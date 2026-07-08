Tекст: Алексей Дегтярёв

Лебедь причастен к организации массовых преступлений против гражданского населения, по его приказу в 2022 году боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тыс. объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры», – добавили там.

Первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев доложил, что с 2014 года возбуждено более 10,6 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. Жертвами стали свыше 8,3 тыс. мирных жителей, более 20 тысяч получили ранения. Уже осуждены 1190 представителей украинских вооруженных формирований.

Кроме того, следствие располагает данными об участии в боевых действиях на стороне ВСУ около 4 тыс. наемников. В отношении более тысячи из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел более 10 тыс. уголовных дел против представителей руководства Украины. Российские следователи завершили расследование преступлений более тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Жертвами агрессии Киева в Донбассе с 2014 года стали более 7 тыс. мирных жителей.