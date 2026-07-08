Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.4 комментария
Санду повысила приговорившую главу Гагаузии к тюрьме судью
Президент Молдавии перевела осудившую главу Гагаузии судью в Высшую палату
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе Анны Кучереску, вынесшей приговор Евгении Гуцул, в Высшую судебную палату Молдавии.
Президент Молдавии Майя Санду утвердила назначение судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату, передает РИА «Новости». Ранее эта судья приговорила главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.
«Судьями Высшей судебной палаты назначаются: Кроитор Елена, Кучереску Анна, Негру Александр, Стратан Сергей, Стратулат Георгий. Судьи Высшей судебной палаты приступают к исполнению своих обязанностей со дня вступления в силу настоящего постановления», – сообщается в документе, размещенном на сайте главы государства.
В августе 2025 года суд первой инстанции признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Апелляционная палата Кишинева оставила вердикт без изменений 28 мая. Отношения между центральными властями и Гагаузией остаются сложными. Молдавская оппозиция заявляет о политическом давлении на автономию со стороны правящей партии «Действие и солидарность», негласным лидером которой выступает Санду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.
Правоохранители немедленно увезли политика из зала заседаний для отбывания наказания.
В конце мая текущего года апелляционная инстанция Кишинева подтвердила данный обвинительный вердикт.