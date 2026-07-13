Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

Гутерреш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.

Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».

