экспорта при возросшем импорте стало основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года.
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
Представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае
В ночь на понедельник повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае, сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком порте идет речь.
Гуменюк сказала, что были «попадания в один из портов». По ее словам, «определенные портовые мощности» получили повреждения. Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу порта». Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов, передает ТАСС.
Военный обозреватель Даниил Безсонов сообщил в Telegram, что «в Сети появилась информация о прилетах в г. Рени, Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Рени входит в Измаильский район.
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах на юге Одесской области Украины. В частности, мощные взрывы прогремели в городе Измаил.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
Снятый в зоне СВО клип Шамана набрал 2,5 млн просмотров
Клип Шамана на песню «Мой бой» набрал 2,5 млн просмотров меньше за три дня
Клип на песню «Мой бой» российского исполнителя Ярослава Дронова (Шамана), снятый в зоне СВО, набрал за три дня 2,5 млн просмотров.
В клипе есть хроника спецоперации и кадры выступления Дронова в зоне проведения СВО, он лидирует среди музыкальных видео на вкладке «В тренде», пишет «Российская газета».
Напомним, клип был опубликован в четверг днем, менее, чем за сутки, он набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube.
Собянин рассказал о последствиях атаки дронов на Москву
Собянин сообщил о выбитых окнах в доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы помогут жителям Комсомольского проспекта, где после атаки беспилотника выбило несколько окон, максимально быстро устранить последствия.
Градоначальник написал в Telegram, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, и пообещал, что столичные власти помогут жителям максимально быстро устранить все последствия.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
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