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Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН
Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН
Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.
Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».
В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».
Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».