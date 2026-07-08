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    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    8 июля 2026, 11:12 • Новости дня

    При американских ударах по иранской провинции Хузестан погиб человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате утренней атаки Соединенных Штатов по трем округам на юго-западе Исламской республики погиб один человек, еще двое получили ранения.

    Американские вооруженные силы атаковали территорию иранской провинции Хузестан, передает РИА «Новости». По словам главы отдела безопасности региона Валиоллы Хаяти, под удар попали три различные точки.

    «Сегодня утром враг нанес удары по трем точкам в округах Махшахр, Бандар-Имам и Хамидие. К сожалению, в результате атак один человек погиб, еще двое были ранены», – заявил чиновник.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    8 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные провели серию ударов по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Соединенных Штатов, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удар наносился по 85 важным военным объектам США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Также поражена военно-воздушная базу Али ас-Салем в Кувейте.

    Для ударов использовались беспилотники и ракеты.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    Над самим Ираном уничтожен американский разведывательный беспилотник MQ-9.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    8 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Над Ираном сбит американский разведывательный БПЛА MQ-9

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    Дрон сбили над южной частью Ирана, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Во вторник американские военные ударили по Ирану, они сообщили о поражении 80 целей. После этого на территории Бахрейна прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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    7 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Загоревшийся в Оманском проливе танкер оказался под угрозой масштабного взрыва

    Reuters: Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Катарский танкер получил серьезные повреждения левого борта вблизи побережья Омана, из-за чего экипажу пришлось экстренно эвакуироваться, оставив полыхающее машинное отделение.

    Перевозящий сжиженный природный газ катарский танкер Al Rekayyat находится под угрозой масштабного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    После вооруженного нападения в машинном отделении судна начался сильный пожар. Экипаж успел подать сигнал бедствия перед вынужденной эвакуацией. По информации иранской корпорации IRIB, катарское судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке американских военно-морских сил.

    Представители телекомпании заявили: «Танкер стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения». В результате ночного ракетного обстрела 7 июля пострадало еще одно судно. Значительные повреждения получил саудовский танкер, перевозивший сырую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский нефтяной танкер загорелся при попытке пересечения Ормузского пролива.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных обстрелах коммерческих судов.

    В конце июня бойцы Корпуса стражей Исламской революции атаковали грузовое судно под сингапурским флагом.

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    7 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф

    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт с телом верховного аятоллы Ирана приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения масштабных траурных мероприятий с участием высшего руководства исламской республики.

    Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.

    Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».

    Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».

    Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.

    Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.

    Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи  стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала  политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    8 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    NBC News: Новые удары США по Ирану превзошли предыдущие атаки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные задействовали самолеты тактической авиации и ВВС для проведения более мощной серии атак по территории Ирана, сообщил американский чиновник, пишут СМИ.

    Вашингтон нанес по иранским объектам удары, которые оказались масштабнее предыдущих операций, сообщил собеседник телеканала NBC News, передает ТАСС.

    Источник телеканала сообщил, что в атаке участвовали самолеты ВВС США и тактическая авиация военно-морских сил. «Эта атака стала масштабнее предыдущих ответных ударов по исламской республике», – подчеркнул американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал целями американских атак иранские системы противовоздушной обороны.

    США 7 июля ударили по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузском проливе.

    Тогда же Минфин США отозвал лицензию на сделки с нефтью из Ирана.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    8 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после ударов США по Ирану

    Нефть подорожала на фоне обострения конфликта между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть резко выросли после того, как американские войска атаковали иранские цели в ответ на инциденты в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала уверенный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает AP News.

    Цена нефти марки Brent поднялась на 2,6% и достигла отметки 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт также подорожал на 2,6%, составив 72,25 доллара за баррель. Ранее котировки снижались до уровней, предшествовавших началу конфликта в конце февраля.

    На азиатских фондовых площадках в среду наблюдалась смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 2,9% из-за распродажи акций технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом, таких как Samsung Electronics. При этом акции китайских компаний преимущественно росли. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 2,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,5%.

    Американский фондовый рынок также ощутил давление из-за опасений инвесторов относительно переоцененности сектора искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а Dow Jones отступил от рекордных максимумов на 0,2%. Акции компаний Advanced Micro Devices, Intel и Micron Technology продемонстрировали заметное падение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на американскую нефть подскочили почти на 3% на фоне военных ударов США по Ирану.

    Месяцем ранее котировки эталонной марки Brent достигали 97,33 доллара за баррель из-за ракетного обмена между Тегераном и Израилем.

    Весной иранские власти закрывали Ормузский пролив для мировых поставок энергоносителей.

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    8 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    WSJ назвала два способные разорвать договоренность с Ираном шага США

    WSJ предупредила США о возможном разрыве договоренностей с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Атаки американских ВС знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как США и Иран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании о возобновлении работы пролива и завершении войны.

    «Администрация президента США Дональда Трампа во вторник нанесла новые авиаудары по объектам вдоль иранского побережья и заблокировала возможность легальной продажи нефти в ответ на недавние нападения Тегерана на суда вблизи Ормузского пролива. Эти два шага грозят сорвать временный мирный договор, переговоры по которому заняли несколько недель, и привести к росту цен на нефть», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    До этого соглашения стороны неоднократно обменивались ударами, но, по словам высокопоставленного американского чиновника, вторничные удары планировались гораздо более масштабными, чтобы послать Тегерану четкий сигнал.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов по Ирану.


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    7 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность увеличения пропускной способности инфраструктуры для экспорта энергоносителей к побережью Красного моря из-за рисков судоходства в регионе.

    Саудовская Аравия изучает варианты модернизации магистрали «Восток – Запад», которая ведет к западному побережью Красного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Саудовская Аравия рассматривает возможность расширения пропускной способности своего трубопровода, ведущего к западному побережью Красного моря. Это позволит королевству и, возможно, соседним странам транспортировать больше нефти, не пересекая Ормузский пролив», – цитирует агентство источники.

    В настоящее время мощность маршрута составляет 7 млн баррелей в сутки. Из этого количества 2 млн поступают на местные нефтеперерабатывающие заводы, а оставшиеся 5 млн предназначены для экспорта через порт Янбу. Государство ведет предварительные консультации с соседними странами об увеличении прокачки еще на 2 млн баррелей.

    Окончательное решение о реализации инициативы пока не принято. Неясно, будет ли модернизирована существующая система или построена новая. Один из источников отметил, что проект также может включать прокладку отдельной трубы меньшего диаметра для нефтепродуктов. Заинтересованность в альтернативных маршрутах выражают Кувейт, Бахрейн и Катар, у которых нет обходных путей, а иракский трубопровод в Турцию недозагружен.

    Обсуждение проекта происходит на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Эскалация конфликта вокруг Ирана в конце февраля привела к остановке движения судов через Ормузский пролив. Несмотря на частичное возобновление судоходства после подписания меморандума между США и Ираном 18 июня, объемы транзита остаются ниже прежних показателей. В апреле министерство энергетики Саудовской Аравии сообщало о восстановлении работы трубопровода «Восток – Запад» после атак, которые привели к потере 600 тыс. производственных мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты наполовину завершили строительство собственного нефтепровода в обход Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин назвал нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти на альтернативные маршруты.

    Эксперты допустили скачок мировых цен на топливо выше 110 долларов за баррель из-за перекрытия торговых путей.

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    8 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% в начале торгов из-за атак на Иран

    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% в начале торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, после того как американские военные нанесли серию ударов по Ирану.

    Это усилило опасения по поводу возможного нарушения хрупкого перемирия, передает Reuters. Удары по Ирану были нанесены в ответ на якобы нападения Ирана на три торговых судна, проходивших через Ормузский пролив, о чем заявило во вторник Центральное командование США.

    Во вторник нефть марки WTI подорожала на 2,8%, а затем продолжила рост после закрытия торгов, когда США отозвали генеральную лицензию, разрешающую продажу иранской нефти.

    Катар обвинил Иран в нападении на суда, в том числе на огромный катарский танкер для сжиженного природного газа «Аль-Рекайят», который, по сообщениям, был поражен беспилотником, вызвавшим пожар в машинном отделении. Экипаж в безопасности и эвакуирован.

    По данным источников в сфере морской безопасности, у берегов Омана также получил повреждения танкер для перевозки сырой нефти под саудовским флагом, предположительно супертанкер Wedyan. Причина происшествия пока не ясна.

    Эти события вновь вызвали опасения по поводу возможных перебоев в движении танкеров через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Fрмия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе.

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    8 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    Иран пообещал США «быстрый и решительный» ответ на атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Информированный иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе, подчеркнув, что любой подобный акт встретит немедленный и решительный ответ, сообщает Press TV.

    Информатор подчеркнул, что движение судов в Ормузском проливе осуществляется строго в соответствии с договоренностями Ирана, передает Press TV.

    Предупреждение прозвучало на фоне напряженности, возникшей после сообщений о том, что несколько судов, проходивших через пролив без соблюдения установленных Ираном правил судоходства, были атакованы.

    17 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с соглашением из 14 пунктов, Иран обязан обеспечить беспрепятственный проход коммерческих судов в течение как минимум 60 дней, а также полное восстановление движения в Ормузском проливе в течение 30 дней.

    Иран подчеркнул, что пролив не вернется к довоенному состоянию, акцентируя внимание на своем законном праве на суверенитет над этим водным путем.

    На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади напомнил позицию Тегерана, заявив, что Ормузский пролив «находится под контролем Ирана, а не Центрального командования США».

    Его заявления прозвучали на следующий день после того, как Центральное командование США провело в Бахрейне «диалог по вопросам безопасности» с участием военных чиновников из 12 стран для обсуждения морской безопасности и потока коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране. США завершили новый раунд ударов по Ирану, сообщив, что были поражены 80 целей. 

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит

    Появились прямые свидетельства того, что украинские спецслужбы причастны к терактам в Европе: исполнительница покушения на украинского олигарха в Монако была затем убита сотрудником украинской разведки. Кому было выгодно слить данную информацию и почему происходящее может иметь отношение к политическим играм западных кураторов киевского режима? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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