Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.2 комментария
Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, украинские военные поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».
Касательно территории применения нового оружия данных нет.
Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.