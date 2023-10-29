Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.21 комментарий
Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю
Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Документ выражает поддержку террористам.
По ее словам, только 14 странясно и понятно выступили при голосовании в ГА ООН против принятия резолюции и тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершенного террористами ХАМАС, передает ТАСС.
«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из нее!», – заявила Чернохова.
Политик напомнила о множестве убитых боевиками ХАМАС мирных жителей Израиля. Нападение радикалов на эту страну, по ее словам, стоит в одном ряду с совершенными исламистской группировкой «Аль-Каида*» (запрещена в РФ) 9 сентября 2001 года террористическими атаками на США.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ