16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
Зеленский заявил об испытаниях четырех видов украинских ракет
Зеленский заявил, что Украина испытывает четыре вида ракет собственного производства
На Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства, заявил в интервью украинским СМИ Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио» сообщил о так называемой ракетной программе Украины, но отказался уточнять, о каких именно ракетах идет речь и на какой стадии находятся испытания, передает ТАСС.
По его словам, в производстве систем радиоэлектронной борьбы Украина пока не достигла значительных успехов.
В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця». Советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что ее дальность полета может достигать 600-700 км, а в октябре сообщил о первых летных испытаниях.
Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.