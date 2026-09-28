Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
МВД раскрыло схему мошенников с приложениями для заправок
МВД: Мошенники распространяют вирусы под видом бонусов на заправку
Мошенники начали распространять вредоносные файлы для устройств Android под видом приложений, предлагающих бонусные баллы на заправку, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Злоумышленники распространяют вирусные APK-файлы под предлогом получения бонусных баллов на заправку топлива. На фишинговом сайте, имитирующем бренд крупной российской нефтегазовой компании, пользователям предлагают загрузить якобы официальное приложение, сообщило ведомство.
Мошенники обещают автомобилистам удобный сервис: карту АЗС, информацию о доступности топлива и возможность получения скидок. Для повышения доверия на странице публикуются фальшивые отзывы якобы реальных пользователей программы.
МВД настоятельно рекомендует не скачивать и не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов. Гражданам советуют проверять запрашиваемые приложением разрешения, использовать антивирус и регулярно обновлять операционную систему смартфона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД раскрыло новую схему мошенников с использованием СНИЛС.
На прошлой неделе киберполиция выявила крадущие деньги вирусы под видом баз данных бойцов СВО.
В мае ведомство рассказало о новых схемах обмана в мини-приложениях Telegram.