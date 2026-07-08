В НАТО решили купить десять самолетов раннего предупреждения Saab GlobalEye

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь организации Марк Рютте объявил о начале официальных переговоров о закупке до десяти бортов, передает издание TWZ.

Новая техника придет на смену 14 устаревшим самолетам Boeing E-3A Sentry. Ранее альянс планировал приобрести Boeing E-7A Wedgetail, однако программа лишилась стратегической и финансовой основы.

«Мы гордимся возможностью поддержать НАТО в создании потенциала дальнего радиолокационного обнаружения следующего поколения», – заявил президент компании Saab Микаэль Йоханссон. Он выразил уверенность, что данная платформа обеспечит долгосрочное оперативное преимущество. Шведский производитель рассчитывает поставить первые машины к 2031 году.

Потребность в обновлении авиапарка растет на фоне проведения спецоперации на Украине. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения критически важны для мониторинга воздушного пространства и выявления низколетящих угроз, включая беспилотники и крылатые ракеты. Платформа GlobalEye эффективно распознает малозаметные цели даже в условиях радиоэлектронных помех.

На саммите также согласовали ряд других крупных оборонных контрактов. Дания, Финляндия, Германия и Норвегия закупят до пяти высотных беспилотников MQ-4C Triton. Одновременно европейские страны договорились о создании многонационального парка транспортных самолетов Airbus A400M для решения проблем со стратегическими воздушными перевозками.

Для укрепления ракетного потенциала корпорация Lockheed Martin развернет локальное производство боеприпасов ATACMS в Европе совместно с Rheinmetall. Кроме того, планируется создать специализированный центр технического обслуживания ракет PAC-3 для нужд европейских союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре проект замены устаревших самолетов AWACS.

Руководство военного блока запланировало покупку новых разведывательных бортов Saab GlobalEye.

Незадолго до этого Канада решила приобрести шесть шведских самолетов радиолокационной разведки.