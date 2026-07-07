«Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

Tекст: Катерина Туманова

«На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

«Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.