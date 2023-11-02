С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.7 комментариев
Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции
Санду потребовала от граждан Молдавии не подвергать опасности проект европейской интеграции страны
Комментируя решение властей Молдавии закрыть десятки телеканалов и новостных порталов, президент страны Майя Санду потребовала от граждан не подвергать опасности проект европейской интеграции.
Санду заявила, что данные каналы якобы «финансировались из незаконных источников, занимались пропагандой и дезинформацией». По версии властей страны, «незаконное финансирование связано с группировками, с подрывом государственности, демократии, с попытками помешать европейскому пути Молдавии», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
По словам Санду, прежде Россия «покупала» руководство Молдавии, но сейчас «не может это сделать, поэтому она пытается подкупить граждан». Как утверждает Санду, жителям Молдавии никто не указывает, «за кого голосовать».
«Мы говорим только – не подвергайте опасности проект европейской интеграции Молдавии, потому что это наш проект развития, это наш проект по обеспечению мира и безопасности граждан», – заявила она, обвинив Москву в попытках повлиять на итоги предстоящих 5 ноября выборов.
Напомним, Служба информации и безопасности Молдавии решила заблокировать доступ к сайтам ряда ведущих российских СМИ.