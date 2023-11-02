Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции

Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М

Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы коммерческой эксплуатации самолета Ил-96-400М

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ сообщают, что модернизированный 4-двигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М в среду совершил свой первый полет. За лайнером наблюдали работники Воронежского авиазавода, и когда самолет оторвался от взлетной полосы, прозвучали аплодисменты.



«Сегодня Ил-96 – это уже полноценное семейство самолетов. И Ил-96-400М является второй по размерности машиной в пассажирском варианте. Базовым был тоже пассажирский самолет Ил-96-300, который имел меньшую вместимость, меньший салон. Если сравнить Ил-96-400М с Ил-96-300, то новая модификация благодаря фюзеляжу увеличенной длины вмещает дополнительно несколько рядов пассажирских кресел, что позволяет перевозить больше пассажиров и уменьшить себестоимость пассажиро-километра. Эти дополнения сделали эксплуатацию данной машины более привлекательной с точки зрения экономики», – говорит Пантелеев.

Однако, по словам собеседника, за последние десятилетия западные авиапроизводители сделали выбор в пользу 2-двигательных самолетов вместо 4-двигательных. Это позволило сократить эксплуатационные расходы. С этой точки зрения Ил-96-400М отстает по своим удельным показателям от образцов, которые сейчас предлагают конкурирующие производители.

«Тем не менее для самолетов Ил-96-400М есть рыночная ниша, пусть для не очень большого количества, но все-таки. Она связана и с сегментом самолетов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, и с сегментом грузовых перевозок, и нельзя списывать со счетов перспективы этой платформы для создания авиации специального назначения», – считает эксперт.

Он напоминает, что в свое время обсуждалась идея создания на базе Ил-96 самолета-заправщика. Этот проект не был реализован, но наличие такой платформы, как Ил-96-400М, дает возможность при необходимости использовать ее для создания самолета специального назначения.

«Ил-96-400М был создан по нормам и правилам гражданской авиации и соответствует международным требованиям. Речь о сертификации в Европе и США этого самолета, конечно, не идет, но он, безусловно, может использоваться для перевозки пассажиров на российских и международных линиях. Например, может обслуживать направление из Москвы в крупные города на Дальнем Востоке, может работать и на международных туристических направлениях. Но сейчас без мер государственной поддержки приобретение таких самолетов для авиакомпаний – не самое перспективное направление развития бизнеса», – заключил Пантелеев.