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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    13 июля 2026, 05:14 • Новости дня

    Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофическими последствиями, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Гутерреш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

    США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    12 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    NYT: Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной удар по торговому судну в Ормузском проливе спровоцировал ответные действия США и поставил под угрозу стабильность мировых энергетических рынков, сообщили СМИ.

    Цена нефти Brent достигла 76 долларов за баррель, превысив довоенные показатели на 5%, пишет The New York Times. Судоходство в Ормузском проливе упало до критического минимума. В четверг маршрутом воспользовались всего 22 судна, хотя до конфликта их число превышало 130 в день.

    По данным Международного энергетического агентства, июньское перемирие временно увеличило экспорт из Персидского залива до 16 млн баррелей в сутки. Дальнейшее восстановление поставок зависит от быстрого снижения напряженности. Сейчас аналитики опасаются падения спроса, ведь бензин в США остается на 30% дороже довоенного уровня.

    Торговые суда избегают заминированного центра пролива и идут вдоль побережья Омана под защитой флота США. Это вызывает недовольство Тегерана, который атакует корабли в оманских водах. «Иран хотел бы, чтобы по оманскому коридору ничего не шло, но они не смогли остановить все происходящее», – заявил эксперт Колумбийского университета Дэниел Стернофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

    После серии американских военных ударов по исламской республике цены на нефть подскочили почти на 3%.

    На фоне этих массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    12 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Контейнеровоз вспыхнул после нападения у берегов Омана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз получил повреждения в 16 км к востоку от побережья Омана, на борту произошло возгорание, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговый флот подвергся очередному нападению на Ближнем Востоке. Инцидент произошел в 16 километрах к востоку от побережья Омана, передает ТАСС. Коммерческий контейнеровоз получил серьезные повреждения. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил факт происшествия. «UKMTO получил сообщение об инциденте в 16 км к востоку от Омана.

    Военные власти доложили, что контейнеровоз получил повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию на борту», – говорится в заявлении ведомства. Представители координационного центра оперативно связались со службой безопасности компании-судовладельца. Специалисты уточнили, что местные власти успешно провели спасательную операцию, эвакуировав всех членов экипажа с горящего корабля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля у берегов Омана загорелся пораженный неизвестным снарядом нефтяной танкер.

    В середине июня другое судно получило повреждения в нескольких километрах от оманского побережья.

    В конце мая в результате обстрела коммерческого корабля в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.

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    12 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Air Astana экстренно отменила рейсы в Дубай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай (ОАЭ), возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, еще один рейс из Алма-Аты отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

    Борт казахстанской авиакомпании, вылетевший утром 12 июля в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт отправления, передает РИА «Новости». Еще один утренний рейс по этому направлению из Алма-Аты полностью отменили.

    «В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана – Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы – Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50, отменен», – заявили представители перевозчика.

    Пассажирам пообещали полностью возместить стоимость билетов по месту их приобретения. В компании рекомендовали внимательно следить за статусом рейсов из-за возможных корректировок в расписании.

    Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о серии ударов по американским объектам в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт атак на территорию Ирана, которым предшествовали взрывы в нескольких городах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Иранские власти пообещали решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

    Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Дубай из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    13 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    США нанесли удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану

    США нанесли удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.

    На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

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    12 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американской базы в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при ответной атаке на удары США поразил центр командования и контроля базы США в Иордании, а также ангары для беспилотников MQ9.

    В заявлении КСИР указывается, что США попытались прошлой ночью заставить  несколько судов проложить незаконный маршрут к югу от Ормузского пролива, что было пресечено решительным ответом ВМС.

    Чтобы компенсировать это поражение, американские военные нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и вышек сотовой связи на южном побережье.

    «Бойцы воздушно-космического корпуса нанесли удары по военным базам США. На первом этапе был нанесен удар по критически важной военной инфраструктуре и объектам на авиабазе Принца Хасана в Иордании, а также по центру командования и контроля базы и ангарам для беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами», – приводит заявление КСИР агентство Fars в Telegram-канале.

    В КСИР добавили, что продолжающаяся агрессия США, которые нарушают договор, вызовет «более жесткие ответные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива перед началом атак США. Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану, оправдывая ее якобы наказанием страны за неверные решения. Доказательством чему стали слова министра Военного ведомства США, который  двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    13 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

    CNN: Движение судов через Ормуз сократилось после заявления Ирана о его закрытии

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути, сообщает CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.

    По данным сервиса MarineTraffic, сейчас через пролив проходят лишь считаные корабли под флагом Ирана, передает CNN.

    Иранские военные заявили о закрытии пролива рано утром в воскресенье. Сообщается, что танкер с химикатами под флагом Багамских островов пытается пересечь канал ближе к иранскому берегу. Судно направляется в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
    При этом Объединенный центр морской информации при ВМС США заявляет, что южный маршрут остается открытым для двустороннего движения.

    Ситуация оказывает негативное влияние на весь регион, сообщает CNN. Власти Катара рекомендовали владельцам судов временно прекратить плавание и все виды морской деятельности на фоне обострения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

    На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

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    12 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда Корпуса стражей исламской революции в акватории стратегически важного пролива.

    Соединенные Штаты совершили серию атак на военную инфраструктуру Ирана в зоне Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом распространил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

    «Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива», – написал журналист в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США возобновило удары по целям в Иране.

    Официальный Тегеран пообещал решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

    Движение танкеров на этом морском маршруте практически остановилось.

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    12 июля 2026, 10:40 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по иранским военным базам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

    Американская армия атаковала ряд военных баз, находящихся на юге Ирана, передает РИА «Новости». Информацию об обстрелах распространила государственная телерадиокомпания страны.

    «Противник запустил семь снарядов по военных базам в городе Бушер, в округе Дейр - пять снарядов, в Ассалуйе - четыре снаряда», - заявил местный вещатель.

    До этого Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о проведении новых атак по иранской территории. В качестве ответной меры военнослужащие Ирана нанесли удары по американским объектам, расположенным в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США завершило третью серию атак по иранской территории.

    Американские военные поразили около 90 военных целей исламской республики.

    Корпус стражей исламской революции Ирана в ответ атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Оман вручил ноту протеста послу Ирана из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Омана Халид бен Хашель аль-Мусальхи вызвал иранского посла Мусу Фарханга для вручения ноты протеста, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства султаната.

    Поводом для дипломатического демарша стали недавние атаки беспилотников по территории султаната, передает ТАСС.

    Удары пришлись по объектам, расположенным в провинциях Мусандам и Эль-Вуста. В ходе официальной встречи представитель внешнеполитического ведомства выразил недовольство «этими безответственными действиями».

    Дипломат также напомнил о важности соблюдения принципов государственного суверенитета и добрососедства. Он подчеркнул необходимость взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня погрузка нефти на терминале в Омане прекратилась из-за взрыва беспилотника.

    В конце прошлого месяца МИД Бахрейна возложил на Тегеран ответственность за атаку дронов.

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    13 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.

    К 1.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent достигла 78 долларов за баррель. Предыдущая сессия закрылась на уровне 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости»,

    Подорожала и нефть марки WTI. Августовские фьючерсы на WTI поднялись с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути.

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    Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда. В Минобороны это назвали подтверждением способности России гарантированно поражать любые цели на всей украинской территории. Можно ли перекрыть Украине поставки вооружений и топлива по морю и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности

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    Как смерть Линдси Грэма повлияет на отношения России и США

    В ночь на воскресенье внезапно умер один из главных русофобов Америки, человек, публично называвший «смерть русских» правильным результатом траты денег Пентагона на Украине. Чем еще был известен сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) – и как его исчезновение из политики повлияет на перспективы отношений между Россией и США? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему Европу захлестнул сифилис

      Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Бандеровское чудовище выкормила Польша

      Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США ведут Вторую футбольную войну

      США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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