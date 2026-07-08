Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.5 комментариев
При американских ударах по иранской провинции Хузестан погиб человек
В результате утренней атаки Соединенных Штатов по трем округам на юго-западе Исламской республики погиб один человек, еще двое получили ранения.
Американские вооруженные силы атаковали территорию иранской провинции Хузестан, передает РИА «Новости». По словам главы отдела безопасности региона Валиоллы Хаяти, под удар попали три различные точки.
«Сегодня утром враг нанес удары по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. К сожалению, в результате атак один человек погиб, еще двое были ранены», – заявил чиновник.
США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.
В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.