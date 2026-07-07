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Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.
«Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.
Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.
Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.
Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.