  • Новость часаThe Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
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    Как «российский шпион» ушел от шведских спецслужб
    США создали «советско-американскую» систему ПВО для ВСУ
    В Китае назвали имя американца, способного завершить контрнаступление ВСУ
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    Аналитик объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину
    Германия ищет альтернативу российскому газу в Африке
    Иран отказался выполнять требование США по Газе
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    23 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    29 октября 2023, 17:05

    Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

    Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.

    Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

    Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Коментарии (31)
    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (18)
    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

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    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

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    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

    Коментарии (5)
    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

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    29 октября 2023, 11:08
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

    По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и Украина не намерена его продолжать, передает ТАСС. Чернышов добавил, что контракт завершится – транзит остановится.

    Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

    «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», – объяснил Чернышов.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года.

    Коментарии (57)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (33)
    29 октября 2023, 11:29
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
    @ Vit Simanek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Документ выражает поддержку террористам.

    По ее словам, только 14 странясно и понятно выступили при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС, передает ТАСС.

    «Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!», – заявила Чернохова.

    Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.

    Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Коментарии (51)
    28 октября 2023, 19:00
    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Haaretz: Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

    Израиль решил отозвать своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о секторе Газа, сообщила газета Haaretz.

    Коэн отметил, что «израильско-турецкие отношения будут пересмотрены», он распорядился вернуть домой всех израильских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 03:59
    Умер актер Мэттью Перри

    Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

    Умер актер Мэттью Перри
    @ ABC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри умер в американском штате Калифорния в возрасте 54 лет, сообщают СМИ.

    Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Как рассказал источник TMZ, Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти. Подчеркивается, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»), передает ТАСС.

    TMZ сообщает, что Перри, «вероятно, утонул», передает РИА «Новости».

    Мэттью Перри снялся во множестве фильмов и сериалов, но наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», который транслировался NBC с 1994 года по 2004 год. Также популярность актеру принесло участие в комедии «Девять ярдов», в которой он снимался вместе с Брюсом Уиллисом. Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».

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    29 октября 2023, 08:39
    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

    Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
    @ Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!», рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

    Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

    Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

    Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    Коментарии (15)
    28 октября 2023, 21:27
    Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, чтобы уничтожить ХАМАС

    Израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    В телеобращении  к нации он заявил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников, передает РИА «Новости».

    Он пообещал, что все обстоятельства нападения на Израиль, совершенного 7 октября, сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС, будут тщательно расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    По словам Нетаньяху, «не останется ни одно камня, который не будет перевернут», но сейчас руководство страны сосредоточено на ведении боевых действий в секторе Газа.

    Ранее министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля начала новую фазу военных действий.

    Коментарии (39)
    28 октября 2023, 22:29
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском

    В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска

    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как Илон Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.

    Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».

    Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.

    Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.

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