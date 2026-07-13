Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофическими последствиями, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».
Гутерреш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.
Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.
США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».