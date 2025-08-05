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Гуцул увезли из здания суда под охраной для исполнения приговора
Главу Гагаузии Гуцул увезли из здания суда под охраной для исполнения приговора
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была немедленно взята под стражу и увезена из зала суда в Кишиневе для отбывания наказания.
Гуцул была немедленно взята под стражу и увезена из зала суда в Кишиневе для отбывания наказания. Адвокат Наталья Байрам сообщила, что судья настояла на исполнении приговора сразу после оглашения. Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы за нарушения при финансировании оппозиционной партии «Шор». Отбывать срок она будет в тюрьме полузакрытого типа, передает ТАСС.
Политика вывели из зала суда под неодобрительные выкрики ее сторонников. У здания суда продолжается акция протеста, полиция поддерживает оцепление.
Адвокат Гуцул назвала приговор «абсолютно нелегитимным» и подчеркнула: «Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции». Она выразила надежду, что международные организации дадут объективную оценку процессу.
Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.
Молдавская прокуратура требовала для Гуцул девять лет тюрьмы и запрет занимать руководящие должности на пять лет.
В Молдавии прошел митинг в поддержку Евгении Гуцул.