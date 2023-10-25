Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза

Bloomberg: Фон дер Ляйен и Шарль Мишель постыдно поссорились из-за Израиля

Tекст: Вера Басилая

В публикации отмечается, что европейские дипломаты «почти единодушны» в критике фон дер Ляйен, некоторые чиновники были вынуждены устранять проблемы в отношениях с арабскими странами после ее поездки в Израиль, где она не отразила должным образом позицию европейских стран по гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники агентства охарактеризовали ситуацию как «постыдный раскол в верхах», отметив, что это сказывается на эффективности руководства Евросоюза на фоне конфликтов в Израиле, на Украине и проблем в торговых отношениях.

Источники напомнили, что позицию ЕС во внешней политике определяют государства – члены союза, но фон дер Ляйен стала фактически символом Евросоюза и завоевала беспрецедентный авторитет благодаря своей напористости.

Bloomberg напомнил о разногласии среди стран ЕС по Ближнему Востоку. Так, Германия поддерживает Израиль, а Испания выступила с одним из наиболее заметных голосов в поддержку Палестины. Источники отметили, что в случае с Израилем фон дер Ляйен «оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени».

Напомним, европейские дипломаты обвиняли фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и указали на ее «неуправляемость» после того, как евродипломат отправилась в Израиль с незапланированной и несогласованной поездкой.

Недовольство этим поступком и прозвучавшими с ее стороны заявлениями привело к составлению письма на имя фон дер Ляйен, под которым подписались почти 800 сотрудников внешнеполитической команды ЕС. В официальном комментарии в ответ на письмо в Еврокомиссии заявили, что поддерживают свободу мнений.

До этого произошла заочная перепалка между Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.