Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза
Bloomberg: Фон дер Ляйен и Шарль Мишель постыдно поссорились из-за Израиля
Между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – разгорается конфликт из-за того, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по Израилю и действует автономно, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов и чиновников.
В публикации отмечается, что европейские дипломаты «почти единодушны» в критике фон дер Ляйен, некоторые чиновники были вынуждены устранять проблемы в отношениях с арабскими странами после ее поездки в Израиль, где она не отразила должным образом позицию европейских стран по гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Собеседники агентства охарактеризовали ситуацию как «постыдный раскол в верхах», отметив, что это сказывается на эффективности руководства Евросоюза на фоне конфликтов в Израиле, на Украине и проблем в торговых отношениях.
Источники напомнили, что позицию ЕС во внешней политике определяют государства – члены союза, но фон дер Ляйен стала фактически символом Евросоюза и завоевала беспрецедентный авторитет благодаря своей напористости.
Bloomberg напомнил о разногласии среди стран ЕС по Ближнему Востоку. Так, Германия поддерживает Израиль, а Испания выступила с одним из наиболее заметных голосов в поддержку Палестины. Источники отметили, что в случае с Израилем фон дер Ляйен «оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени».
Напомним, европейские дипломаты обвиняли фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и указали на ее «неуправляемость» после того, как евродипломат отправилась в Израиль с незапланированной и несогласованной поездкой.
Недовольство этим поступком и прозвучавшими с ее стороны заявлениями привело к составлению письма на имя фон дер Ляйен, под которым подписались почти 800 сотрудников внешнеполитической команды ЕС. В официальном комментарии в ответ на письмо в Еврокомиссии заявили, что поддерживают свободу мнений.
До этого произошла заочная перепалка между Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.
Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.