Гуцул назвала судебный процесс показным судилищем от Санду

Tекст: Александра Юдина

Гуцул отметила, что судья проявляет предвзятое отношение, а уголовное дело носит заказной характер. Она подчеркнула, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным интерес к делу усилился, хотя ранее о нем не вспоминали, передает ТАСС.



Она также отметила, что ей предлагали сделку: отказаться от мандата в обмен на аннулирование уголовного дела.

Гуцул подчеркнула, что ее судят только потому, что она занимает пост башкана Гагаузии. Она также сообщила, что активистку оппозиционного блока «Победа» Светлану Попан посадили на скамью подсудимых вместе с ней.

Гуцул сообщила, что ей представили обновленные обвинительные заключения, с которыми защита не успела ознакомиться, тогда как суд уже переходит к прениям сторон. По ее словам, цифры в документах были изменены без объяснений со стороны прокуратуры.

Гуцул подчеркнула, что считает свой судебный процесс показным судилищем, организованным по инициативе президента Майи Санду, с целью демонстрировать работу правоохранительных органов и судебной системы страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул обвинили в преступных деяниях, однако ее адвокат расценила эти обвинения как необоснованные и бездоказательные. Адвокаты Гуцул планируют обратиться с жалобой на ее арест в Европейский суд по правам человека. Евгения Гуцул заявила, что не собирается уходить со своего поста.