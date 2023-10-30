Израиль уничтожает Европейский союз

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!»

Эту истерику, плохо подходящую для занимаемой должности, министр обороны Чехии Яна Чернохова устроила после того, как Генассамблея ООН 120 голосами «за» приняла иорданскую резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне ближневосточного конфликта.

Израиль отреагировал предсказуемо резко: его представитель заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Но Чехия – это ведь не Израиль, чтобы воспринимать произошедшее столь болезненно, как Чернохова. На это указало и ее непосредственное начальство.

Премьер-министр Чехии и партийный шеф министра Петр Фиала дезавуировал слова Черноховой (то есть ниоткуда Прага не выходит, в том числе из ООН), однако отметил, что понимает ее возмущение.

Сторонним наблюдателям, пожалуй, все не так очевидно, для них стоит пояснить. Гражданская демократическая партия Фиалы и Черноховой в своем нынешнем виде – устаревающий типаж восточноевропейских правых, которые абсолютно во всем ориентируются на США, традиционно поддерживают Израиль и исходят из догматичных установок типа «все, что было при Советах, это зло, поступай строго наоборот». Вот Чернохова и поступает.

Позиция Чехии как совокупности политических сил не столь однозначна. Начать с того, что Прага, как и большинство других столиц Восточной Европы, признает Палестинское государство и имеет дипломатические отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Это и впрямь своего рода наследство из времен СССР, ОВД и Чехословакии, от которого в новых условиях не стали отказываться, несмотря на давление Израиля и США.

Но левые партии Чехии стоят на пропалестинских позициях, традиционных для своего идеологического сектора. Другая группа партий демонстрирует умеренный подход к вопросу, который близок к среднеевропескому. Что-то вроде «ХАМАС это чистое зло, но Палестинское государство должно быть создано» (против чего ультимативно возражает действующее в Израиле правительство Биньямина Нетаньяху).

Поэтому большинство стран ЕС воздержались или вообще никак не отреагировали на резолюцию Генассамблеи, а позицию Израиля, США и примкнувшей к ним Чехии поддержали только Австрия, Венгрия, Хорватия (у властей этих стран сложное отношение к исламу и – теоретически – комплекс вины за Холокост), а также два государства в Латинской Америке и шесть в Океании.

Если возмущенной Праге в таких условиях нужно обязательно хлопнуть дверью, то почему же сразу ООН, а не, например, Евросоюза? Некоторые из его членов тоже проголосовали за пресловутую резолюцию, которую представитель России назвал «победой здравого смысла».

Речь прежде всего об Испании, где у власти по-прежнему левые, чья политика делает их страну самой пропалестинской в Европе (если, конечно, не считать Европой Турцию), а также о Франции. Президент Эммануэль Макрон традиционно пытается усидеть на нескольких стульях сразу, но явно держит в голове и активность собственных леваков, и то, что, согласно некоторым подсчетам, уже более 10% населения Франции относят себя к мусульманам. Причем это довольно пассионарная часть населения, что и показывают беспорядки, традиционно сопровождающие каждый значимый матч с участием арабских футбольных команд.

Внутриисламский фактор в принципе довлеет над государствами Западной Европы. Когда неосторожный шаг может привести к погромам и столкновениям (в минувшие выходные протестующие против операции Израиля в Газе заняли, к примеру, весь центр Лондона), нет особого желания однозначно вписываться за Израиль, как сделали Чехия или Венгрия, где иммигрантов с Украины больше, чем с Ближнего Востока.

Это порождает еще одну трещину внутри ЕС, которая разделила не только отдельные страны Евросоюза, но и его головное руководство. Израиль – причина «постыдной ссоры» (так ее охарактеризовало агентство Bloomberg) между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Эти двое уже давно живут, как кошка с собакой: делят власть и подставляют друг друга. На сей раз проблема в том, что гиперактивная в СМИ Урсула полностью игнорирует «общеполитическую позицию ЕС», вроде как выработанную Мишелем вместе с лидерами стран – членов Евросоюза. Она в том, чтобы напоминать Израилю про необходимость независимой Палестины, фактическое отсутствие которой – одна из первопричин очередного обострения. Однако глава ЕК поддерживает Израиль просто, без полутонов.

И в Германии – на родине фон дер Ляйен, и в Бельгии – на родине Мишеля, где они оба работают, тоже довольно много мусульман и сохраняется риск начала уличных беспорядков. Но для немки прошлое оказывается сильнее страха перед будущим: ни она, ни правительство Германии (тоже достаточно левое) не готовы как-либо осуждать Израиль, чтобы это не расценили, как осуждение права на самооборону. Считается, что современный немец еврея за самооборону осуждать не может.

В общем, ближневосточный конфликт – это такая проблема, которая в дни своего обострения разъедает единство ЕС на разных уровнях. И сейчас это особенно некстати для Евросоюза.

Как констатирует издание Politico (одно из наиболее интересных изданий США из-за своих претензий на объективную аналитику и связанных с этим попыток «держаться над схваткой»), необходимость урегулировать два конфликта одновременно – на Ближнем Востоке и на Украине – показала слабость и разобщенность ЕС.

Американцы хвалят Урсулу за амбиции и «масштабные геополитические цели», но считают, что ее аппарат с целями не справляется, а «моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал «улетучиваться». Его «чрезмерно произраильская позиция» видится как минимум исламским государствам* «лицемерием» и «проявлением двойных стандартов».

Короче говоря, «Боливар не вывезет двоих». В конфликте вокруг Украины США и фон дер Ляйен на первом этапе удалось добиться единства евростран по вопросу антироссийских санкций, хотя для одних такая политика была значительно более опасной и убыточной, чем для других.

Но разногласия по Ближнему Востоку, казалось бы, куда менее актуальные для Европы, стали той соломинкой, которая у всех на глазах ломает спину верблюду и вызывает в адрес фигуры фон дер Ляйен бурю общественного негодования. Как утверждают источники целого ряда европейских СМИ, строгий «молчок» по поводу палестинской государственности настроил против главы ЕК дипломатов подавляющего большинства стран Евросоюза.

Учитывая, какой способ взаимодействия с Россией выбрала Еврокомиссия (грубо говоря, содержание и вооружение наших врагов), все эти расколы, распри, проявления бессилия и накопленная усталость – это ветер, дующий в наши паруса. Чем раньше Европа откажется от поддержки Украины, тем раньше (и дешевле) Россия сможет реализовать там собственные цели.

Но того же нельзя сказать про Израиль, ведь время работает против него. Еще 20-30 лет назад он мог рассчитывать на однозначную поддержку со стороны США и ЕС как однозначных военно-технических лидеров мира. С учетом собственных сильных черт еврейского государства, это давало ему возможность существовать в условиях враждебного окружения и поступать с ним так, как ему заблагорассудится.

Теперь эта модель отказывает, обеспечить безопасность Израиля она уже не в состоянии, что и показало нападение ХАМАС. Дальше будет только хуже: союзники будут становиться все менее надежными из-за внутреннего раскола, а враги продолжат усиливаться – из-за того, что в технологическом отношении «третий мир» стремительно сокращает отставание от «первого».

В будущем это способно привести к катастрофе. Изменив политику в отношении Палестины, Израиль, возможно, еще может ее предотвратить.

У Украины – второго конфликта из тех, что раскалывают ЕС, – шансов на это меньше.