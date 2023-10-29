Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН

Tекст: Ольга Иванова

Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».