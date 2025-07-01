Tекст: Валерия Городецкая

Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, Брюссель превращает трудолюбивую страну в либеральную диктатуру. «Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», – написала она в своем Telegram-канале.

Прокуроры предложили осудить Гуцул на девять лет по делу о незаконном финансировании политических партий в Молдавии, передает ТАСС.

«Предлагаем осудить Евгению Гуцул на девять лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании политических партий, с последующим запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет», – заявила представитель обвинения. Для соратницы Гуцул Светланы Попан прокуратура потребовала восемь лет лишения свободы.

Прокуратура настаивает на аресте главы Гагаузии прямо в здании суда в случае удовлетворения ходатайства судом. В заседании объявлен короткий перерыв, после которого слово получит защита.

В отношении Гуцул заведены уголовные дела о предполагаемых нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», а также в ходе кампании на выборах главы Гагаузии в 2023 году. В апреле этого года Гуцул задержали, в июне суд Кишинева продлил ее домашний арест еще на 30 суток. На заседании во вторник начались прения сторон, ожидается вынесение приговора. У здания суда собрались сотни сторонников Гуцул, требующих ее освобождения.

Ранее Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не устраивают прозападное правительство в Кишиневе.